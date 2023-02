Der frühere israelische Ministerpräsident weist die Behauptung zurück, die USA hätten ein Friedensabkommen mit der Ukraine blockiert

Der russische Präsident Wladimir Putin (R) spricht mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennett während ihres Treffens in Sotschi am 22. Oktober 2021. (Jewgeni Biyato/Sputnik/AFP über Getty Images)

Der frühere israelische Ministerpräsident Naftali Bennett sprach über seine Bemühungen, Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln.

Pro-Russland-Kommentatoren haben sich auf seine Aussage konzentriert, dass ein Friedensabkommen vom Westen „blockiert“ worden sei.

Aber Bennett hat klargestellt, dass es keinen solchen Deal gab – und sagte, die Gespräche seien wegen offensichtlicher russischer Kriegsverbrechen gescheitert.

Ein ehemaliger israelischer Ministerpräsident widerspricht seiner Behauptung, dass die Vereinigten Staaten letztes Jahr ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine „blockiert“ haben könnten, eine Behauptung, die von russischen Staatsmedien und Kreml-Sympathisanten im Westen verstärkt wurde. In einem ausgedehnten, fünfstündigen Interview, das am Wochenende auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, erörterte Naftali Bennett – Israels Premierminister zu der Zeit, als Russland in die Ukraine einmarschierte – seine Bemühungen, einen Waffenstillstand auszuhandeln, und behauptete, er habe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Versprechen abgenommen, dies zu tun seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj nicht ermorden.

Nach der Veröffentlichung des Interviews behauptete Sputnik, ein staatliches russisches Medienunternehmen, es sei ein Beweis dafür, dass die USA und ihre Verbündeten „die Bemühungen zur Beendigung der Russland-Ukraine-Krise eingestellt“ hätten. In den sozialen Medien behaupteten Experten, die mit der russischen Position sympathisierten, ebenfalls, dass das Interview ein Beweis dafür sei, dass ein kriegsfreundliches Establishment im Westen für das fortgesetzte Blutvergießen in der Ukraine verantwortlich sei.

„Bombe: Der ehemalige israelische Premierminister sagt, dass westliche Führer das Friedensabkommen zwischen #Ukraine und #Russland blockiert haben“, schrieb Ivan Katchanovski, ein kanadischer Politikwissenschaftsprofessor, auf Twitter. Der Post von Katchanovski – der behauptet hat, die Scharfschützenangriffe auf Demonstranten in der Ukraine im Jahr 2014 seien eine Operation unter „falscher Flagge“ gewesen, die darauf abzielte, seine frühere pro-russische Regierung zu verleumden – erregte die Aufmerksamkeit von Twitters CEO, Elon Musk, der antwortete: „??„

„Mir wurde etwas sehr Ähnliches gesagt“, mischte sich Jordan Peterson, ein rechtsgerichteter kanadischer Influencer, ein.

Aber eine Lesernotiz, die von Twitter selbst an Katchanovskis Post angehängt wurde, hebt einen Teil des fehlenden Kontexts hervor: dass es keinen tatsächlichen Deal zu blockieren gab – und Bennett selbst war sich sowieso nicht sicher, ob einer wünschenswert gewesen wäre.

Der Kommentar ließ auch Bennetts Erklärung für das endgültige Scheitern eines Friedensabkommens aus: das Massaker an Zivilisten in Bucha, Ukraine, das als offensichtliches Kriegsverbrechen untersucht wird, das Kiew dazu veranlasste, die Gespräche abzubrechen.

Wie in dem Interview berichtet, besuchte Bennett Russland einige Monate vor dem Krieg, wo er dann Putin eine Bitte von Selenskyj um ein Treffen übermittelte. „Sie sind Nazis, sie sind Kriegstreiber, ich werde ihn nicht treffen“, antwortete Putin in Bennetts Aussage.

Nachdem der Krieg im Februar 2022 begonnen hatte, sagte Bennett, er habe erneut versucht, als Vermittler zwischen Putin und Selenskyj zu arbeiten, und räumte ein, dass sein Hauptinteresse die Sicherheit seines eigenen Landes sei.

„Der Krieg bricht aus und ich bin sofort zwischen einem Felsen und einem harten Ort“, erzählte Bennett. Die Amerikaner erwarteten, „dass wir uns alle für die Ukraine einsetzen“. Aber in Syrien, einem russischen Verbündeten, führt Israel mit Unterstützung des Kremls regelmäßige Luftangriffe durch. „Ein- oder zweimal pro Woche greifen wir die iranische Präsenz in Syrien an, und Russland, die Supermacht, hat die S-300 [air defense system] dort, und wenn sie den Knopf drücken, werden israelische Piloten fallen.“

Bennett, der sein Amt im Juni 2022 niederlegte, sei auch besorgt über das Schicksal der Juden in Russland und der Ukraine, sagte er.

