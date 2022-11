Der Große Preis von China wurde aufgrund von Covid-Bedenken ausrangiert – Medien – RT Sport News

China dürfte nächstes Jahr wieder im Zeitplan der Formel 1 fehlen, da laut BBC Berichten zufolge der Große Preis von China 2023 aufgrund der Covid-19-Beschränkungen des Landes abgesagt wurde.

Seit 2019, bevor die Pandemie Einzug hielt, gab es in China kein Formel-1-Event mehr, aber der Motorsport sollte am 16. April für das vierte Rennen im Zeitplan der nächsten Saison zurückkehren.

Nach Beratungen über die Machbarkeit eines Rennens in China angesichts der strengen Covid-Richtlinien des Landes sollen die Motorsportbehörden jedoch zu dem Schluss gekommen sein, dass das Rennen nicht wie geplant fortgesetzt werden kann, nachdem ihnen mitgeteilt wurde, dass es keine Ausnahmen für F1-Fahrer geben würde und Personal von Quarantäneanforderungen, wenn sie positiv auf Covid-19 getestet werden sollten.

Die neuesten in China herausgegebenen Richtlinien schreiben vor, dass jeder, der sich mit Covid-19 infiziert, fünf Tage in einem speziell dafür eingerichteten Isolationszentrum und weitere drei Tage zu Hause oder in einem Hotel selbstisolierend verbringen muss.

Die Formel 1 hat die Streichung des Rennens in Shanghai jedoch noch nicht offiziell bestätigt, obwohl diese Formalität voraussichtlich in den kommenden Tagen abgeschlossen sein wird.

Es wird nicht erwartet, dass die F1 ein Ersatzrennen in den Zeitplan aufnimmt, was bedeutet, dass zwischen dem Großen Preis von Australien am 2. April und dem Großen Preis von Aserbaidschan später in diesem Monat, am 30. April, eine vierwöchige Lücke liegen wird.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der F1-Vorsitzende und Chief Executive Officer Stefano Domenicali auch Gespräche mit den Organisatoren des Baku Grand Prix führt, um ihn um eine Woche vorzuziehen, obwohl bisher keine Einigung erzielt wurde.

Es wird erwartet, dass der Große Preis von China im Jahr 2024 zurückkehren wird, bis verschiedene Covid-19-Beschränkungen aufgehoben werden.

Weitere Änderungen am F1-Fahrplan werden in Zukunft erwartet. Aserbaidschans Vertrag, Rennen in Baku abzuhalten, läuft nächstes Jahr aus, aber es wird berichtet, dass Gespräche im Gange sind, um die Vereinbarung um ein weiteres Jahrzehnt zu verlängern, obwohl behauptet wird, dass sie fallen gelassen werden könnte, um Platz für einen Grand Prix in Kyalami, Südafrika, zu machen.

Der Große Preis von Russland wurde Anfang dieses Jahres von den Motorsportbehörden nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine auf absehbare Zeit abgesagt.