Der frühere Gouverneur von Mississippi, Phil Bryant, wurde wegen seiner Texte mit Brett Favre über ein Pharmaunternehmen vorgeladen, das mit dem Ex-NFL-Quarterback in Verbindung steht

Der frühere Gouverneur von Mississippi, Phil Bryant, wurde erneut inmitten einer laufenden Zivilklage in einem millionenschweren Sozialbetrugsskandal vorgeladen, und dieses Mal wollen Anwälte die Kommunikation zwischen dem Ex-Gouverneur und dem ehemaligen NFL- und Hall of Fame-Quarterback Brett Favre sehen.

Die Anwälte eines der Angeklagten in der Klage des Bundesstaates Mississippi haben am Freitag die Vorladung herausgegeben und um zusätzliche Dokumente und Mitteilungen zwischen Bryant und Favre im Wert von mehreren Jahren sowie um andere im Zusammenhang mit dem Fall gebeten, von dem die Prüfer sagen, dass er mindestens 77 Millionen US-Dollar einbrachte in föderalen Wohlfahrtsdollars, die falsch ausgegeben werden.

Die Klage geht auf eine Untersuchung zurück, wie der Staat zig Millionen Dollar an Bundesgeldern ausgegeben hat, die laut dem Wirtschaftsprüfer des Staates an die Bedürftigsten gehen sollten.

Die Vorladung wurde von Anwälten eingereicht, die Austin Smith vertreten, der vom Staat verklagt wird. Smith ist der Neffe von John Davis, dem ehemaligen Direktor des Ministeriums für menschliche Dienste in Mississippi, der sich letzten Monat wegen staatlicher und bundesstaatlicher Anklagen im Zusammenhang mit dem Sozialsystem schuldig bekannte.

Der Staat verklagt Smith auf die Rückgabe von mehr als 425,00 US-Dollar an Sozialverträgen, die angeblich von gemeinnützigen Organisationen an ihn gezahlt wurden, die das Geld von seinem Onkel erhalten haben. Smiths Anwälte haben in Akten erklärt, dass er nicht gewusst habe, dass die Zahlungen, die er erhalten habe, aus Mitteln der „Temporary Assistance for Needy Families“ stammten.

Die Vorladung vom 7. Oktober ist Teil von Smiths Verteidigungsbemühungen, in denen seine Anwälte argumentiert haben, der Staat habe zu Unrecht nur bestimmte Personen ausgewählt, um sie in seine massive Zivilklage einzubeziehen, um die gestohlenen Gelder zurückzuerhalten, und festgestellt, dass er und 37 andere Personen und Organisationen genannt wurden, aber andere, wie Bryant, waren es nicht.

Ein Großteil der neuen, weitreichenden Vorladung konzentriert sich auf Texte, Dokumente und andere Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Pharmaunternehmen Prevacus und seiner Konzerntochter PreSolMD.

Favre war laut Staatsklage der „größte einzelne externe Investor und Inhaber von Unternehmensaktien“ in Prevacus. Der ehemalige Quarterback diente zeitweise auch als Sprecher eines Gehirnerschütterungsmedikaments, das er herstellte.

In der Zivilklage des Staates wird behauptet, Favre habe 2018 den CEO von Prevacus, Jacob VanLandingham, ermutigt, „Nancy New (Gründerin der gemeinnützigen Organisation) zu ersuchen, „MDHS-Zuschusserlöse zu verwenden, um in die Aktien von Prevacus zu investieren“. New wurde in dem System bereits strafrechtlich verurteilt und erklärte sich bereit, bei laufenden Ermittlungen mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Im Laufe des nächsten Jahres wurden mehr als 2 Millionen US-Dollar an Sozialgeldern an das Unternehmen umgeleitet, „um ‚klinische Studienstandorte‘ in Mississippi zu sichern, um ein experimentelles Anti-Gehirnerschütterungs-Medikament zu fördern“, aber nach Angaben des Staates Klage, wurde stattdessen verwendet, um Aktien von Prevacus für die an dem Programm beteiligten Personen zu kaufen.

Favres Sprecher lehnte es am Sonntagabend ab, sich zu der jüngsten Einreichung zu äußern. Ein Anwalt von Bryant hat CNNs Bitte um Stellungnahme am Sonntag nicht beantwortet. CNN hinterließ auch Nachrichten bei VanLandinghams Anwalt und in seiner Wohnung, aber beide wurden am Sonntagabend nicht zurückgegeben.

Die Berichterstattung aus Mississippi Today Anfang dieses Jahres enthüllte Textnachrichten, die die Journalistin Anna Wolfe zwischen Favre und dem damaligen Gouverneur erhalten hatte. Bryant spricht mit Favre über Prevacus. Wolfe berichtete auch, dass die Texte zeigten, dass Bryant bereit war, ein Aktienoptionsangebot Tage nach seinem Ausscheiden aus dem Amt anzunehmen, aber der ehemalige Gouverneur trennte alle Verbindungen zum Unternehmen, nachdem sechs Personen, darunter New und Davis, im Februar 2020 wegen Verbindungen zum Sozialsystem festgenommen worden waren .

CNN hat die in Mississippi Today erschienenen Textnachrichten nicht unabhängig verifiziert, aber Bryant hat Mississippi Today ein Interview über den Austausch gegeben.

In diesem Interview räumte Bryant ein, „es sieht nicht gut aus“, behauptete aber, er wisse nicht, dass öffentliche Gelder für Prevacus verwendet würden, obwohl Favre in einem Text an Bryant sagte, dass das Unternehmen vom Bundesstaat Mississippi finanziert werde. Bryant sagte, er habe seine Texte nicht sorgfältig genug gelesen und die Punkte in Bezug auf die Finanzierungsquelle nicht bemerkt oder verbunden. Er bestand im Interview mit Mississippi Today darauf, dass er „nie nach Aktien dieser Firma gefragt, sie erhalten oder gewollt habe“.

Die in Mississippi Today veröffentlichten Texte zwischen Favre und Bryant werden in der von Smiths Anwälten ausgestellten Vorladung vom 7. Oktober angefordert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kommunikationen mit dem Quarterback im Rahmen der Zivilklage im Zusammenhang mit missbräuchlich ausgegebenen Sozialgeldern auftauchen. Textnachrichten, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurden, zeigen angeblich, dass Bryant daran gearbeitet hat, Favre dabei zu helfen, Gelder für den Bau einer Volleyballanlage an der University of Southern Mississippi zu erhalten. Favre spielte von 1987-1990 Fußball für die Schule und seine Tochter spielte dort von 2017-2022 Volleyball.

Mississippi Today hat berichtet, dass mindestens 5 Millionen US-Dollar an Sozialgeldern für den Bau der Volleyballanlage bereitgestellt wurden.

Weder Favre, VanLandingham noch Bryant wurden wegen irgendetwas im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit strafrechtlich angeklagt. Bryant wurde auch nicht als Angeklagter in der Zivilklage des Staates genannt. Smith, VanLandingham und Favre werden jedoch alle als Angeklagte in der großen Zivilklage des Staates genannt, die versucht, einen Teil der im Rahmen des Programms falsch ausgegebenen Gelder zurückzufordern.