Der Gesamtbetriebsratschef von Daimler Trucks, Michael Brecht, sieht in Deutschland einen gefährdeten Standort

„In den USA, nur ein Beispiel, werden Hersteller von Batteriezellen mit Milliardenförderung gelockt, hier gefährden hingegen steigende Energiepreise die Ansiedlung von Zukunftstechnologien“, sagte er dem „Manager Magazin“. Brecht, der sich seit Jahren für den Aufbau eigener Batteriezellenwerke einsetzt, um die Abhängigkeit von den asiatischen Weltmarktführern zu verhindern, verweist auf den von der Biden-Regierung aufgelegten „Inflation Reduction Act“, ein milliardenschweres Konjunkturprogramm.

Daimler Truck erwägt nun auch den Aufbau einer ersten Zellfabrik mit einem Partner in den USA. „Aus unternehmerischer Sicht sprechen kaum noch Argumente dafür, jetzt in Deutschland anzufangen. In den USA sollen sogar die laufenden Kosten gedeckt werden. Und natürlich brauchen wir nicht überall sofort ein eigenes Werk.“ Größere Investitionen in die Elektromobilität erwartet er von den Vorständen von Daimler Truck und Mercedes-Benz. „Sparen ist keine Strategie“, sagte Brecht. „Wenn wir uns mit unserem Zero-Emission-Antrieb vom Wettbewerb abheben wollen, dann geht das nur mit Komponenten und Systemen, die wir selbst entwickeln und auch selbst produzieren. Wenn uns das gelingt, können wir auch so viele Arbeitsplätze erhalten.“ wie möglich.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH