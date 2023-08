Schönkirchen. Die Kirche und der Glaube sind das, was beides bis heute verbindet und über die Jahre zusammengeschweißt hat. Pfarrer Eckart Ehlers und seine Frau Lilli sind seit 60 Jahren verheiratet. Am Montag, 7. August, feiern sie in Schönkirchen ihre diamantene Hochzeit.

Sie lernten sich bei einem Tanzkurs kennen. „Meine beste Freundin und ich wollten jemanden treffen. Also haben wir uns zum Tanzen angemeldet“, sagt Eckart Ehlers. Lilli Ehlers und ihrer besten Freundin ging es genauso. Die beiden kamen sich näher und irgendwann entdeckte Eckart Ehlers eine Brosche des Protestanten Jugend auf ihrer Bluse. Er selbst war auch in der Jugendorganisation aktiv. „Ich dachte, das passt vielleicht.“

Beim Tanzen versuchte er stets, seine Partner so auszuwählen, dass er den letzten Tanz des Abends bei Lilli Ehlers bekam. Denn damals war es üblich, die Frau mit nach Hause zu nehmen, mit der man zuletzt getanzt hat. Irgendwann verliebten sie sich ineinander. Sie war 23 und er 19.

Schönkirchen: Er wurde Pfarrer, sie blieb zu Hause

Für beide war schnell klar, dass sie für immer zusammenbleiben wollten – auch wenn sich ihre Wege für einige Jahre trennten. Neun Monate nach ihrem Kennenlernen begann Lilli Ehlers eine Stelle in Düsseldorf. Eckart Ehlers blieb im Norden und arbeitete hier als Prokurist. „Im Kleinen Kiel haben wir uns gegenseitig versprochen, dass wir zusammenbleiben“, sagt Eckart Ehlers. Und das taten sie auch. Sie schrieben zweimal pro Woche Briefe hin und her. Doch in Düsseldorf blieb sie nicht lange. Zwei Jahre später kam sie wieder zurück in den Norden.

Am 7. August 1963 heirateten sie. Sie ist jetzt 88 Jahre alt, Eckart Ehlers 84. Die beiden haben sich über die Jahre kaum gestritten. „Wir haben uns immer direkt geäußert, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren“, sagt Lilli Ehlers. Dies war auch der Fall, als Eckart Ehlers sein Amt als Pfarrer antrat. Er hatte beschlossen, Pfarrer zu werden, indem er eine zweite Chance auf Bildung nutzte.

Für Lilli Ehlers bedeutete dies jedoch, dass sie ihren Job aufgeben und zu Hause bleiben musste. Das habe man damals von Pfarrersfrauen erwartet, erklären die beiden. „Für mich war es in Ordnung. Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht“, sagt sie heute. Und sie war überhaupt nicht gelangweilt. Während er Gottesdienste vorbereitete und abhielt, taufte oder beerdigte, bereitete sie Gemeindefeiern vor, organisierte Ausflüge und stand für Fragen der Gemeindemitglieder zur Verfügung. „Jemand klingelte andauernd an der Tür und fragte etwas“, sagt sie.

Pfarrer Eckart Ehlers war jedoch nicht nur in der Kirche. Bekannt wurde er auch durch seine fünfminütigen Andachten im Norddeutschen Rundfunk, die er auf Plattdeutsch hielt, und durch seine Bücher, in denen er Alltagsgeschichten op Platt schrieb.

Ehlers ging 2003 in den Ruhestand, hielt aber weiterhin Vorträge, vertrat bei Bedarf seine ehemaligen Kollegen oder leitete Kurse an der Volkshochschule. Heute haben sie zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Sie feiern ihre Diamantene Hochzeit im kleinen Kreis mit der Familie. Pfarrer Magret Laudan wird die beiden segnen.

KN