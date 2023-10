Jüngste Erkenntnisse in einem langwierigen Fall lassen Zweifel an den Wurzeln der aktuellen Ukraine-Krise aufkommen

Anfang dieses Monats gab ein Bezirksgericht in Kiew seine Ergebnisse in einem Fall bekannt, der sich seit 2015 hingezogen hatte, und verhängte Urteile gegen fünf ehemalige Beamte der längst aufgelösten Partei.Berkut‘ Polizeieinheit. International bekannt wurde die ehemalige Polizeigruppierung durch die Proteste 2013/14, die mit dem gewalttätigen „Maidan“ ihren Höhepunkt fanden.

Vier der Angeklagten – drei davon in Abwesenheit – wurden wegen Beteiligung an der Erschießung regierungskritischer Demonstranten durch Scharfschützen im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt am 20. Februar 2014 für schuldig befunden und zu Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslanger Haft verurteilt. Einer wurde freigesprochen.

Politisch gesehen war dies oder hätte der wichtigste Prozess in der Ukraine seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991 sein müssen. Die Richter schlossen – zumindest vorerst, da bereits Berufungsverfahren angekündigt wurden – den Versuch des Landes ab, den dunkelsten Moment des Geschehens gerichtlich aufzuarbeiten wurde ein genannt „Revolution,“ sowie ein „Coup“: der Sturz der Regierung des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch unter dem Druck zunächst friedlicher, dann gewalttätiger Straßenproteste und westlicher Einmischung. Die Ereignisse, die zu einem Regimewechsel und einer geopolitischen Neuausrichtung führten, ereigneten sich über einen Zeitraum von drei Monaten, doch die Ermordung von fast 50 Demonstranten im Februar war ein entscheidender Wendepunkt.

Der Fall wurde schnell bekannt als „Massaker an Scharfschützen“ oder der „Maidan-Massaker.“ Die Schießereien wurden eindeutig Janukowitsch und seiner Regierung angelastet und schienen innenpolitische Kompromisse auszuschließen und westliche und ukrainische pro-aufständische Narrative zu bestätigen, wobei die Krise als nationaler und demokratischer Freiheitskampf gegen ein korruptes und unterdrückerisches Regime dargestellt wurde, das Moskau verpflichtet ist. Weder die unverhältnismäßige Rolle einer aggressiven und manipulativen extremen Rechten in der Ukraine noch die rücksichtslose Geopolitik des Westens hatten in dieser Darstellung einen Platz. Nur wenige Tage nach den Morden scheiterte ein letzter Versuch, die Eskalationsspirale durch ein international vermitteltes Abkommen zu stoppen, Janukowitsch floh nach Russland und Moskaus Truppen waren auf der Krim unterwegs.









Dann wurde es schlimmer. Die Zusammenstöße zwischen der neuen Regierung Kiews und den Rebellen im Donbass entwickelten sich zu einem zunächst heftigen, dann meist langsam verlaufenden regionalen Bürgerkrieg, zu dem auch begrenzte russische Interventionen gehörten. Die beste Chance auf Frieden, das Minsk-2-Abkommen von 2015, wurde von Kiew und seinen westlichen Unterstützern systematisch sabotiert, und nach Februar 2022 wurde die Ukraine zum Schauplatz eines Stellvertreterkrieges des kollektiven Westens gegen Russland. Der Westen und die Ukraine werden diesen Konflikt nun wahrscheinlich unter immensen Verlusten an Menschenleben und Wohlstand verlieren, vor allem für die Ukraine. Die internationalen Spannungen sind extrem hoch, das Vertrauen ist verschwunden und eine sinnvolle Kommunikation ist nahezu unmöglich.

