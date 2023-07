CNN

Die Abstimmungen sind abgeschlossen, und wieder einmal wurde keine Frau in das Exekutivkomitee des seit fast 70 Jahren bestehenden europäischen Fußballdachverbandes UEFA gewählt.

Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes (NFF), wollte diesen traurigen Präzedenzfall ändern – in diesem Monat war sie die erste weibliche Kandidatin, die gegen ihre männlichen Kollegen um einen Sitz im UEFA-Exekutivkomitee (ExCo) kandidierte, nachdem sie sich dagegen entschieden hatte kandidieren für den einen Quotensitz, den die Organisation für Frauen reserviert.

Sie hatte keinen Erfolg. Das UEFA-Exekutivkomitee besteht aus 20 Mitgliedern, davon 19 Männer.

Neben anderen Aufgaben hat der Ausschuss die „Gesamtkontrolle“ über das Leitungsorgan. Beim diesjährigen UEFA-Kongress wurden sieben von acht Sitzen von Männern besetzt, während sich Laura McAllister aus Wales den für Frauen reservierten Sitzplatz sowie eine Ernennung zur Vizepräsidentin sicherte.

Nach der letztjährigen Frauen-Europameisterschaft in England verkündete die UEFA „ein beispielloses Interesse an dem Turnier mit rekordverdächtigen Stadionbesuchern und einer riesigen Zahl von Fernsehzuschauern und Fans, die das Geschehen online wie nie zuvor verfolgten“.

Die Organisation rühmt sich auch ihrer Unterstützung eines Legacy-Programms, das bis 2024 läuft und „darauf abzielt, mehr Mädchen und Frauen regelmäßig für den Fußball zu begeistern“.

Aber dieser Enthusiasmus und diese Unterstützung finden sich auf den höchsten Ebenen der Organisation nicht wieder, wenn es darum geht, mehr Frauen als Entscheidungsträger einzubeziehen.

Auch die UEFA scheint angesichts der Ambitionen der breiteren europäischen Gesellschaft noch einiges zu tun zu haben. Nach einem neuen EU-Gesetz, das Ende 2022 verabschiedet wurde, müssen Unternehmen bis 2026 40 % des „unterrepräsentierten Geschlechts unter nicht geschäftsführenden Direktoren oder 33 % unter allen Direktoren“ haben. Die UEFA ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweiz und keine private Unternehmen und unterliegt daher nicht dem Gesetz.

Aber Klaveness sagt, dass die Art und Weise, wie die UEFA agiert, „nicht wirklich das Interesse der Gesellschaft widerspiegelt“, und fügt hinzu, dass, wenn im Exekutivkomitee „19 von 20 hauptsächlich von der Männerseite kommen, wir gleichzeitig sagen, dass (die) Frauenseite.“ hat keine Priorität.“

Mit einem Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro (4,4 Milliarden US-Dollar) für die Saison 2021/22 und angeblich 97 % der Nettoeinnahmen, die „wieder in den Fußball fließen“, verfügt die UEFA über enorme Kraft für Veränderungen im Sport.

Allerdings wurden Frauen erst im letzten Jahrzehnt des fast 70-jährigen Bestehens der UEFA in die oberste Entscheidungsebene einbezogen; Das erste Mal, dass eine Frau im UEFA-ExCo saß, war im Jahr 2012. Die Norwegerin Karen Espelund wurde aufgrund ihrer Rolle als Vorsitzende des Frauenfußballkomitees „ernannt“ und nicht „gewählt“, teilte die UEFA CNN Sport per E-Mail mit.

Bevor sich McAllister den Quotensitz für 2023 sicherte, war Florence Hardouin aus Frankreich das einzige andere gewählte weibliche Mitglied des ExCo und sicherte sich den für Frauen reservierten Sitz beim Kongress 2016 in Budapest, fügte die UEFA hinzu.

Die mangelnde Vertretung auf den höchsten Ebenen des europäischen Fußballs habe Auswirkungen auf den gesamten Sport, sagt Klaveness, die 2018 Direktorin für Elite-Fußball der NFF und im März 2022 die erste Präsidentin des Verbandes wurde.

„Es war schwierig, diese Diskussion zu führen“, sagt sie und fügt hinzu, dass die Diskussion über Repräsentation „sehr oft“ als „politische Agenda“ abgetan wird.

„Aber für mich ist es eine Frage der Qualität der Positionen, der Integrität und der Glaubwürdigkeit“, fügt sie hinzu.

„Es ist nicht nur die UEFA. Es gibt auch sehr viele Verbände – eigentlich die meisten, denn die UEFA ist das Ergebnis der Wahl der Präsidenten in den verschiedenen Ländern und der verschiedenen Gremien, die man hat. In den meisten Vorständen Europas gibt es nur sehr wenige Frauen … also ist es natürlich die Summe ganz Europas.“

Sie teilte CNN mit, dass sie sich entschieden habe, nicht um den Quotensitz zu kandidieren, weil sie „keine Energie gefunden habe, um den Frauenquotensitz zu kandidieren.

„Keine Energie in einem System, in dem alle qualifizierten Frauen nur für eine Position gegeneinander antreten, bei einem Vorstand mit insgesamt 20 Personen.“

Klaveness erklärt gegenüber CNN, dass die Tatsache, dass Frauen bei der UEFA eine so große Minderheit darstellen, das Wachstum des Frauenfußballs gefährdet.

