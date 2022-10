Der geplante Reservebetrieb des Kernkraftwerks Isar 2 könnte auf bundesinterne Meinungsverschiedenheiten zurückzuführen sein

Ursprünglich sei vereinbart worden, dass die notwendigen Gesetzesänderungen an diesem Montag durch das Kabinett gehen, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf das Bundeswirtschaftsministerium. Wegen „politischer Meinungsverschiedenheiten“ wurde dieser Termin nicht wahrgenommen.

„Damit kann der straffe Zeitplan für das Verfahren, über den die Betreiber heute informiert wurden, nicht eingehalten werden“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. „Diese Verzögerung ist ein Problem, wenn man will, dass Isar 2 im Jahr 2023 noch Strom produziert.“ Im Atomkraftwerk bei Landshut müsste vorher ein Ventilleck behoben werden, was eigentlich noch in diesem Monat erfolgen sollte. „Die AKW-Betreiber brauchen Klarheit“, sagte die Sprecherin. Das Ministerium arbeitet an einer Lösung. „Sonst sitzt man wegen Verspätungen ohne Isar 2 fest.“ Neben Isar 2 soll auch Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg bis Mitte April 2023 Reserve werden. Hier stehen allerdings keine Reparaturen an. Erst vor zwei Wochen hatte sich das Ministerium mit den Betreibern der beiden Kernkraftwerke Eon und EnBW auf Eckpunkte für den weiteren Betrieb geeinigt. Darin hatte das Wirtschaftsministerium zugesagt, die notwendigen Gesetzesänderungen vorzubereiten. Diese sollen „voraussichtlich“ am 5. Oktober entschieden werden. Doch das Kabinett beschloss nichts, offenbar wegen Vorbehalten der FDP. Es erfordert mehr als einen Reservebetrieb bis zum Frühjahr, nämlich eine Verlängerung der Nutzungsdauer bis 2024.

