Die Generalstaatsanwältin von Michigan, Dana Nessel, sagte kürzlich bei einer Veranstaltung mit liberalen Aktivisten, dass die von ihr angeklagten falschen republikanischen Wähler aus dem Jahr 2020 einer „Gehirnwäsche“ unterzogen worden seien, um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump an der Macht zu halten, und kündigte an, dass ihre Fälle vor Geschworenen aus einer „sehr demokratischen“ Lean County“, heißt es in einer von CNN erhaltenen Aufzeichnung.

Nessel, ein Demokrat, äußerte sich am Montag bei einer virtuellen Veranstaltung, die von liberalen Gruppen veranstaltet und gefördert wurde, um „Botschaften“ rund um die Wahlfälle 2020 zu diskutieren, an denen Trump und seine Verbündeten beteiligt waren. Bereits im Juli reichte Nessels Büro die erste Strafanzeige ihrer Art gegen die falschen Wähler in Michigan ein.

„Die Leute reden viel darüber, warum fangen Sie nicht an, einige dieser Leute auszutauschen, damit sie Zeugen gegen die verbleibenden Angeklagten werden können, die Angeklagten mit den schlechtesten Taten?“ sagte Nessel. „Das Problem ist, dass es sich um Menschen handelt, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden.“

Sie fuhr fort: „Wie bringt man jemanden um, der zugibt, dass er alles getan hat, was man ihm vorwirft, aber was er sagt: ‚Wir glauben, dass wir im Recht waren‘.“ Wir glauben, dass Donald Trump der wahre Gewinner der Wahl ist.‘ … Das glauben sie wirklich. Sie glauben es wirklich. Jemand kann sich nicht einmal schuldig bekennen, wenn er wollte, weil er nicht zugeben kann, dass das, was er getan hat, gegen das Gesetz verstoßen hat, weil er immer noch glaubt, Recht zu haben.“

Die Verteidiger einiger der falschen Wähler teilten CNN mit, dass Nessel ihrer Meinung nach eine Grenze überschritten habe, und externe Rechtsexperten sagten, ihre Äußerungen könnten es für sie schwieriger machen, eine Verurteilung zu erwirken.

Shan Wu, eine ehemalige Bundesanwältin, die die Anklage gegen die falschen Wähler unterstützt, sagte, es sei „unangemessen“ für Nessel, „Angeklagte zu beleidigen“, die ihr Büro strafrechtlich verfolgt.

„Es untergräbt die Gültigkeit ihrer Strafverfolgungstheorie“, sagte Wu. „Wenn Sie glauben, dass diese Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, dann hatten sie nicht den richtigen Geisteszustand und konnten nicht die kriminelle Absicht entwickeln, das Gesetz zu brechen, weil sie von anderen einer Gehirnwäsche unterzogen wurden.“

Ein Sprecher von Nessel reagierte nicht auf CNNs Bitte um Stellungnahme. Über Nessels Kommentare bei der progressiven Veranstaltung wurde erstmals von The Detroit News berichtet.

Die Veranstaltung mit Nessel wurde von einem progressiven Podcaster moderiert und von Protectors of Equality in Government, einer linksgerichteten Interessenvertretung mit Sitz in Michigan, gefördert.

Die 16 in Michigan angeklagten falschen Wähler haben sich auf nicht schuldig bekannt. Zu ihnen gehören aktuelle und ehemalige staatliche GOP-Beamte, ein Bürgermeister, ein Schulvorstandsmitglied und mehrere ältere lokale Parteiaktivisten. Einige der falschen Wähler verbreiten weiterhin falsche Behauptungen über die Präsidentschaftswahl 2020.

Die Gruppe traf sich am 14. Dezember 2020 und unterzeichnete Zertifikate, in denen fälschlicherweise verkündet wurde, dass Trump den Staat gewonnen habe und sie die „ordnungsgemäß gewählten und qualifizierten Wähler“ seien. Die Trump-Kampagne hoffte, dass diese Listen mit falschen Wählern die legitimen demokratischen Wähler des Kandidaten Joe Biden ersetzen würden, als der Kongress die Ergebnisse am 6. Januar 2021 bestätigte.

Jedem falschen Wähler werden acht Verbrechen vorgeworfen.

Unabhängig davon hat der Sonderermittler des Justizministeriums, Jack Smith, Trump beschuldigt, den Plan zu leiten, den sein Wahlkampf in sieben umkämpften Staaten inszeniert hat. Die falschen Wähler von Michigan wurden in diesem Verfahren nicht angeklagt.

Das von CNN erhaltene Video zeigt, dass Nessel die jüngsten Freisprüche von drei Männern verurteilte, die im Zusammenhang mit der Verschwörung zur Entführung der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, einer Demokratin, angeklagt wurden. Nessel verglich diesen Fall, der in einem ländlichen konservativen Landkreis verhandelt wurde, mit dem Fall der gefälschten Wähler in der Landeshauptstadt Lansing, wo sie die Anklage erhob.

„Ingham County, wo Lansing lag, ist ein sehr, sehr demokratisch geprägter Landkreis“, sagte Nessel. „Aber ich mache mir Sorgen, dass es Menschen geben wird, denen es einfach egal ist, dass sie eindeutig gegen das Gesetz verstoßen haben, weil sie glauben, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und das ist, wissen Sie, in Ordnung, solange das Ziel darin besteht, diesen Autokraten ins Amt zu bringen.“

Kevin Kijewski, ein Anwalt des falschen Wählers Clifford Frost, 75, sagte, Nessels Äußerungen seien „beunruhigend“ und einige ihrer Kommentare könnten ihm helfen, die Vorwürfe zu bekämpfen.

„Dies scheint eher ein politisches Kalkül des Generalstaatsanwalts zu sein als der Versuch, die Wahrheit herauszufinden und diesen Fall in der Sache zu entscheiden“, sagte Kijewski und fügte hinzu, dass er Nessels „einer Gehirnwäsche unterzogenen“ Kommentar „nicht nur diffamierend“ finde aber es schadet auch dem Vertrauen der Menschen in unser Justizsystem und der Rechtsstaatlichkeit.“

Kijewski sagte, Frost erkenne an, dass Biden „der legitime Präsident“ sei. Allerdings veröffentlichte Frost am Dienstag auf Facebook einen Artikel mit dem Titel „Trump hat Michigan im Jahr 2020 gewonnen.“ (Der Beitrag wurde entfernt, nachdem CNN Kijewski danach gefragt hatte.)

Für Anfang Oktober ist eine Anhörung zu Frosts Antrag auf Abweisung der Anklage angesetzt, in der sein Anwalt argumentiert, dass Nessel versuche, einen „vergeblichen politischen Protest“ zu kriminalisieren, und sich dabei auf die gefälschten Wahlurkundenbescheinigungen beziehe. Weitere Anhörungen sind für später im Oktober und November angesetzt, da die 16 Fälle möglicherweise vor Gericht gestellt werden.

„Das zeigt, dass sie keinen Grund haben, und sie hat es einfach zugegeben“, sagte Nick Somberg, ein Anwalt von Meshawn Maddock, einem angeklagten falschen Wähler und ehemaligen Co-Vorsitzenden der GOP aus Michigan.