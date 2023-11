Der Frust der Demokraten über Biden kommt ans Licht: „Fünf-Alarm-Feuer“

WASHINGTON – Wählen Sie eine Metapher: Der Wiederwahlkampf von Präsident Joe Biden ist ein „Fünf-Alarm-Feuer“. Es handelt sich um einen Herzfall, der einen „Defibrillator“ benötigt. Oder ein Lemming auf dem Weg, „langsam ins Meer zu marschieren und zu ertrinken“.

Alle stammen von demokratischen Strategen, deren Frustration über Bidens Kandidatur am Wochenende inmitten einer Flut düsterer Umfragewerte aufkam. Kein geringerer Partei-Mastermind als David Axelrod, Architekt von Barack Obamas Präsidentschaftswahlkampf 2008, schlug vor ein Social-Media-Beitrag dass Biden darüber nachdenkt, aus dem Rennen auszusteigen und jemanden, der wählbarer ist, seinen Platz als demokratischer Präsidentschaftskandidat einnehmen zu lassen.

Bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 sieht es immer mehr so ​​aus, als würde es sich um eine Neuauflage der Wahlen von vor vier Jahren handeln, und die Demokraten befürchten immer mehr, dass der Ausgang dieses Mal nicht zu ihren Gunsten ausfallen könnte. Doch an diesem Punkt bleiben sie bei Biden – ob es ihnen gefällt oder nicht.

Biden hat keinen Hinweis darauf gegeben, dass er an einem Ausstieg interessiert ist. Sein Wahlkampfteam scheint sich auch nicht über die Umfrage der New York Times/Siena College zu ärgern, die ergab, dass er in fünf der sechs Swing States, die er bei seinem Sieg 2020 erobert hatte, gegen den Republikaner Donald Trump verlor.

Aus der Umfrage gehen besorgniserregende Anzeichen für die Demokraten hervor. Der wichtigste Wahlkreis der Partei, die schwarzen Wähler, scheint zu schwinden. Im Jahr 2020 bevorzugten schwarze Wähler Biden gegenüber Trump mit einem Vorsprung von 78 Prozentpunkten. In der neuen Umfrage war Bidens Vorsprung auf 49 Punkte gesunken.

Der demokratische Meinungsforscher Terrance Woodbury sagte, wenn er in Fokusgruppen von jungen und schwarzen Wählern höre, seien sie von der Auslandshilfe statt von den Inlandsausgaben frustriert, und es sei für Biden wichtig zu erklären, warum diese Auslandsinvestitionen notwendig seien.

„‚Wir haben kein Geld für Studienkredite, aber wir haben Geld, das wir in die Ukraine schicken können.‘ „Wir haben kein Geld, um in Schulen zu investieren, aber wir haben Geld, das wir in den Nahen Osten schicken können“, sagte Woodbury. „Es geht weniger um eine Position, so oder so, sondern mehr darum: ‚Hören Sie auf, dort zu investieren, bis Sie sich zuerst um Ihr Zuhause gekümmert haben.‘“

Die Umfragewerte seien in dieser Phase des Rennens nicht besonders aussagekräftig, entgegnen Biden-Berater. Bidens politische Berater verweisen auf ein Memo von Wahlkampfmanagerin Julie Chavez Rodriguez von letzter Woche, in dem es hieß: „Im Nebenjahr haben wir eine starke Operation aufgebaut, um die Wählerkoalition, die Präsident Biden und Vizepräsident Harris in die Weiße Partei geschickt hat, erneut zu mobilisieren.“ Repräsentantenhaus mit einer Rekordzahl an Stimmen im Jahr 2020.“

Eine Quelle, die mit der Denkweise des Biden-Teams vertraut ist, wies Axelrods Kommentare ebenfalls zurück und nannte ihn einen von Bidens „beständigsten Kritikern, schon bevor Biden überhaupt seinen Präsidentschaftswahlkampf startete“.

„Sobald mehr normale Leute einschalten, wird unsere Platte in den Fokus rücken“, fügte diese Person hinzu.