Die Ukraine und die Welt wären in einer viel besseren Lage, wenn die letzten Februartage 2014 anders verlaufen wären und der bereits zwischen der ukrainischen Regierung und den Aufständischen ausgehandelte Kompromiss greifen könnte. Das Maidan-Massaker war nicht der einzige, sondern der wichtigste Anstoß zu einem sich immer weiter ausweitenden Konflikt, insbesondere da das vorherrschende westliche Narrativ über die Morde das gleiche geblieben ist, nur das alte Regime verantwortlich macht und jede Anfechtung des Narrativs als pro-militärischer Konflikt ablehnt. Russisch „Informationskrieg.„Kurz gesagt, das war die perfekte Geschichte, um nicht nur die Unterstützung, sondern auch die unkritische Unterstützung für Kiew, die Ablehnung und Sabotage jeglicher Zugeständnisse an die ukrainischen Rebellen im Osten und die Verunglimpfung jeglicher wirksamer Zusammenarbeit mit Moskau emotional zu legitimieren.

Aber was wäre, wenn uns nicht die Wahrheit über die Morde gesagt würde? Das ist die zentrale Behauptung des kanadisch-ukrainischen Politikwissenschaftlers Ivan Katchanovski. Katchanovski (der kürzlich auch den Skandal um die Ehrung eines Waffen-SS-Veteranen durch das kanadische Parlament aufgedeckt hat) argumentiert seit langem: „Das Maidan-Massaker war ein Massenmord unter falscher Flagge an … Demonstranten und … Polizisten, um die Macht in der Ukraine zu übernehmen. Es wurde unter Beteiligung oligarchischer und rechtsextremer Elemente der Maidan-Opposition durchgeführt, wobei versteckte Gruppen von Maidan-Scharfschützen in vom Maidan kontrollierten Gebäuden eingesetzt wurden.“

Der Detailreichtum von Katchanovskis Erkenntnissen kann hier nicht wiedergegeben werden, drei Punkte sollten jedoch beachtet werden: Scharfschützen der Aufständischen begannen am Morgen des 20. Februar, auf die Polizei zu schießen; Schlüsselpositionen, etwa im Hotel Ukraina und einem Wintergarten, von denen aus diese Polizisten und später auch Maidan-Demonstranten angegriffen wurden, standen und blieben unter der Kontrolle aufständischer Einheiten (nicht die Polizei); und nach 9.00 Uhr wurden auch Demonstranten von aufständischen Scharfschützen erschossen (nochmals: nicht bei der Polizei).













Zusammenfassend geschahen nach Katchanovskis Erkenntnissen zwei Dinge: Aufständische Scharfschützen schossen zunächst auf die Polizei, um eine Eskalation herbeizuführen, und töteten dann zusätzlich sogar Demonstranten – also diejenigen, die auf ihrer eigenen Seite standen. Gleichzeitig schließt Katchanovski nicht aus, dass die Polizei auch auf Demonstranten geschossen hat. Seine sorgfältige Analyse von Videos und anderen Beweisen zeigt jedoch, dass viele Opfer, wahrscheinlich die Mehrheit, von aufständischen Schützen ins Visier genommen wurden.

Katchanovski ist durch jahrelange, strenge und umfassende forensische Forschung zu diesen Schlussfolgerungen gekommen, wie in seinem von Experten begutachteten Artikel zusammengefasst: „Das „Scharfschützenmassaker“ auf dem Maidan in der Ukraine“ In Überzeugende Sozialwissenschaften, eine wissenschaftliche Zeitschrift, herausgegeben von Taylor und Francis. Er war nicht der Einzige, der zu solchen oder ähnlichen Ergebnissen gelangte, aber seine Arbeit ist die gründlichste und wichtigste unabhängige Untersuchung. Das ist offensichtlich der Grund, warum er aufgrund der politischen Implikationen der Verunglimpfung als „“ standhalten musste.Verschwörungstheoretiker” und kremlfreundlicher Informationskrieger; seine Arbeit wurde zensiert; und er hat schwere Vergeltungsmaßnahmen durch Versuche der beruflichen und sozialen Marginalisierung und die pseudolegale Beschlagnahmung des Eigentums seiner Familie in der Ukraine erlitten.

