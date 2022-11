Der Gesundheitszustand des erfahrenen Schauspielers verschlechtert sich und ist weiterhin beatmet

Der Gesundheitszustand des Schauspielers Vikram Gokhale, der zuvor Anzeichen einer stetigen Verbesserung gezeigt hatte, hat sich erneut verschlechtert. Laut dem Bericht von ANI, so Shirish Yadkikar, PRO Deenanath Mangeshkar Hospital, wo der erfahrene Schauspieler in den letzten Tagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, „ist Herr Vikram Gokhale weiterhin beatmet und hat sich weiter leicht verschlechtert und ist wieder da Blutdruckunterstützung und Medikamente.“ Gokhale liegt seit einiger Zeit im Krankenhaus in Pune und ist an ein Lebenserhaltungssystem angeschlossen.

Zuvor, am Freitag, sagte der PRO des Krankenhauses, dass der Schauspieler „eine langsame, aber stetige Verbesserung zeigt. Er öffnet seine Augen, bewegt seine Gliedmaßen und wird wahrscheinlich in den nächsten 48 Stunden keine Beatmungsunterstützung mehr haben.“ In der Zwischenzeit tauchte in den frühen Morgenstunden des Donnerstags ein Gerücht über den Tod des Veteranen in den sozialen Medien auf, woraufhin mehrere Bollywood-Prominente, darunter Ajay Devgn, Riteish Deshmukh, Aly Goni und Jaaved Jaafery, Twitter nutzten, um ihr Beileid auszudrücken.

Dr. Dhananjay Kelkar vom Deenanth Mangeshkar Hospital bestritt jedoch später die Gerüchte über den Tod des erfahrenen Schauspielers und sagte: „Das stimmt nicht.“ In seiner mehr als 40-jährigen Karriere hat Gokhale in verschiedenen Marathi- und Bollywood-Filmen mitgewirkt, darunter Agneepath , mit Amitabh Bachchan im Jahr 1990, und Hum Dil De Chuke Sanam, mit Salman Khan und Aishwarya Rai Bachchan im Jahr 1999. Zuletzt war er in Nikamma neben Shilpa Shetty und Abhimanyu Dassani zu sehen. Der Film kam im Juni dieses Jahres in die Kinos.