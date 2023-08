Derrick Lewis hat seine MMA-Karriere kürzlich mit Stil wieder in Schwung gebracht.

„The Black Beast“ hatte vor seinem Kampf mit Marcos Rogério de Lima bei UFC 291 am vergangenen Wochenende in Salt Lake City drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen.

3 Lewis errang einen schnellen Sieg bei UFC 291 Bildnachweis: Getty

Die Fans fragten sich, ob eine vierte Niederlage in Folge das Ende seiner Karriere bedeuten würde, aber viele waren überzeugt, dass er wieder in die Siegesliste zurückkehren könnte, nachdem sie ihn vor dem Kampf auf der Waage gesehen hatten.

Lewis wog 18,8 Pfund (263,5 Pfund) und schien in der besten Verfassung zu sein, in der er seit einiger Zeit war, da er ungewöhnlicherweise mit Bauchmuskeln unterwegs war.

In der Kampfnacht landete der 38-Jährige einen Flying Knee, auf den Jorge Masvidal stolz gewesen wäre, als er de Lima in den ersten Sekunden ihres Hauptkampfes fallen ließ.

Zeitlupenaufnahmen zeigten, wie sein Knie direkt auf de Limas Kinn landete, aber der Brasilianer überlebte es irgendwie und wurde erst durch die anschließende 30-sekündige Schlagflut erledigt.

Lewis feierte, indem er seine Hose auszog, ein weiteres ikonisches Interview mit Joe Rogan gab und die UFC anflehte, seinen kürzlich ausgelaufenen Vertrag zu verlängern.

Einige Tage später wurde er mit einem PFL-Kampf mit Francis Ngannou in Verbindung gebracht und sogar als potenzieller Gegner für Brendan Schaub angepriesen, der zu Masvidals nächster Show eingeladen wurde.

Unterdessen geht es de Lima nach seiner jüngsten Niederlage immer noch etwas schlechter.

Der 38-Jährige wurde im Anschluss an UFC 291 Opfer von Trolling und gibt zu, dass es dadurch noch schwieriger geworden ist, mit der Essensunfähigkeit aufgrund der erlittenen Verletzungen umzugehen.

3 „The Black Beast“ feierte, indem es seine Shorts auszog Bildnachweis: Getty

3 de Lima hat die verheerenden Auswirkungen seiner jüngsten Niederlage offengelegt Bildnachweis: @pezao011 – Instagram

„Es ist eine Sache, wenn man im Kampf verliert“, sagte de Lima zu Super Lutas.

„So wie es war, war es wirklich schmerzhaft. Bei uns spüren Sie die Energie des anderen, bevor Sie anfangen zu kämpfen. Ich fühlte mich großartig. Ich hatte das Gefühl, dass er etwas besorgt war.

„Ich habe wie immer angefangen. Er stürzte sich auf mich und ich dachte, er würde einen Superman-Schlag ausführen. Ich hob meine Wache und er warf das Knie.

„Ich war irgendwie draußen, als ich hinfiel. Es war ein harter Schlag und ich konnte nicht reagieren.“

„Mittlerweile schicken mir viele Leute Nachrichten und E-Mails. Ich habe noch nie so viele Nachrichten erhalten. Ich habe einen Kampf verloren und anstatt mich zu unterstützen, belästigen mich die Leute aus meinem Land, meine Fans.

„Ich habe mir ein hartes Knie zugezogen. Meine Zähne sind alle locker. Ich kann nicht richtig essen. Es ist ein harter Moment.

„Lasst uns unsere Kämpfer unterstützen und motivieren.“