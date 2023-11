Der Gouverneur von Iowa, Kim Reynolds, unterstützt Ron DeSantis und sagt, Trump könne nicht gewinnen

Die Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, unterstützt den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, als Präsidenten, sagte sie am Montag gegenüber Des Moines Register, weil sich das Land in einem „beispiellosen“ Moment befinde und die Republikaner nicht auf eine weitere Kandidatur von Donald Trump setzen könnten.

„Wir leben in beispiellosen Zeiten und dieses Land steckt in Schwierigkeiten“, sagte Reynolds, die neben DeSantis in ihrem Haus in Terrace Hill in Des Moines saß, vor einer abendlichen Kundgebung, bei der sie ihre Unterstützung öffentlich bekannt geben wird.

„Ich kann nicht glauben, wie es in der kurzen Zeit unter Präsident Biden zurückgegangen ist. Und wir sind belastbar. Davon werden wir wiederkommen können. Aber wenn wir diese nächste Wahl nicht gewinnen, sind wir am Ende.“

Reynolds, die Trumps Verbündeter gewesen war, als er das Weiße Haus innehatte, sagte, sie schätze die Leistungen des ehemaligen Präsidenten, glaube aber, dass es an der Zeit sei, weiterzumachen.

„Ich glaube nicht, dass er gewinnen kann“, sagte sie schlicht.

Stattdessen unterstützt sie DeSantis, einen Gouverneurskollegen, der ihrer Meinung nach eine bewundernswerte Erfolgsbilanz in Florida vorweisen kann, die er als Präsident der Nation bringen würde.

„Ich glaube, er ist der Kandidat, der gewinnen kann“, sagte sie. „Und wir brauchen nicht nur jemanden, der gewinnen kann, sondern wir brauchen auch jemanden, der die Fähigkeit und die Entschlossenheit hat, den Wahnsinn, den wir in diesem Land erleben, umzukehren.“

Derzeit führt Trump die jüngste Iowa-Umfrage von Des Moines Register/NBC News/Mediacom mit einer Unterstützung von 43 % unter den wahrscheinlichen republikanischen Fraktionsmitgliedern an. DeSantis liegt mit 16 % punktgleich mit der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley auf dem zweiten Platz.

Reynolds sagte, sie glaube, dass DeSantis die Wahlen in Iowa gewinnen könne, unabhängig von der aktuellen Umfrage, und sie hoffe, seine Erfolge im ganzen Staat bekannt zu machen.

„Ron bewegt die Nadel“, sagte sie. „Ich bin nur hier, um seine Geschichte zu erzählen – um sicherzustellen, dass die Leute sich die Akte ansehen und wissen, was er getan hat und warum ich glaube, dass er die richtige Person für diesen Job ist, die richtige Person zur richtigen Zeit. Und das tue ich auch.“ Ich werde es immer und immer wieder erzählen, und ich werde mir die Gelegenheit dazu nicht entgehen lassen. Wenn ich dabei bin, bin ich voll dabei.“

DeSantis sagte, dass fast jede Person, die am 15. Januar zum Caucus erscheint, Reynolds kennt und respektiert, was den Wert ihrer Unterstützung zeigt.

Eine im August von Des Moines Register/NBC News Iowa durchgeführte Umfrage ergab, dass 81 % der wahrscheinlichen republikanischen Parteitagsteilnehmer sie positiv beurteilten, darunter 50 %, die sie sehr positiv beurteilten. Weitere 18 % beurteilten sie negativ und 1 % war sich nicht sicher. Das ist besser als alle anderen republikanischen Präsidentschaftskandidaten.

„Sie hat mir gesagt, dass sie aktiv sein möchte, und das begrüßen wir natürlich“, sagte DeSantis. „Sie ist natürlich die beste Vertretung, die man im Staat haben kann. Aber ich habe ihr, meiner Frau und mir auch gesagt, dass wir Arbeitstiere sind. Wenn Sie also etwas empfehlen – sprechen Sie mit dieser Gruppe, sprechen Sie.“ dazu (eins) – sagen Sie uns, wir wollen dabei sein. Wir wollen die Stimme gewinnen.“

DeSantis sagte dem Register, dass die Unterstützung von Reynolds bemerkenswert sei, nicht nur wegen der Starpower, die sie in das Rennen einbringt, sondern auch, weil er glaubt, dass Iowa und Florida die Zukunft der Partei darstellen.

