Der größte Joker in der Klimakrise

Negative Emissionen. Kohlenstoffabscheidung. Netto Null.

Es kann entmutigend und ein wenig anstrengend sein, mit der Terminologie Schritt zu halten die jährlichen UN-Klimagespräche, bekannt als COP27, die in Sharm el-Sheikh stattfinden, Ägypten.

Aber die Berichterstattung von CNN kann Ihnen helfen zu verstehen, was auf dem Spiel steht, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, und den Fachjargon entmystifizieren.

Außerdem werfen wir einen genaueren Blick auf einen übersehenen Treiber der Klimakrise: der tauende Permafrost.

Ich interessierte mich zuerst für Permafrost – die gefrorene Bodenschicht unter der arktischen Tundra und in den hohen Breiten boreale Wälder – vor zwei Jahren, als wir darüber berichteten mysteriöse Löcher, die plötzlich in abgelegenen Teilen Sibiriens aufgetaucht waren.

Die Krater sind vielleicht das extremste Beispiel für die dramatischen Veränderungen, die in den nördlichsten Ausläufern des Planeten stattfinden wie Polarregionen erwärmen sich viermal schneller als der globale Durchschnitt.

Permafrost ist ein besonders unberechenbarer Joker in der Klimakrise. Die kohlenstoffspeichernde gefrorene Erde stößt möglicherweise bereits so viel Treibhausgas aus wie ein Land mit einem großen CO2-Fußabdruck wie Japan.

Wissenschaftler befürchten besonders „abruptes Tauwetter“ Das legt tiefere Schichten von Permafrost frei und hat die Kraft, die Landschaft zu schocken, damit sie mehr Kohlenstoff freisetzt.

Viele sind tun ihr Bestes, um eine persönliche Rolle beim Klimawandel zu minimieren. Aber wie wäre es, im Tod grün zu werden?

Recompose, das erste menschliche Kompostierungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, hat mehr als 200 Leichen in Erde umgewandelt und mehr als 1.100 Menschen haben sich für sein Vorbereitungsprogramm angemeldet.

Die Nachfrage dürfte wachsen: Kalifornien wurde gerade der fünfte Der US-Bundesstaat will ein Gesetz zur menschlichen Kompostierung unterzeichnen, und andere erwägen eine ähnliche Gesetzgebung.

Befürworter hoffen, dass es dazu beitragen kann, die Klimakrise zu verlangsamen, da Feuerbestattungen viel Brennstoff erfordern. Laut einer Schätzung entsprechen die CO2-Emissionen aus der Einäscherung einer Leiche einer Fahrt von 470 Meilen (756 Kilometer) in einem Auto. Die Branche ist jedoch noch neu, und es gibt wenig Forschung darüber, wie viel besser die menschliche Kompostierung im Vergleich zu traditionellen Bestattungen für die Umwelt ist.

Dänemark beherbergt die vermutlich weltweit größte Sammlung von Gehirnen – ein Cache von 9.479 von ihnen. Es ist eine wertvolle Ressource für die Hirnforschung zu Krankheiten wie Demenz und Depression, aber eine mit einer dunklen und kontroversen Geschichte.

Die Gehirne gehörten psychiatrischen Patienten in Dänemark, die zwischen 1945 und 1982 starben und der Organspende nicht zugestimmt hatten. Eines der Exemplare gehörte Kirsten Abildtrup, der Großtante der Journalistin Lise Søgaard. Søgaard erinnert sich an ein Bild von Kirsten als kleines Mädchen an der Wand ihrer Großmutter. Niemand sprach jemals über das Kind auf dem Foto.

Um zu verstehen, was mit ihrer Großtante passiert ist, entdeckte Søgaard das Gehirn ihres Verwandten in der Sammlung, die jetzt in einem Keller der Universität von Süddänemark in Odense untergebracht ist. Kirsten war im Alter von 24 Jahren gestorben während er wegen Schizophrenie behandelt wurde, nachdem er ein Jahr zuvor eine Lobotomie hatte.

Indem Søgaard letztes Jahr in einer dänischen Zeitung die Geschichte ihrer Familie erzählte, versuchte sie, etwas von dem Stigma zu brechen, das psychische Erkrankungen umgibt.

Eine Expedition zum Wrack der Titanic hat zu einer überraschenden Entdeckung geführt.

Taucher stießen auf ein felsiges Riff, das aus vulkanischen Formationen besteht und von Hummer, Tiefseefischen, Schwämmen und mehreren Korallenarten wimmelt, die Tausende von Jahren alt sein können.

Der Ort war für Untersuchungen vorgesehen, nachdem der Titanic-Taucher PH Nargeolet 1996 einen Sonar-Blip entdeckt hatte. Der erfahrene Tauchbootpilot hatte zunächst gedacht, die Anomalie, die von Echolotgeräten erfasst wurde, könnte ein weiteres Schiffswrack sein.

Unterdessen entdeckten Entdecker, die im Atlantik nach Artefakten aus dem Zweiten Weltkrieg suchten, Trümmer des Space Shuttle Challenger, das kurz nach dem Start im Jahr 1986 explodierte.

Der älteste bekannte Satz in einem Alphabet wurde an einem unerwarteten Ort gefunden – einem Läusekamm.

Der 3.700 Jahre alte Elfenbeinkamm wurde 2016 bei einer Ausgrabung freigelegt an einer israelischen Ausgrabungsstätte namens Lachish, aber eine Inschrift auf dem Kamm wurde erst fünf Jahre später entdeckt. Ein Smartphone-Schnappschuss enthüllte 17 Buchstaben, die sieben Wörter auf Kanaanit bilden – das erste bekannte Alphabet und die Quelle dessen, in dem wir heute die englische Sprache schreiben.

Der Kamm ist ein wunderbar menschliches Portal in die Vergangenheit, und die Inschrift fängt ein Gefühl ein, das jedem bekannt ist, der das Pech hat, den lästigen Kreaturen begegnet zu sein.