Die beruhigenden Worte von Team Biden konnten das Gefühl eines innerparteilichen Aufstands nicht verhindern. Demokratische Funktionäre und Strategen weisen auf Schwächen in Bidens Botschaft und verpasste Gelegenheiten zum Aufbau von Leads in Swing States hin.

Die Abgeordnete Debbie Dingell, D-Mich., sagte in einem Interview, sie habe den Beratern des Präsidenten gesagt, dass er mehr Zeit in Michigan verbringen müsse, einem Bundesstaat, in dem Trump in der NYT/Siena-Umfrage fünf Prozentpunkte vor Biden liegt. (Biden hat als Präsident sieben Tage in Michigan verbracht, verglichen mit 28 auf einem anderen wichtigen Schlachtfeld, Pennsylvania, wo er auch zu Familienveranstaltungen unterwegs war.)

„Ich werde das tun, was wir tun müssen, um nächstes Jahr Michigan zu gewinnen, und vielleicht werden mir einige Leute glauben“, sagte Dingell. „Wir werden etwas Aufmerksamkeit und Ressourcen brauchen. Ich hoffe sehr, dass der Präsident öfter nach Michigan kommt.“

Bidens wichtigste Wirtschaftsbotschaft ist ins Stocken geraten. Er preist „Bidenomics“ – eine Reihe wirtschaftspolitischer Maßnahmen – als Formel für eine breitere Verteilung des Reichtums in den USA an. Umfragen zeigen jedoch, dass die Wähler immer noch glauben, dass die Republikaner die Wirtschaft besser verwalten werden als die Demokraten.

„Die Fünf-Alarm-Marke in den Umfragen ist das 25-Punkte-Defizit der Wirtschaft“, sagte der Abgeordnete Ro Khanna aus Kalifornien in einem Interview. „Angesichts der Bilanz des Präsidenten und der Wahl, bei der die Republikaner im wahrsten Sinne des Wortes für Steuererleichterungen für die Reichen und Kürzungen im Bildungswesen werben, ist es ein Fehlverhalten von uns, in wirtschaftlicher Hinsicht nicht führend zu sein.“

Empfohlen

Ein neuer Krisenherd für Biden öffnete sich am 7. Oktober, als Hamas-Kämpfer Angriffe starteten, bei denen 1.400 Israelis getötet wurden. Biden sieht sich einer Gegenreaktion innerhalb der Partei gegenüber, weil er Israel unterstützt, während es einen heftigen Gegenangriff im Gazastreifen durchführt.

Eine Reihe demokratischer Gesetzgeber haben einen Waffenstillstand gefordert, darunter die prominenten progressiven Abgeordneten Cori Bush, Jamaal Bowman, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar und Ayanna Pressley.

Die Biden-Regierung behauptet, dass ein Waffenstillstand der Hamas nur helfen würde und „ihr Zeit geben würde, sich neu zu formieren und einen neuen Angriff zu planen“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, kürzlich in einem Pressegespräch.

Die Spaltungen innerhalb der Partei über den monatelangen Krieg spiegeln die hitzige Debatte über den Vietnamkrieg wider, die den damaligen Präsidenten Lyndon Johnson 1968 dazu veranlasste, auf eine Wiederwahl zu verzichten.

Johnsons Untergang sollte ein Warnsignal für Biden sein, sagte ein ehemaliger demokratischer Funktionär aus Iowa, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um freier sprechen zu können.

