Fast ein Jahr nach der weltweiten Einführung von ChatGPT hat die Begeisterung für generative künstliche Intelligenz kaum nachgelassen – insbesondere auf dem Arbeitsmarkt.

Die Suche nach Jobs im Bereich generative KI ist auf Indeed im letzten Jahr um fast 4.000 % gestiegen, und die Stellenangebote für generative KI sind im gleichen Zeitraum um 306 % gestiegen.

Während die Zahl der KI-Stellenausschreibungen auf ZipRecruiter gegenüber den Höchstständen im Jahr 2022 zurückgegangen ist, ist das schiere Volumen der verfügbaren KI-Stellen auf der Plattform immer noch „viel, viel größer“ als vor der Pandemie, sagt Julia, Chefökonomin von ZipRecruiter Pollak.

Die gefragtesten KI-Jobs, für die Unternehmen Mitarbeiter einstellen, liegen nicht im Ingenieurwesen, wie man vielleicht erwarten würde. Datenwissenschaftler ist derzeit der heißeste KI-Job auf dem Markt.

Laut Daten, die exklusiv mit CNBC Make It geteilt wurden, war es in den letzten sechs Monaten der am häufigsten ausgeschriebene KI-Job auf Indeed und der zweithäufigste auf ZipRecruiter.