Der Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, gewährt in der Wahlwoche Steuerrückerstattungen

Der Bundesstaat Virginia verschickt nur wenige Tage vor den Wahlen zur Generalversammlung des Bundesstaates im Jahr 2023 Steuerrückerstattungsschecks an qualifizierte Einwohner.

Am 13. September unterzeichnete der republikanische Gouverneur Glenn Youngkin das Gesetz zum Staatshaushalt. In diesem Budget war eine einmalige Steuerrückerstattung für Einzelpersonen und verheiratete Einwohner Virginias enthalten, die ihre Einkommensteuererklärung für 2022 eingereicht hatten und steuerpflichtig waren. Qualifizierte Einwohner erhalten 200 US-Dollar, wenn sie einzeln einen Antrag stellen, und bis zu 400 US-Dollar, wenn sie gemeinsam einen Antrag stellen.

Am 25. Oktober, mehr als anderthalb Monate nach der Unterzeichnung des Gesetzentwurfs, begannen die Bewohner, ihre Rückerstattungsschecks zu erhalten. Und diese Woche treffen weiterhin jeden Tag Schecks in Haushalten im gesamten Commonwealth ein. Youngkin sagte bei einer Veranstaltung letzte Woche in Arlington, dass die Rückerstattungsschecks in der Reihenfolge bearbeitet würden, in der die Einwohner ihre Steuern eingereicht hätten.

Den Einwohnern Virginias zufolge, die sie per Post erhalten haben, werden die Schecks mit einem Vermerk verschickt, der Youngkin das Geld ausdrücklich gutschreibt und dem Steuerzahler mitteilt, dass sie „diesen Rabatt erhalten, weil Gouverneur Glenn Youngkin kürzlich einen Gesetzentwurf unterzeichnet hat, der bis 2023 verabschiedet wurde.“ Generalversammlung von Virginia.“