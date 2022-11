Der frühere UFC-Titelherausforderer Anthony ‚Rumble‘ Johnson ist mit 38 Jahren tot — RT Sport News

Der frühere zweimalige UFC-Herausforderer im Halbschwergewicht, Anthony „Rumble“ Johnson, ist im Alter von 38 Jahren verstorben.

Johnson galt als einer der gefürchtetsten Puncher in der Geschichte der gemischten Kampfkünste, eine Tatsache, die sich in den 17 KO-Siegen seiner 26 Karrieresiege widerspiegelte.

Seine hochgepriesene Kraft sah ihn dabei, wie er Antonio Rogerio Nogueira, Alexander Gustafsson, Ryan Bader und den ehemaligen Halbschwergewichts-Champion Glover Teixeira besiegte, den er im August 2016 in der ersten Runde ihres Kampfes nur 13 Sekunden lang bewusstlos schlug.

‚Rumble‘, wie er passenderweise genannt wurde, wurde mit zwei Gelegenheiten beim UFC-Titel im Halbschwergewicht belohnt, verlor aber beide Male gegen Daniel Cormier, und beide durch die Unterwerfung des hinteren nackten Würgegriffs.

Johnson würde nach der zweiten Niederlage gegen Cormier im Jahr 2017 eine längere Pause vom Sport einlegen, kehrte aber 2021 unter dem Banner von Bellator MMA zurück, wo er in der zweiten Runde gegen Jose Augusto Azevedo einen Knockout erzielte.

Anschließend wurde er eingeladen, am Grand Prix im Halbschwergewicht der Organisation teilzunehmen, zog sich jedoch aus dem Turnier zurück und führte gesundheitliche Probleme als Grund an.

Johnson ging nicht mit dem Ausmaß seiner Beschwerden an die Öffentlichkeit, aber verschiedene Äußerungen in den sozialen Medien implizierten, dass er mit ernsthaften medizinischen Problemen zu kämpfen hatte. Die Nachricht von seinem eventuellen Tod wurde am späten Sonntag bestätigt.

Es wurde von Yahoo Sports berichtet, dass Johnson an den Folgen eines Organversagens im Zusammenhang mit einem Non-Hodgkin-Lymphom sowie an einer Störung des Immunsystems namens hämophagozytische Lymphohistiozytose starb.

„Er war immer ein tolles Kind“, sagte UFC-Präsidentin Dana White gegenüber Yahoo. „Er war immer in lustigen Kämpfen und er hatte diese One-Punch-KO-Power, die nicht viele Leute jemals hatten. Er war ein guter Mensch. Ich sende seiner Familie mein Beileid.”

Ich bin so traurig, von dieser Nachricht zu hören. Einer der gruseligsten und härtesten Gegner, denen ich je begegnet bin, und einer der nettesten und bescheidensten Menschen, die ich je getroffen habe. Mein Herz ist gebrochen. Mein Beileid an seine Familie. RUHE IN FRIEDEN #rumblesquadpic.twitter.com/J527ToOtOO — Glover Teixeira (@gloverteixeira) 13. November 2022

Mehrere andere Persönlichkeiten, von denen viele ehemalige Gegner von Johnson waren, dachten ebenfalls über seinen Tod nach.

„Ruhe sanft mein Bruder“, schrieb Daniel Cormier auf Twitter.

„Für einen Mann, der die Herzen so vieler Menschen mit Angst erfüllte, war Anthony Johnson eine fürsorgliche Person. Von zufälligem Text bis hin zu Check-Ins während des Verlusts. Was für ein Mensch er war, Rumble wird uns fehlen. Manchmal scheint das Leben nicht fair zu sein. Schreckliche Neuigkeiten.”

Glover Teixeira, der Mann, der von Johnson in 13 Sekunden geschlagen wurde, fügte hinzu: „Ich bin so traurig, von dieser Nachricht zu hören. Einer der gruseligsten [and] harte Gegner, denen ich je begegnet bin, und einer der nettesten und bescheidensten Menschen, die ich je getroffen habe. Mein Herz ist gebrochen. Mein Beileid an seine Familie.“

Derek Brunson, ein ehemaliger Trainingspartner von Johnson, fügte seine Stimme dem Chor der Wertschätzung für die Wirkung hinzu, die „Rumble“ auf den Sport und seine Teilnehmer hatte.

„Immer daran gearbeitet, ein besserer Mann zu sein,“ er schrieb. „Das Leben kann kurz sein. Vergessen Sie nie, zu genießen und zu schätzen! RUHE IN FRIEDEN.“