Der Führer der VAE, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, besucht Katar nach jahrelangem Boykott

Der Führer der Vereinigten Arabischen Emirate stattete Katar am Montag überraschend einen Besuch ab, da dort die Weltmeisterschaft ausgetragen wird – sein erster Besuch seit der Führung eines jahrelangen Boykotts von vier Nationen in Doha wegen eines politischen Streits, der die regionalen Beziehungen vergiftete.

Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, der auch als Herrscher von Abu Dhabi fungiert, machte die Reise auf Einladung des regierenden Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM.

„Der Besuch baut auf den bestehenden brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Nationen und ihrem Volk auf“, sagte WAM in seinem kurzen Bericht.

Die staatliche Qatar News Agency sagte, Sheikh Tamim habe „seinen Bruder“ Sheikh Mohammed bei der Ankunft auf dem riesigen Hamad International Airport des Landes getroffen.

Scheich Mohammed wurde von Analysten weithin als einer der Hauptarchitekten des 2017 begonnenen Boykotts Katars durch Bahrain, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angesehen.

Auf dem Höhepunkt der Katar-Krise schlugen Zeitungskolumnen sogar vor, entlang der 87 Kilometer langen Grenze zu Saudi-Arabien einen Graben auszuheben und ihn mit Atommüll zu füllen. Während es rhetorisches Gepolter war, zeigte es, wie tief die Wut in der Region inmitten des Streits saß – der Kuwaits damaliger Herrscher vermutete, dass er beinahe einen Krieg ausgelöst hätte.

Die Wut wurzelte in Katars Haltung, Islamisten zu unterstützen, die nach dem Arabischen Frühling 2011 in Ägypten und anderswo an die Macht kamen. Während Katar ihre Ankunft als eine grundlegende Veränderung in den Gerontokratien betrachtete, die den Nahen Osten im Griff hatten, betrachteten andere arabische Golfstaaten die Proteste als Bedrohung ihrer autokratischen und erblichen Herrschaft.

Während der Proteste von 2011 entsandten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate Truppen, um bei der gewaltsamen Niederschlagung von Demonstrationen in Bahrain zu helfen.

Der Boykott, bei dem die vier Nationen Luft- und Seewege nach Katar sperrten, endete erst im Januar 2021 kurz vor dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden in den Vereinigten Staaten. Der Boykott begann unmittelbar nach einem Besuch des damaligen Präsidenten Donald Trump in der Region zu Beginn seiner Präsidentschaft.

An der Eröffnungszeremonie der Weltmeisterschaft, die im ersten Spiel des Turniers mit Katar und Ecuador zusammenfiel, nahmen der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sissi teil. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der Katar während der Krise eine lebenswichtige Rettungsleine bot, war mit den Staats- und Regierungschefs auf dem Podium.

Auch Dubais Herrscher nahm zusammen mit seinem Sohn teil, während Sheikh Mohammed nicht teilnahm. Am nächsten Tag rief er Sheikh Tamim an und „gratulierte“ Katar zur Ausrichtung der Weltmeisterschaft – etwas, das auf dem Höhepunkt der diplomatischen Krise undenkbar gewesen wäre.

