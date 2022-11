Der Gouverneur von Arizona begrüßt den Nachfolger, obwohl der GOP-Kandidat nicht eingeräumt hat

Ducey rief an, um Hobbs am Tag nach der Ankündigung des Rennens durch The Associated Press und andere Nachrichtenagenturen zu gratulieren, aber er hatte vor Mittwoch keine öffentliche Erklärung zum Ergebnis abgegeben.

Ducey war Co-Vorsitzender der Republican Governors Association, die mehr als 10 Millionen Dollar für Fernsehwerbung ausgab, in der Hobbs angegriffen wurde, aber er war kein begeisterter Unterstützer von Lake. Er unterstützte ihren Rivalen in der GOP-Vorwahl, und obwohl er das gesamte GOP-Ticket für die Parlamentswahlen unterstützte, kämpfte er nicht mit Lake.

Hobbs, derzeit Außenministerin, hat ein Übergangsteam gebildet, das potenzielle Mitarbeiter überprüft und sich darauf vorbereitet, dass sie die erste Demokratin wird, die das Spitzenamt des Staates bekleidet, seit Janet Napolitano nach den Wahlen 2008 als US-Heimatschutzministerin zurückgetreten ist.

Das Ducey-Hobbs-Treffen fand einen Tag statt, nachdem das Republikanische Nationalkomitee und der GOP-Kandidat für den Generalstaatsanwalt von Arizona, Abraham Hamadeh, eine Wahlanfechtung in seinem Rennen eingereicht hatten, das für eine automatische Neuauszählung vorgesehen ist, wobei Hamadeh mit 510 Stimmen zurückbleibt.

Diese Anfechtung, die beim Maricopa County Superior Court eingereicht wurde, behauptet, dass eine Vielzahl von Problemen das Ergebnis des extrem engen Rennens beeinflusst habe. Es heißt, dass einige Stimmzettel gezählt wurden, die nicht hätten gezählt werden sollen, während andere abgelehnt wurden, als sie hätten gezählt werden sollen. Es wird behauptet, dass Wahlhelfer Fehler beim Duplizieren von Stimmzetteln gemacht haben, die von elektronischen Tabulatoren nicht gelesen werden konnten, und bei der Bestimmung der Absicht der Wähler, wenn die Stimmzettel mehrdeutig waren.

Die Klage behauptet auch, dass einigen Wählern in Maricopa County die Möglichkeit zur Stimmabgabe verweigert wurde, weil in einigen Wahlzentren ein weit verbreitetes Problem aufgetreten war, in dem Drucker Stimmzettel mit Markierungen herstellten, die zu hell waren, um von Tabulatoren vor Ort gelesen zu werden. Einige Wähler, bei denen Probleme auftraten, gingen ohne Abstimmung und checkten nicht mit den Wahlhelfern aus, sodass sie woanders nicht abstimmen konnten, weil das Computersystem des Landkreises sie als abstimmend anzeigt.

In der Klage heißt es, dass Hamadeh und der RNC „keinen Betrug, keine Manipulation oder anderes vorsätzliches Fehlverhalten behaupten, das die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 8. November 2022 in Frage stellen würde“.

„Die Wähler von Arizona fordern Antworten und verdienen Transparenz über die grobe Inkompetenz und das Missmanagement der Parlamentswahlen durch bestimmte Wahlbeamte“, sagte Hamadeh in einer Erklärung.

Der Demokrat Kris Mayes wird einen Richter bitten, Hamadehs Klage abzuweisen, sagte Mayes Anwalt Dan Barr.

„Die Beschwerde von Abe Hamadeh entbehrt jeder tatsächlichen Tatsache“, sagte Barr in einer Erklärung. „Es wird nicht plausibel behauptet, dass Fehler bei der Verwaltung der Wahl tatsächlich aufgetreten sind, und wenn sie aufgetreten wären, dass sie das Ergebnis verändert hätten.“