„Es ist für mich bedeutungsvoll, weil dies meiner Meinung nach wirklich das Modell ist, mit dem die Republikanische Partei in Zukunft erfolgreich sein kann“, sagte DeSantis über Reynolds‘ Unterstützung. „Was Kim hier gemacht hat, was wir in Florida gemacht haben, Brian Kemp in Georgia – das sind Staaten, die früher als sehr wettbewerbsintensiv galten, und wir konnten wirklich, wirklich große Siege erringen. Und ich denke, das liegt an der Führung und dann an den Ergebnissen.“

Trump hat Reynolds bereits in einer Reihe von Social-Media-Beiträgen angegriffen, ihr „illoyal“ vorgeworfen und argumentiert, dass ihre Unterstützung von DeSantis „das Ende ihrer politischen Karriere“ sei.

DeSantis verteidigte Reynolds gegen Trump und seine Anhänger, von denen einige sie eine RINO oder eine „Republikanerin nur dem Namen nach“ nannten.

„Ich denke, einige dieser Influencer werden sagen: Wenn man Trump für 2024 nicht den Ring küsst, dann ist man irgendwie ein RINO“, sagte er. „Es gibt einige Leute, die eine schreckliche Bilanz haben, aber wenn sie den Ring küssen, sind sie irgendwie großartig. Das ist keine gute Haltung. Denn es geht uns nicht um die Persönlichkeit, sondern darum, den Menschen Ergebnisse zu liefern. … Und ich denke, wenn Trump aus eigennützigen Gründen wirklich starke, versierte Republikaner angreift, dann ist das eine Sackgasse für die Republikanische Partei.“

Reynolds stimmte zu. „Das ist destruktiv für die Partei“, sagte sie.

Es ist selten, wenn auch nicht beispiellos, dass sich die führenden gewählten Beamten Iowas vor den Wahlversammlungen für die Kandidaten einsetzen.

US-Senator Chuck Grassley unterstützte 1988 und 1996 seinen guten Freund, US-Senator Bob Dole, und der frühere Gouverneur Terry Branstad ermutigte die Einwohner von Iowa im Jahr 2016, für alle außer US-Senator Ted Cruz zu kandidieren.

Aber es ist weitaus üblicher, dass hochrangige politische Persönlichkeiten in Iowa einen unauffälligen Ansatz verfolgen. Grassley und andere haben sich verpflichtet, in diesem Zyklus neutral zu bleiben.

Auch Reynolds hatte zunächst ausgeschlossen, vor den Iowa Caucuses irgendjemanden zu unterstützen, und sagte, sie ziehe es vor, alle Kandidaten im Staat willkommen zu heißen. Aber vor kurzem öffnete sie die Tür zu dieser Möglichkeit.

Sie sagte am Montag, dass sie glaube, dass sie ihre Pflicht erfüllt habe, indem sie alle Kandidaten im Staat willkommen geheißen und ihnen eine Plattform gegeben habe, um die Iowaner zu erreichen.

„Sieben Monate lang habe ich das getan – ich habe viele Veranstaltungen besucht, viele Telefongespräche geführt und dabei geholfen, über Veranstaltungen zu sprechen, die ich besuchen und vor denen ich dabei sein sollte“, sagte sie.

Letztendlich sagte sie jedoch, sie fühle sich berufen, einzugreifen.

„Als Mutter, Großmutter und Amerikanerin hatte ich einfach das Gefühl, dass ich nicht länger am Spielfeldrand stehen konnte“, sagte sie. „Für uns steht zu viel auf dem Spiel. Unser Land befindet sich in einer Welt voller Schmerz. Die Welt ist ein Pulverfass. Und ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass wir die richtige Person ins Amt bringen.“

Reynolds sagte, sie glaube nicht, dass ihre Unterstützung die Zukunft der landesweit ersten Wahlversammlungen in Iowa gefährden werde, und sie glaube nicht, dass sie die Republikaner in Iowa, die Trump weiterhin unterstützen, verärgern werde.

