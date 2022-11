Der GOP-Gouverneur von Massachusetts fordert die Partei auf, Trump loszulassen

„Das ist eindeutig eine der Botschaften, die uns von den Wählern der Schlachtfeldstaaten und insbesondere von unabhängigen Wählern gesendet wurden – dass sie dieses Spiel nicht durch die Stimme einer Person oder einer Persönlichkeit spielen wollen“, sagte Baker in dem Interview. die am Sonntag aufgenommen wurde. „Und sie wollen, dass wir, wenn wir Rennen gewinnen und regieren wollen, unsere Denkweise darüber, wie wir das tun, komplett ändern.“

Baker hat gesagt, er habe die Präsidentschaftslinie seiner Stimmzettel für 2016 und 2020 leer gelassen, anstatt für Trump zu stimmen. Er trat auch als Kritiker des ehemaligen Präsidenten wegen des Umgangs seiner Regierung mit Covid-19, dem Aufstand vom 6. Januar im US-Kapitol und Trumps falschen Behauptungen auf, dass die Wahlen 2020 gestohlen wurden.

Trump revanchierte sich, indem er Bakers potenziellen Hauptkonkurrenten, den ehemaligen Staatsabgeordneten Geoff Diehl, unterstützte. Aber Baker lehnte es ab, eine dritte Amtszeit anzustreben, und lehnte es ab, Diehl zu unterstützen, was die demokratische Generalstaatsanwältin Maura Healey auf einen Gleitpfad zum Gouverneursamt brachte und die Demokraten zum zweiten Mal in drei Jahrzehnten für die einseitige Kontrolle der Landesregierung einsetzte.

„Ich denke sicherlich, dass es einen erheblichen Einfluss des ehemaligen Präsidenten gibt, und ich denke, dass dieser Einfluss der Partei wahrscheinlich geschadet hat und die Chancen der Partei am Wahltag beeinträchtigt hat“, sagte Baker in Massachusetts und im ganzen Land.

Diehl gehörte zu den Dutzenden von Republikanern, die für Gouverneur, Kongress und Außenminister kandidierten, die Trumps Wahlverweigerung begrüßten, nur um ihre Midterm-Rennen in dem zu verlieren, was Baker als Ablehnung des Extremismus ansieht.

„Das größte Problem, das sich bei den Zwischenwahlen abgespielt hat, ist etwas, worüber ich im Laufe der letzten acht Jahre viel gesprochen habe, nämlich dass die Wähler im Allgemeinen, insbesondere in Schlachtfeldstaaten, nicht an Extremismus interessiert sind. Sie sind es einfach nicht“, sagte Baker. „Eine der großen Lektionen, die die Republikanische Partei auf nationaler Ebene daraus ziehen muss, ist, dass die Wähler kollaborative gewählte Beamte wollen, sie wollen keine Extreme.“

Baker hat wiederholt gesagt, er habe nicht die Absicht, 2024 für das Präsidentenamt zu kandidieren, da einige seiner Verbündeten, darunter der scheidende GOP-Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, Angebote überdenken. Er räumte auf CNN ein, dass seine Art von gemäßigtem Republikanismus in Neuengland möglicherweise nicht mit GOP-Wählern in anderen Teilen des Landes übereinstimmt.

Es kam in mehreren wichtigen Rennen zu Hause nicht an.

Inmitten eines lang anhaltenden Machtkampfes zwischen dem Gouverneur und dem konservativen, Trump-freundlichen republikanischen Parteivorsitzenden Jim Lyons unterstützte Baker in diesem Herbst seine eigene Kandidatenliste – von denen viele verloren. Der einzige Kandidat, den er für ein landesweites Amt unterstützte – der republikanische Wirtschaftsprüferkandidat Anthony Amore, der sich ausdrücklich verpflichtete, Bakers Erbe zu wahren – scheiterte, als die Demokraten die sechs verfassungsmäßigen Ämter des Staates fegten. Seine Kongresswahlen – Jesse Brown, ein Republikaner, der Rep. Bill Keating (D-Mass.) herausfordert, und vor allem Allan Fung in einem Open-Seat-Rennen in Rhode Island – verloren ebenfalls. Die von Baker in Massachusetts unterstützten Down-Wahl-Kandidaten hatten gemischte Ergebnisse.

Aber Healey, die fortschrittliche Staatsanwältin, die ihr Profil aufpolierte, indem sie wiederholt die Trump-Administration verklagte und sich wegen der Opioidkrise mit Pharmaunternehmen anlegte, führte eine gemäßigtere Kampagne in Bakers Image und gewann mit fast 30 Punkten.

Und Baker, der jüngste in einer langen Reihe von fiskalisch konservativen und sozial gemäßigteren Republikanern, die das Amt des Gouverneurs im zuverlässig blauen Massachusetts gewonnen haben, indem sie an Unabhängige und Demokraten appellierten, drängt nun seine Partei, dasselbe zu tun.

„Es wird wirklich wichtig für uns sein, unseren Horizont zu erweitern und über das hinauszugehen, was ich den Kern der Partei nennen würde, und mit vielen dieser Unabhängigen zu sprechen, von denen wir jeden Tag mehr werden, die bereit sind, uns zuzuhören aus“, sagte Baker. „Anspruchsvolle Wähler, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage der Menschen, der Themen und des Kontexts in diesem Moment treffen – das werden die Menschen sein, die bestimmen, wer in Zukunft die Wahlen gewinnt.“