In den Wochen nach der Invasion sagte Bennett, er habe sowohl mit Putin als auch mit Selenskyj gesprochen und sei sogar heimlich nach Moskau gereist, um ein Ende des Konflikts auszuhandeln. Selenskyj selbst bemerkte damals, der israelische Ministerpräsident versuche, „einen Weg zu finden, Gespräche zu führen“, wofür „wir dankbar sind“.

„Ich kann nicht sagen, dass sie falsch lagen“

Nachdem sein Interview die Aufmerksamkeit von Musk auf sich gezogen hatte, ging der ehemalige israelische Premierminister selbst auf Twitter, um einige der Kommentare zu korrigieren.

„Es ist nicht sicher, ob ein Deal gemacht werden konnte“, sagte Bennett Antwort auf Musk. „Damals gab ich ihm eine Chance von etwa 50 %. Die Amerikaner hielten die Chancen für viel geringer. Schwer zu sagen, wer Recht hatte.“

Er fuhr fort: „Es ist nicht sicher, ob ein solcher Deal wünschenswert war. Zu der Zeit dachte ich das, aber nur die Zeit wird es zeigen.“

Die Kommentare spiegeln Bennetts Bemerkungen im Interview wider. Bennet stellte zwar fest, dass einige Verbündete Israels nicht einverstanden waren, dass ein Friedensabkommen im März 2022 eine gute Idee sei, sagte aber, dass alle sich dessen bewusst seien, was er tue. „Alles, was ich tat, wurde bis ins letzte Detail mit den USA, Deutschland und Frankreich abgestimmt“, sagte er. Aber, bemerkte er, einige glaubten, es sei besser, „Putin weiter zu schlagen“, damit er oder andere Führer nicht durch einen scheinbaren Wunsch nach Frieden um jeden Preis ermutigt werden.

Der nächste Austausch wurde viral. Das auf Hebräisch geführte Interview enthält englische Untertitel auf YouTube. Laut dieser Übersetzung fragte der Interviewer Bennett: „Also haben sie es blockiert?“

„Im Grunde ja, sie haben blockiert [it] und ich dachte, sie lägen falsch“, antwortete Bennett.

Die englischen Untertitel sind jedoch fehlerhaft. In dem Austausch verwenden Bennett und der Interviewer nicht das Wort „blockiert“, sondern eher „gestoppt“, was sich auf laufende Friedensgespräche bezieht, nicht auf ein Abkommen.

„Ich kann nicht sagen, ob sie sich geirrt haben“, fügte Bennett hinzu.

Es ist auch nicht klar, ob irgendwelche Länder – außer der Ukraine und Russland – in der Lage gewesen wären, ein Veto gegen ein Friedensabkommen einzulegen; Die USA und andere können die Ukraine mit Waffen und anderer Hilfe versorgen, aber sie können die Ukrainer nicht zum Kampf zwingen. Und wie Bennett in dem Interview sagte, war er nur „ein Vermittler“ zwischen Kiew und Moskau, die zu dieser Zeit auch an Gesprächen entlang der ukrainisch-weißrussischen Grenze beteiligt waren.

Die Biden-Regierung besteht darauf, dass sie Kiews Entscheidung unterstützt, entweder weiter zu kämpfen oder eine Einigung auszuhandeln. In jüngerer Zeit haben ukrainische Beamte jede Rede von einem Waffenstillstand als einen Trick Russlands bezeichnet, der ihm mehr Zeit geben würde, sein Militär vor einer neuen Offensive wieder aufzubauen. Sie haben die Konzession von Land ausgeschlossen, das Russland seit 2014 beschlagnahmt hat, als Moskau die Krim illegal annektierte und irreguläre Truppen in die Ostukraine entsandte.

Bennett selbst stellt in dem Interview fest, dass es nicht die USA, Frankreich oder Deutschland waren, die jedweden Friedensgesprächen ein Ende gesetzt haben. Vielmehr schlachtete Russland Hunderte von Zivilisten in einer Stadt außerhalb der ukrainischen Hauptstadt ab, ein Kriegsverbrechen, das nur etwa einen Monat nach Beginn der groß angelegten Invasion entdeckt wurde.

„Das Massaker von Bucha, als das passierte, sagte ich: ‚Es ist vorbei‘“, erinnerte sich Bennett.