Ukrainische Gerichte sind politisch nicht unabhängig. Richter, unabhängig von ihren eigenen Ansichten oder ihrer Berufsethik, sind (zumindest) der Gefahr von Ausgrenzung und Gewalt seitens der extremen Rechten in der Ukraine ausgesetzt. Und doch hat das Gericht, wie Katchanovski unter den millionenschweren Erkenntnissen des jüngsten Urteils betonte, mehrere Tatsachen anerkannt, die seine Interpretation des Maidan-Massakers bestätigen, darunter die folgenden: Vier Polizisten wurden von Aufständischen getötet und 39 verletzt Scharfschützen; Scharfschützen schossen aus Gebäuden unter der Kontrolle der Aufständischen; und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass acht Opfer getötet und 20 verletzt wurden „Unbekannt“ Täter, die waren nicht von der Polizei.

Wow! Das nicht gemeldete, 1.000.000 Wörter umfassende Urteil im Maidan-Massaker-Prozess bestätigt meine akademischen Studien, indem es als „kategorische Schlussfolgerung“ feststellt, dass Scharfschützen vom vom Maidan kontrollierten Hotel Ukraina aus geschossen haben und dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass 8 Demonstranten getötet und 20 verletzt wurden … — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) 27. Oktober 2023

Während Katchanovski für seine Forschung und seine Standhaftigkeit bewundert werden muss, ist es hier besonders wichtig, dass die lange Gegenreaktion auf seine Forschung ein Symptom für etwas Größeres ist, das sowohl in der Ukraine als auch im Westen völlig schief läuft. Sogar jetzt, die ukrainische Informationskriegsausgabe Euromaidan Press, verbindet zum Beispiel immer noch einen persönlichen Angriff auf Katchanovski mit der Desinformation seiner Leser und behauptet, dass das Urteil irgendwie seinen Erkenntnissen widerspricht (die übrigens stark falsch dargestellt werden).

Das Gegenteil ist der Fall.

Dies ist nur das jüngste Beispiel einer tiefgreifenden Kultur der Desinformation und Selbstdesinformation, die im Westen Wurzeln geschlagen hat. Während westliche Eliten durchaus die meiste Zeit absichtlich lügen, scheint es, dass große Teile der westlichen Medien nicht nur dazu übergegangen sind, diese Lügen – oder die von Favoriten, Kunden und Verbündeten – zu glauben, sondern sie auch mit einer Kraft zu verteidigen, die verrät psychologische Investition.

Die emotionsgeladene Realitätsverleugnung rund um Hillary Clintons hochverdiente Niederlage bei der US-Wahl 2016 („Russiagate“), das bizarre Doppeldenken darüber, dass westliche Kräfte (und/oder die Ukraine) Nord Stream sprengen (und damit einen kriegerischen Akt begehen). „Alliierte“ und des Ökoterrorismus), Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ interpretiert als die Erlaubnis, mit westlicher Unterstützung Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen – allesamt Beispiele einer Form kollektiver Maßlosigkeit. Zu viele Menschen im Westen behaupten immer noch, die Welt zu sein „Wert“ Vormunde praktizieren Lügen und Selbstlügen, als wäre es ihr besonderes Geburtsrecht.

Doch diese Lügen und streng gehüteten Illusionen korrumpieren Einzelpersonen und Politik, polarisieren Gesellschaften, stören die internationalen Beziehungen und kosten nicht zuletzt Tausende, Zehntausende und, im Fall der Ukraine, mittlerweile Hunderttausende Menschenleben. Konflikte sind ein normaler Teil des menschlichen Lebens und bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich.

Sich durch Unehrlichkeit in den Wahnsinn zu treiben, ist nicht der Fall. Und es trägt sicherlich nicht dazu bei, den Frieden zu wahren.