„Das Töten kleiner Kinder in Palästina kann sich schnell entwickeln und wie ein Feuer ausbreiten, was zu einem landesweiten Versuch führen wird, Joe aus dem Amt zu drängen“, sagte diese Person. „Ich fürchte, das wird Joe passieren, wenn er das Abschlachten von Kindern nicht stoppt.“ Palästina. Er muss von seinen langjährigen Freunden und Unterstützern wie mir hören, bevor es zu spät ist.“

Die Person, die mit der Denkweise des Biden-Teams vertraut ist, fügte hinzu, dass der Präsident zwar Kritik erhalte, „stellen Sie sich aber die Gegenreaktion von viel mehr Orten vor, wenn wir uns nicht energisch auf die Seite Israels gestellt hätten.“

Obwohl sie unruhig sind, können die Demokraten zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel tun, um den amerikanischen Wählern eine weitere Option zu bieten. Nachdem sich Biden für eine Kandidatur entschieden hatte, setzte sich der Parteiapparat für seine Kandidatur ein. Demokratische Schwergewichte wie der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, blieben aus dem Rennen. Die strukturellen Hindernisse für einen Sieg über Biden sind zum jetzigen Zeitpunkt gewaltig.

Die Anmeldefristen für die Vorwahlen in New Hampshire und Nevada sind bereits abgelaufen, und die Frist für South Carolina endet am Freitag. Die Kandidaten haben nur bis zum 8. Dezember Zeit, sich für die Abstimmung in Michigan einzureichen, die 2024 erstmals in das Early-State-Fenster übergehen wird. Und zahlreiche andere Staaten, darunter auch solche mit vielen Delegierten wie Texas und Kalifornien, haben Fristen bis Mitte Dezember, so dass potenziellen Herausforderern nur wenig Zeit zum Einspringen bleibt.

Während die Parteiregeln einen Wechsel des Kandidaten auf dem Parteitag und auch danach vorsehen, ist das Verfahren chaotisch, ungetestet und wird wahrscheinlich zu einem Rechtsstreit führen. Darüber hinaus kontrolliert Biden das Demokratische Nationalkomitee über von ihm ernannte Verbündete, wie es üblich ist, und der Parteiapparat ist bereits in Bidens Wahlkampf verstrickt.

Tatsächlich hat die DNC auf Bidens Geheiß den Hauptkalender neu geschrieben, indem sie South Carolina, das Biden 2020 gewann, nach oben rückte und New Hampshire und Iowa, die er verlor, herabsetzte.

Alle neuen Änderungen würden durch den DNC-Regelungs- und Satzungsausschuss gehen, der aus Biden-Verbündeten besteht, die seine Wünsche bisher problemlos abgesegnet haben.

Das bedeutet, dass Biden der Kandidat sein wird, es sei denn, er tritt freiwillig zurück. Sollte er sich zurückziehen, würde das zu weiteren Komplikationen führen. Vizepräsidentin Kamala Harris wäre die natürliche Nachfolgerin, doch ihre Zustimmungswerte sind ebenfalls niedrig. Wenn Harris kandidieren würde, würden wahrscheinlich andere Demokraten einspringen und sie herausfordern, was möglicherweise die schwarzen Wähler verärgern und die Partei vor den Parlamentswahlen spalten würde.

„Wenn David Axelrod (ehemalige First Lady) Michelle Obama davon überzeugen kann, für die Präsidentschaft zu kandidieren, können wir dieses Gespräch führen“, sagte Khanna. „Bis dahin zeigen Sie mir den Kandidaten, der in den Swing States höhere Umfragewerte als Joe Biden haben wird.“ Die Umfragen, die ich gesehen habe und die versuchen, andere ins Rennen zu bringen, zeigen immer noch, dass Biden in diesen Swing States im Vergleich zu allen Spitzenkandidaten, über die die Medien geredet haben, am besten abschneidet.“

Dennoch glauben einige Demokraten, dass eine Abstimmung ohne Biden der gangbarere Weg zum Sieg sein könnte.

Ein progressiver Führer sagte, wenn Biden gegen Trump verliere, „geht er als unglaublich egoistischer Mensch in die Geschichte ein, der möglicherweise die Demokratie zum Scheitern verurteilt. Es ist ein riesiges Glücksspiel, und die meisten Menschen werden ihm gegenüber respektvoll sein, wenn es um die Entscheidung geht. Aber mehr.“ Die Leute erkennen jetzt an, dass er eine echte Entscheidung treffen muss.“