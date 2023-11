Der Generalstaatsanwalt von Indiana hat den Abtreibungsfall eines Zehnjährigen gerügt

INDIANAPOLIS – Indianas Generalstaatsanwalt verstieß gegen berufliche Verhaltensregeln, als er sich zu einem Arzt äußerte, der eine Abtreibung bei einem zehnjährigen Vergewaltigungsopfer aus Ohio durchführte, heißt es in einem am Donnerstag eingereichten Gerichtsurteil.

Der Oberste Gerichtshof von Indiana entschied im Juli 2022 in einer Fox News-Show über Dr. Caitlin Bernard, eine Geburtshelferin und Gynäkologin aus Indianapolis, dass der Generalstaatsanwalt Todd Rokita „an anwaltlichem Fehlverhalten beteiligt war“. Der Fall erregte internationale Aufmerksamkeit, nachdem Bernard dem Indianapolis Star, Teil des USA TODAY Network, die Geschichte der medikamentösen Abtreibung der 10-Jährigen unmittelbar nach dem Sturz des Urteils Roe vs. Wade im vergangenen Sommer erzählte.

In der Stellungnahme heißt es, dass Rokita gegen die Verhaltensregeln von Anwälten verstoßen habe, als er Bernard während seines Interviews in der Show als „Abtreibungsaktivisten bezeichnete, der als Arzt handelte und es in der Vergangenheit versäumt hatte, etwas zu melden“. Rokita wird einen öffentlichen Verweis erhalten und 250 US-Dollar zahlen der Gerichtsschreiber des Obersten Gerichtshofs von Indiana, heißt es in der Stellungnahme.

In einer Erklärung am Donnerstag kritisierte Rokita Bernard weiterhin scharf und sagte, er hätte über seine „wahrheitsgemäße 16-Wörter-Antwort“ auf Fox streiten können, wolle aber „viel Steuergeld und Ablenkung sparen“. Um die Beschwerde zu lösen, sagte Rokita, er sei verpflichtet, eine eidesstattliche Erklärung „ohne Änderungen“ zu unterzeichnen.

„Wie ich damals sagte, sind meine Worte sachlich“, sagte Rokita in der Erklärung. „Die Ärztin (Indiana University Health), die das internationale Medienspektakel auf Kosten der Privatsphäre ihrer Patientin verursacht hat, ist durch ihr eigenes Handeln eine ausgesprochene Abtreibungsaktivistin.“

Vertreter von Bernard sagten gegenüber IndyStar am Donnerstag, dass sie „den Verweis für sich selbst sprechen lassen würden“.

Ein Schlachtfeld für das Recht auf Abtreibung:Wie diese Abstimmungsmaßnahme in Ohio zum Vorreiter für 2024 wurde

Der Generalstaatsanwalt von Indiana, Todd Rokita, gab Verstöße zu

Die Disziplinarkommission des Obersten Gerichtshofs von Indiana erhob im September Anklage wegen Rokita, der mit Aussagen über Bernard und dem Fall des 10-jährigen Mädchens aus Ohio, das in Indiana eine Abtreibung anstrebte, gegen Berufsregeln verstoßen hatte.

Die Disziplinarkommission untersucht und verfolgt strafrechtlich, wenn Anwälten vorgeworfen wird, gegen die Berufsregeln der Gerichte von Indiana verstoßen zu haben. Die Richter des Obersten Gerichtshofs des Staates entscheiden endgültig, ob ein Fehlverhalten vorliegt und welche Disziplinarmaßnahmen gegen jemanden verhängt werden.

Die frühere Dekanin der juristischen Fakultät der Indiana University, Lauren Robel, reichte in dem Fall eine der Beschwerden gegen Rokita ein, ebenso wie Don Lundberg, ein ehemaliger geschäftsführender Direktor der Disziplinarkommission.

In der Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs des Staates vom Donnerstag wurde ausdrücklich festgestellt, dass Rokita gegen Regeln verstoßen hat, die besagen, dass ein Anwalt keine öffentlichen Erklärungen zu einer Untersuchung abgeben darf, die das Verfahren voraussichtlich „wesentlich beeinträchtigen“ könnte, und dass ein Anwalt keine „Mittel einsetzen darf, die keinen anderen wesentlichen Zweck haben als dies zu tun“. eine dritte Person in Verlegenheit bringen, verzögern oder belasten.“

Der Stellungnahme zufolge gab Rokita beide Verstöße zu und die Richter wiesen eine dritte Anklage wegen Verstoßes gegen Vertraulichkeitsanforderungen im Landesrecht ab, bevor sie letztes Jahr beim Indiana Medical Licensing Board eine Beschwerde gegen Bernard einreichten.

