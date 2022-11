Der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland am Sonntag wird daraufhin wieder nach oben korrigiert

Das geht aus Daten der Association of European Gas Infrastructure Operators vom Dienstag hervor. Es können aber auch mehr als 100 Prozent gespeichert werden, wie der Chef der Netzagentur, Klaus Müller, auf Twitter mitteilte.

Dementsprechend gibt das von den Gasspeicherbetreibern gemeldete Arbeitsgasvolumen nur die „gesicherte Kapazität“ an. Die physikalischen Möglichkeiten sind teilweise höher, sodass manche Pflanzen mehr Gas speichern könnten. Das erklärt auch, warum die Speicher in Deutschland offiziell komplett gefüllt sind, obwohl der größte deutsche Gasspeicher in Rehden nur zu 94,75 Prozent gefüllt ist (+0,09 Prozent im Vergleich zum Vortag) – immerhin rund 17 Prozent aller deutschen Gasreserven werden dort gespeichert.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH