Der frühere Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, ein langjähriger Fixpunkt der demokratischen Politik, der unter der Clinton-Regierung abwechselnd Energieminister und UN-Botschafter war, ist am Freitag gestorben, teilte das Richardson Center for Global Engagement in einer Erklärung mit. Er war 75.

Richardson starb im Schlaf in seinem Sommerhaus in Massachusetts.

„Er hat sein ganzes Leben im Dienste anderer verbracht – sowohl in seiner Regierungszeit als auch in seiner anschließenden Karriere, in der er sich für die Freilassung von Geiseln oder zu Unrecht im Ausland inhaftierten Menschen einsetzte. „Es gab keine Person, mit der Gouverneur Richardson nicht sprechen würde, wenn es das Versprechen gäbe, einem Menschen die Freiheit zurückzugeben“, sagte Mickey Bergman, Vizepräsident des Richardson Center, in einer Erklärung.

„Die Welt hat einen Verfechter der Menschen verloren, die im Ausland zu Unrecht festgehalten werden, und ich habe einen Mentor und einen lieben Freund verloren.“

Richardson begann seine politische Karriere ernsthaft als Berater des damaligen Abgeordneten von Massachusetts, Frank Bradford Morse, bevor er in den 1970er Jahren Mitarbeiter des US-Außenministeriums und des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats wurde.

Er wurde erstmals 1983 in das US-Repräsentantenhaus gewählt und vertrat den dritten Bezirk von New Mexico. Richardson war später US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und Energieminister, bevor er 2002 zum Gouverneur von New Mexico gewählt wurde. Er diente zwei Amtszeiten, bevor er 2011 sein Amt niederlegte.

Nach einer erfolglosen Bewerbung um die Präsidentschaft im Jahr 2008 gründete Richardson 2011 das Richardson Center for Global Engagement, eine gemeinnützige Organisation zur Förderung des internationalen Friedens.

Richardson und sein gleichnamiges Zentrum hatten privat für Familien von Geiseln und Häftlingen im Ausland gearbeitet. Er reiste letztes Jahr nach Moskau und hielt Treffen mit der russischen Führung ab, um die Freilassung von Basketballstar Brittney Griner und dem ehemaligen US-Marine Paul Whelan zu besprechen.

„Im Namen der unzähligen Familien, denen Gouverneur Richardson und sein Zentrum geholfen haben, möchte ich unser tiefes Gefühl des Verlustes über seinen Tod zum Ausdruck bringen“, sagte Neda Sharghi, Vorsitzende der Bring Our Families Home-Kampagne, in einer Erklärung am Samstag. „Gouverneur Richardson war ein leidenschaftlicher Verfechter der Menschenrechte und der Bemühungen, Menschen, die im Ausland zu Unrecht festgehalten wurden, nach Hause zurückzuholen.“

Der demokratische Senator von New Mexico, Martin Heinrich, sagte in einem Brief: „Richardsons Vermächtnis wird einen bleibenden Einfluss haben.“ Aussage zu Xfrüher bekannt als Twitter.

„Gouverneur. Richardson glaubte, dass New Mexico Großes bewirken könnte. Sein Ehrgeiz für unseren Staat bedeutete, dass er niemals Mittelmäßigkeit akzeptierte und uns immer dazu drängte, für die Zukunft zu kämpfen, die wir verdienten. Ich hatte das Privileg, in seiner Verwaltung tätig zu sein und werde für alles, was er mir beigebracht hat, für immer dankbar sein“, schrieb Heinrich.

Richardson wurde 1947 in Pasadena, Kalifornien, geboren. Er wuchs in Mexiko-Stadt, Mexiko, auf und verließ das Land 1960, um ein Internat in Massachusetts zu besuchen.

Er erwarb 1970 einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft und Französisch an der Tufts University und 1971 einen Master-Abschluss an der Tufts‘ Fletcher School of Law and Diplomacy.

Er heiratete Barbara Richardson im Jahr 1972 und hatte eine Tochter.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.