Kathleen Clark, Juraprofessorin an der Washington University in St. Louis School of Law, sagte, dass Rokitas Erklärung zum Fehlverhaltensurteil des Gerichts nicht wirklich anerkenne, was er möglicherweise falsch gemacht habe. Clark arbeitete auch als Anwalt des Generalstaatsanwalts von Washington DC und des Justizausschusses des US-Senats.

„Hier geht es nicht nur um einen technischen Verstoß gegen die Regeln, es geht darum, sein Amt zu missbrauchen, um jemanden zu verletzen“, sagte Clark. „Das hat eine Schwere, die meiner Meinung nach in seiner heute veröffentlichten Erklärung nicht zum Ausdruck kommt.“

10-jähriges Mädchen beantragte nach Vergewaltigung eine Abtreibung

Die Geschichte des 10-jährigen Mädchens erschien erstmals im Juli 2022 in einem IndyStar-Artikel über den eingeschränkten Zugang zu Abtreibungen nach der Dobbs-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im Juni.

Die Zehnjährige war Ende Juni von Ohio nach Indiana gereist, um Abtreibungsmedikamente zu holen, nachdem in ihrem Heimatstaat ein sechswöchiges Abtreibungsverbot in Kraft getreten war, das keine Ausnahmen für vergewaltigte Kinder vorsah. Das Abtreibungsverbot in Ohio war seit etwa zwei Monaten in Kraft, bevor es gerichtlich angefochten und auf Eis gelegt wurde, wodurch der Zugang zu Abtreibungen bis zur 22. Schwangerschaftswoche wieder möglich war.

Innerhalb weniger Wochen erregte die Geschichte internationale Aufmerksamkeit und Indianas republikanisch dominierte Legislative verabschiedete ebenfalls Abtreibungsbeschränkungen. Befürworter und Politiker des Abtreibungsrechts, darunter Präsident Joe Biden, nutzten den Fall als Gesprächsthema für Abtreibungsdebatten.

Einige Gegner und Konservative hatten die Geschichte kritisiert und erklärt, sie sei unbewiesen. Der Vorfall wurde jedoch bestätigt, nachdem der 28-jährige Gerson Fuentes verhaftet wurde und gestand, das Mädchen aus Ohio im vergangenen Sommer vergewaltigt zu haben. Fuentes wurde im Juli zu lebenslanger Haft verurteilt.

Abtreibungsverbote:Medizinische Ausnahmen vom Abtreibungsverbot schließen häufig psychische Erkrankungen aus

Caitlin Bernard stellte ebenfalls einen Verstoß gegen Standards fest

Die Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs von Indiana vom Donnerstag ist nur ein weiteres Kapitel in der juristischen Saga zwischen Rokita und Bernard.

Im November 2022 forderte Rokita das Indiana Medical Licensing Board auf, zu untersuchen, ob Bernard gegen berufliche Standards verstoßen hat, indem er die Geschichte des Abtreibungsfalls einer 10-Jährigen erzählte.

Die Zulassungsbehörde entschied Anfang des Jahres, dass Bernard beim Umgang mit den Daten der Abtreibungspatientin gegen Datenschutzgesetze verstoßen habe, und verhängte ihr eine Geldstrafe von 3.000 US-Dollar. Die Entscheidung der Zulassungsbehörde vom Mai wurde von Mitgliedern der medizinischen Gemeinschaft und einem Autor von HIPAA kritisiert, der sagte, Bernard habe nichts Illegales getan.

Im August sagte Bernard, sie werde die Entscheidung der Lizenzbehörde nicht anfechten.

Rokita reichte im September eine Klage gegen Indiana University Health im Zusammenhang mit Bernard und dem Abtreibungsfall ein und behauptete, die Gesundheitseinrichtung habe gegen Datenschutzgesetze verstoßen.

Die IndyStar-Archive haben zu diesem Bericht beigetragen.

Kontaktieren Sie die Regierungs- und Politikreporterin von IndyStar, Brittany Carloni, unter brittany.carloni@indystar.com oder 317-779-4468. Folgen Sie ihr auf Twitter/X @CarloniBrittany.