„Wir hatten zwei weitere (landesweit gewählte Amtsträger), die ebenfalls unsere Zustimmung gegeben haben“, sagte Reynolds. „Es gab viele Abgeordnete, die unterschiedliche Kandidaten unterstützt haben. Tatsächlich hat sich Ron mit unseren Abgeordneten hier in Iowa ziemlich gut geschlagen. Aber wissen Sie, wenn wir fertig sind, wenn das hier vorbei ist, sind wir Republikaner.“ und wir stehen hinter unserem Kandidaten. Ich glaube zufällig, dass es Ron DeSantis sein wird. Ich glaube, dass er es sein wird. Aber wir sind Republikaner, und wenn das erledigt ist, stehen wir hinter unserem Kandidaten und machen weiter .“

Der Vorsitzende der Republikanischen Partei von Iowa, Jeff Kaufmann, sagte in einer Erklärung, dass die Partei selbst weiterhin der Wahrung der Neutralität verpflichtet sei.

„Die Republikanische Partei von Iowa – von unseren Mitarbeitern bis hin zu unserem Zentralkomitee – bleibt unserem Neutralitätsversprechen im Caucus 2024 und der Beibehaltung unseres Status als erste in der Nation verpflichtet. Iowas gewählte Beamte sind frei, wie sie es schon immer waren.“ , ihren eigenen Kurs zu bestimmen, wenn es um die Unterstützung in den Fraktionen geht.“

Reynolds sagte, der Zeitpunkt ihrer Unterstützung sei weniger eine Frage der Strategie. Sie entschied, dass sie es unterstützen wollte, und sobald sie das tat, wollte sie es öffentlich machen.

„Sobald ich drin war, war ich All-In“, sagte sie.

Reynolds und DeSantis haben ähnliche politische Wege eingeschlagen und ihr nationales Profil inmitten der COVID-19-Pandemie gestärkt, als sie republikanische Staaten anführten, die sich gegen Schließungen und Maskenpflichten wehrten und sich gleichzeitig auf kontroverse Themen des Kulturkriegs konzentrierten.

Beide Gouverneure haben Gesetze unterzeichnet, die Schulunterricht in LGBTQ-Themen verbieten und allen Familien staatlich finanzierte Privatschulstipendien anbieten. Beide Gouverneure haben auch Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten – Trump nannte die Florida-Version dieses Gesetzes „einen schrecklichen Fehler“.

Reynolds sagte, sie erinnere sich, dass sie mitten in der COVID-19-Pandemie einen Anruf von DeSantis erhalten habe. Beide hatten die Entscheidung getroffen, die Kinder wieder in die Klassenzimmer zu schicken, und sahen sich einer Welle von Gegenreaktionen gegenüber, weil sie glaubten, dass die Entscheidung nun die richtige sei.

Das Paar sprach darüber, „was wir durchgemacht haben“ und „die moralische Überzeugung zu haben, das Richtige zu tun, wenn das Richtige nicht einfach zu tun ist“, sagte Reynolds.

Als bei Reynolds‘ Ehemann Kevin kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert wurde, erhielt sie einen weiteren Anruf von DeSantis und seiner Frau Casey, die zuvor gegen Brustkrebs gekämpft hatten. Sie gehörten zu den ersten, die sich meldeten, sagte Reynolds. DeSantis bot an, Reynolds mit Ärzten in Kontakt zu bringen, und Casey kam zu Besuch, um über ihre Erfahrungen mit Reynolds und ihrem Ehemann zu sprechen.

„Er ist nicht nur hart und diszipliniert, sondern auch mitfühlend und fürsorglich“, sagte Reynolds.

DeSantis hat zuvor angedeutet, dass Reynolds ein guter Mitstreiter bei seiner Präsidentschaftskandidatur sein könnte. Er sagte am Montag, dass er weiterhin davon überzeugt sei, dass sie eine gute Wahl sei, aber er habe vielleicht die Zahl der Iowaner unterschätzt, die sie im Staat behalten wollen.

„Unter dem Strich ist sie für die genannten Positionen qualifiziert“, sagte er. „Aber ich respektiere auch die Ansichten der Iowaner zu einigen dieser Dinge.“

Reynolds sagte, dass Gouverneure weiterhin eine große Rolle dabei spielen, das Land voranzubringen, und dass DeSantis starke Gouverneure brauchen würde, wenn er sein Amt antritt.

„Ich konzentriere mich wirklich auf den nächsten Zyklus, und ich konzentriere mich darauf, den Iowans zu dienen und diesen Mann gewählt zu bekommen“, sagte sie. „Darauf konzentriere ich mich.“

Brianne Pfannenstiel ist die Chef-Politikreporterin des Registers. Sie erreichen sie unter bpfann@dmreg.com oder 515-284-8244. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @brianneDMR.