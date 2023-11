Der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, gewinnt die Wiederwahl und verlängert damit die zwei Jahrzehnte währende Herrschaft der Republikaner über den Staat

Der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, hat eine zweite Amtszeit gewonnen und verlängert damit die zwei Jahrzehnte dauernde Amtszeit der Republikaner als Gouverneur, indem er eine Herausforderung durch den Demokraten Brandon Presley abwehrte, der am späten Dienstag nachgab.

Reeves baute für seine Wiederwahl eine gewaltige Kriegskasse mit Wahlkampfgeldern auf, doch Angriffe von Presley und den Demokraten auf das Gesundheitswesen und ein Korruptionsskandal im Sozialwesen sorgten dafür, dass das Rennen im tiefroten Mississippi enger als sonst ausfiel.

Dennoch erhielt Reeves eine späte Zustimmung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, unterstützt von der Republican Governors Association und dem Susan B. Anthony Pro-Life America’s Candidate Fund. Und die Reeves-Kampagne gab fast 10 Millionen US-Dollar für Werbeanzeigen für seine Wiederwahl aus. Das war mehr als genug, um ihm im republikanisch freundlichen Bundesstaat einen weiteren Sieg zu sichern.

In von seiner Kampagne finanzierten Anzeigen griff Reeves Presley wegen der medizinischen Versorgung von Transgender-Kindern an und brachte ihn mit Präsident Joe Biden in Verbindung, der Mississippi im Jahr 2020 um mehr als 16 Prozentpunkte verlor.

Reeves lobte auch seine Erfolge bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und der Covid-19-Pandemie sowie seine Arbeit als Verwalter von Steuergeldern. Der Sieg kommt 20 Jahre, nachdem Reeves zum ersten Mal ein landesweites Amt erlangte, als er 2003 der jüngste Staatsschatzmeister des Landes wurde, nachdem er dieses Amt gewonnen hatte.

Dennoch wurde das Rennen in den Wochen vor dem Wahltag in Meinungsumfragen enger, und republikanische Strategen ließen die Alarmglocken schrillen, als Reeves im ganzen Staat Wahlkampf machte.

Reeves‘ erste Amtszeit war von der Nachricht über einen massiven Sozialskandal geprägt, der sich während seiner Zeit als Vizegouverneur ereignete und bei dem staatliche Gelder, die für arme Familien bestimmt waren, stattdessen für andere Projekte verwendet wurden, beispielsweise für eine neue College-Volleyballanlage.

Reeves hat eine Beteiligung an der mutmaßlichen Korruption bestritten, Presley schaltete jedoch mehrere Angriffsspots im Fernsehen, um ihn mit dem Skandal in Verbindung zu bringen. Presley setzte sich auch für die Unterstützung der Ausweitung von Medicaid ein, die die Republikaner in Mississippi seit mehr als einem Jahrzehnt blockiert haben, obwohl sie bei den Wählern beliebt ist und die Krankenhäuser im Bundesstaat mit Kostendruck konfrontiert sind.