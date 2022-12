Der frühere Blue Jay McGriff wurde als Bonds gewählt, Clemens verließ Hall erneut

SAN DIEGO (AP) – Der ehemalige Toronto Blue Jay Fred McGriff wurde am Sonntag in die Baseball Hall of Fame gewählt.

McGriff, mit dem Spitznamen „Crime Dog“, verbrachte seine ersten fünf Spielzeiten in Toronto und erzielte 125 Homeruns und 305 RBIs. Er führte die American League mit 36 ​​Heimläufen im Jahr 1989 an, seinem vierten Jahr bei den Blue Jays.

McGriff traf .284 mit 493 Homeruns und 1.550 RBIs über 19 Spielzeiten mit sechs großen Ligateams. Der First Baseman war ein fünfmaliger All-Star und half Atlanta, die World Series 1995 zu gewinnen.

In der Zwischenzeit wurden Barry Bonds, Roger Clemens und Curt Schilling vom Abstimmungsausschuss übergangen.

Es war das erste Mal seit ihrem zehnten und letzten Auftritt bei der Wahl der Baseball Writers‘ Association of America, dass Bonds, Clemens und Schilling einem Hall-Komitee gegenüberstanden. Bonds und Clemens wurden beschuldigt, leistungssteigernde Drogen genommen zu haben, und die Unterstützung für Schilling wurde eingestellt, nachdem er hasserfüllte Bemerkungen über Muslime, Transgender-Personen, Reporter und andere gemacht hatte.

Der 59-jährige McGriff erhielt einstimmige Unterstützung von den 16 Mitgliedern des zeitgenössischen Baseball-Ära-Komitees – bestehend aus Hall-Mitgliedern, Führungskräften und Schriftstellern. Zu der Gruppe gehörten Greg Maddux, der mit McGriff bei den Braves spielte, sowie Paul Beeston, der bei Toronto als Manager tätig war, als McGriff 1986 sein Debüt in der großen Liga bei den Blue Jays gab.

Ein weiterer Ex-Brave, Chipper Jones, sollte Teil des Komitees sein, aber er wurde krank und wurde durch den Präsidenten der Arizona Diamondbacks, Derrick Hall, ersetzt.

McGriff erhielt 169 Stimmen (39,8 %) in seinem letzten Jahr bei der BBWAA-Abstimmung im Jahr 2019. Jetzt wird er am 23. Juli in Cooperstown aufgenommen, zusammen mit allen, die bei der Wahl der Autoren ausgewählt wurden, wie am 24. Januar bekannt gegeben wurde.

Der Ausschuss für zeitgenössische Ära berücksichtigt Kandidaten, deren Karrieren hauptsächlich ab 1980 begonnen haben. Ein Spieler braucht 75%, um gewählt zu werden.

Die Hall of Fame Jack Morris, Ryne Sandberg, Lee Smith, Frank Thomas und Alan Trammell gehörten ebenfalls dem diesjährigen Gremium an, das sich in San Diego bei den Baseball-Wintermeetings traf.

Rafael Palmeiro, Albert Belle, Don Mattingly und Dale Murphy rundeten die achtköpfige Wahl ab.

Mattingly war der Wahl am nächsten, mit acht von 12 Stimmen. Schilling hatte sieben und Murphy hatte sechs. Niemand sonst hatte mehr als drei.

Bonds, Clemens und Schilling verfehlten im Januar ihre letzten Chancen bei der BBWAA. Anleihen erhielten 260 von 394 Stimmen (66 %), Clemens 257 (65,2 %) und Schilling 231 (58,6 %).

Palmeiro wurde aus der BBWAA-Abstimmung gestrichen, nachdem er bei seinem vierten Auftritt im Jahr 2014 25 Stimmen (4,4 %) erhalten hatte und damit unter das für einen Verbleib erforderliche Minimum von 5 % fiel. Sein Höchststand lag 2012 bei 72 Stimmen (12,6 %).

Bonds hat bestritten, wissentlich leistungssteigernde Medikamente eingenommen zu haben, und Clemens behauptet, er habe nie PEDs verwendet. Palmeiro wurde im August 2005 nach einem positiven Test im Rahmen des Drogenprogramms der Major League für 10 Tage gesperrt.

Als siebenmaliger NL MVP stellte Bonds 2001 mit 762 den Karriere-Homerun-Rekord und mit 73 den Saisonrekord auf. Clemens, siebenmaliger Cy Young Award-Gewinner, erreichte 354-184 mit einem ERA von 3,12 und 4.672 Strikeouts, Dritter hinter Nolan Ryan (5.714) und Randy Johnson (4.875). Palmeiro hatte 3.020 Treffer und 568 Homeruns.

Schilling verlor bei der BBWAA-Abstimmung 2021 mit 285 (71,1 %) 16 Stimmen. Der Rechtshänder ging 216-146 mit einem 3,46 ERA in 20 Saisons und gewann die World Series mit Arizona im Jahr 2001 und Boston in den Jahren 2004 und 2007.

Theo Epstein, der auch im Komitee für die zeitgenössische Ära tätig war, war der GM in Boston, als die Red Sox im November 2003 Schilling in einem Handel mit den Diamondbacks erwarben.

Spieler auf der Liste der nicht teilnahmeberechtigten Spieler der Major League Baseball können nicht berücksichtigt werden, eine Regel, die Pete Rose ausschließt.

