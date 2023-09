CNN

Der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, und andere Spitzendemokraten des Garden State fordern den Rücktritt des demokratischen Senators Bob Menendez – ein Zeichen dafür, wie schnell die politische Unterstützung des Senators nach der schockierenden Anklage wegen Bestechungsvorwürfen auf Bundesebene am Freitag schwinden könnte.

„Die angeblichen Tatsachen sind so schwerwiegend, dass sie die Fähigkeit von Senator Menendez gefährden, die Bevölkerung unseres Staates effektiv zu vertreten“, sagte Murphy, ein Demokrat, in einer Erklärung.

Murphy würde einen Senator als Ersatz für Menendez ernennen, falls dieser zurücktreten sollte. Menendez steht 2024 zur Wiederwahl an.

Menendez und seiner Frau Nadine Arslanian Menendez wird vorgeworfen, als Gegenleistung für den Einfluss des Senators „Hunderttausende Dollar an Bestechungsgeldern“ angenommen zu haben, darunter Gold, Bargeld und ein Luxusfahrzeug.

Eine Anwältin von Nadine Menendez sagte, sie bestreite jegliches Fehlverhalten und werde gegen die Bundesanklage kämpfen. Und der Senator äußerte sich in einer Erklärung trotzig zu den Vorwürfen und nannte die Untersuchung „eine aktive Verleumdungskampagne mit anonymen Quellen und Anspielungen, um einen Anschein von Unangemessenheit zu erwecken, wo es keinen gibt.“

„Die Exzesse dieser Staatsanwälte sind offensichtlich“, sagte Menendez. „Sie haben die normale Arbeit eines Kongressbüros falsch dargestellt. Darüber hinaus begnügen sie sich nicht damit, falsche Behauptungen gegen mich aufzustellen, sondern beschimpfen meine Frau auch wegen der langjährigen Freundschaft, die sie bereits pflegte, bevor sie und ich uns überhaupt trafen.“

Und in einer separaten Erklärung später am Freitag wies er die Rücktrittsforderungen schnell zurück und erklärte, dass er seinen Sitz nicht aufgeben werde.

„Wer an Gerechtigkeit glaubt, glaubt an die Unschuld, bis seine Schuld bewiesen ist“, sagte er. „Ich habe vor, weiterhin mit demselben Erfolg für die Menschen in New Jersey zu kämpfen, den ich in den letzten fünf Jahrzehnten hatte. Dies ist die gleiche Erfolgsbilanz, die dieselben Führungskräfte schon immer gelobt haben. Es ist mir nicht entgangen, wie schnell manche einen Latino verurteilen und ihn von seinem Platz stoßen. Ich gehe nirgendwo hin.“

Aber Murphy war nicht der einzige Top-Demokrat aus New Jersey, der sich am Freitag gegen Menendez durchsetzte.

„Die heute gegen Senator Menendez erhobenen Anklagen widersprechen allem, was wir als Beamte glauben sollten“, sagte Craig Coughlin, Sprecher der Generalversammlung von New Jersey, in einer Erklärung. „Uns wird das Vertrauen der Öffentlichkeit geschenkt, und wenn dieses Vertrauen einmal gebrochen ist, können wir nicht weitermachen.“

Der Vorsitzende des New Jersey Democratic State Committee, LeRoy J. Jones Jr., sagte, die Vorwürfe seien „unglaublich schwerwiegend und werfen viele beunruhigende Fragen auf“.

Doch während Generalstaatsanwalt Matthew Platkin sagte, die Vorwürfe gegen Menendez seien „zutiefst beunruhigend“, forderte er den Senator nicht zum Rücktritt auf.

„Jeder Einzelne, der sein öffentliches Amt nutzt, um sich zu bereichern, anstatt der Öffentlichkeit selbstlos zu dienen, tut dies mit hohen Kosten für die Öffentlichkeit und alle Beamten“, sagte Platkin in einer Erklärung.

Auch Mitglieder der Delegation von New Jersey in Washington, D.C. forderten Menendez zum Rücktritt auf. Der demokratische Abgeordnete Mikie Sherrill, von dem einige meinen, er könne den Senator ersetzen, sagte, das Beste für den Staat wäre, wenn er zurücktrete.

„Das sind schwerwiegende Anschuldigungen gegen Senator Menendez, und wenn sie sich als wahr erweisen, gibt es im öffentlichen Dienst keinen Platz für ein solches Verhalten“, sagte sie.

Der demokratische Abgeordnete Andy Kim forderte außerdem den Rücktritt des Senators und sagte, die Angelegenheit sei zu ablenkend, als dass er dem Staat dienen könnte.

„Die Menschen in New Jersey müssen unbedingt die Wahrheit darüber erfahren, was passiert ist, und ich hoffe, dass das Justizsystem gründlich und schnell arbeitet, um diese Wahrheit ans Licht zu bringen“, sagte Kim in einer Erklärung. „In der Zwischenzeit habe ich nicht das Vertrauen, dass der Senator in der Lage ist, sich bei der Behandlung einer so wichtigen Rechtsangelegenheit richtig auf unseren Staat und seine Bevölkerung zu konzentrieren. Er sollte zurücktreten.“

Menendez wurde schon früher mit Bundesanklagen konfrontiert und erlebte, wie politische Verbündete gegen ihn auftraten.

Im Jahr 2015 wurde er wegen Verschwörung, Bestechung und Amtsbetrugs angeklagt, weil er angeblich die Macht seines Amtes im Rahmen einer Beziehung mit einem wohlhabenden Augenarzt missbraucht hatte. Der Fall endete mit einem Fehlprozess und der Senator wurde anschließend von mehreren Anklagepunkten freigesprochen. Das Justizministerium lehnte es ab, den Fall erneut zu verhandeln.

Nachdem das Fehlverfahren im Jahr 2017 bekannt gegeben wurde, richtete Menendez eine deutliche Warnung an seine Politikerkollegen im Garden State.

„An diejenigen, die mein politisches Grab geschaufelt haben, damit sie auf meinen Platz springen können: Ich weiß, wer Sie sind, und ich werde Sie nicht vergessen“, sagte er damals.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.