In einer an CNN gesendeten Erklärung stellte die UEFA fest, dass die Mitglieder ihrer Kommissionen, darunter der UEFA-Präsident und das UEFA-Exekutivkomitee, von den Mitgliedsverbänden vorgeschlagen und „nicht direkt von der UEFA ausgewählt“ werden.

Die UEFA fügte hinzu, dass sie in einem im März veröffentlichten Rundschreiben an die nationalen Verbände betont habe, „wie wichtig es ist, kompetente weibliche Kandidaten für Positionen in den UEFA-Kommissionen für den Zeitraum 2023–27 vorzuschlagen“.

In dem vor dem Kongress verschickten Rundschreiben heißt es, dass nur „13 % der Ausschussmitglieder und 14 % der Mitglieder des Expertengremiums weiblich sind“ und dass das ultimative Ziel der Organisation darin bestehe, 25 % zu erreichen, „um ein besseres Geschlechtergleichgewicht zu erreichen“, obwohl dies der Fall ist Sie beziehen sich nicht auf einen konkreten Anreiz, dies zu tun, oder auf die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung.

Die UEFA erklärte gegenüber CNN Sport, dass sie sich „voll und ganz dafür einsetzt, die Zahl der Frauen in ihren Ausschüssen und Gremien zu erhöhen“.

Später in diesem Jahr werden Australien und Neuseeland die Frauen-Weltmeisterschaft ausrichten. Das bevorstehende Turnier hat den Frauenfußball – und die Gespräche über Lohngleichheit – bereits wieder ins Rampenlicht gerückt.

Die Zuschauerzahlen deuten auf ein schnell wachsendes Interesse am Frauenfußball hin: Die Weltmeisterschaft 2019 wurde von einem „Rekordpublikum“ von 1,12 Milliarden Zuschauern weltweit verfolgt, so der internationale Dachverband FIFA.

Unterdessen war die letztjährige Europameisterschaft die „meistgesehene“ in der Geschichte des Frauenturniers mit einer prognostizierten Gesamtzahl von 374 Millionen Live-Zuschauern weltweit, so die UEFA, die feststellte, dass „ihre Auswirkungen auf den Frauenfußball noch viele Jahre lang spürbar sein werden“. ”

„Frauenfußball ist der größte Sport der Welt für Mädchen und Frauen. Wir neigen dazu, das zu vergessen, weil wir es mit dem Phänomen des Männerfußballs vergleichen“, sagt Klaveness.

Das Preisgeld für die diesjährige Frauen-Weltmeisterschaft, die am 20. Juli beginnt, wird um 300 % auf 150 Millionen US-Dollar steigen, gab FIFA-Präsident Gianni Infantino letzten Monat bekannt.

Aber während das Preisgeld für das Frauenturnier inzwischen dreimal so hoch ist wie 2019 und zehnmal höher als im Jahr 2015 – vor Infantinos Amtszeit als FIFA-Präsident – ​​ist es immer noch deutlich niedriger als die 440 Millionen US-Dollar, die zuletzt bei der Männer-Weltmeisterschaft in Katar ausgelobt wurden Jahr.

Im Vorfeld der Frauen-Weltmeisterschaft stritten Spielerinnen einiger hochrangiger Mannschaften – darunter Kanada, Frankreich und Spanien – um gleiche Bezahlung und Gleichbehandlung und begegneten dem vermeintlichen Mangel an Unterstützung durch ihre Verbände, indem sie versuchten, Turniere und Nationalmannschaftsauswahlen zu boykottieren.

Im Februar 2022 haben US Soccer und die US-amerikanische Frauennationalmannschaft (USWNT) eine bahnbrechende Vereinbarung zur gleichen Bezahlung ausgehandelt, wobei der Verband einer neuen 50:50-Aufteilung bei der Bezahlung von Männern und Frauen zustimmte, die für die US-Fußballnationalmannschaften antreten.

„Wenn es Gremien gibt, die immer sehr weit von der Seite der Frauen entfernt sind – sie tun Dinge aus guten Absichten, wissen aber nicht wirklich, was funktioniert … Sie wissen nicht wirklich, was die Spielerinnen schützt“, sagt Klaveness, der beide vertritt Sie habe in ihrer Rolle als Leiterin der NFF den Männer- und Frauenfußball geprägt, erzählt CNN.

„Sie wissen es nicht wirklich: Was sind die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Was sind die Unterschiede, nicht nur in Bezug auf das Geschlecht, sondern auch in Bezug auf den Markt und das Spiel?“

Klaveness sagte, dass es wichtig sei, dass Führungskräfte mit Einfluss im Frauenfußball mit den Sponsoren zusammenarbeiten, um eine angemessene Vergütung für den Frauenfußball anzubieten, „damit sie wirklich aus dem jetzt explodierenden Interesse Kapital schlagen: um dem Geld Taten folgen zu lassen.“

Sie fügt hinzu: „Viele Sponsoren reden jetzt über Gleichberechtigung, sie wollen sie, und wir sehen, dass sie jetzt mehr investieren.“

„Aber ich denke, Sie wissen, dass die Kurve mehr die politische Stärke der Frauenseite widerspiegeln muss, sie muss sich in Geld, Rundfunkanstalten und Sponsoren widerspiegeln.“

Klaveness sagt, dass „völlige Gleichberechtigung“ im Bildungssystem und in den Gremien erforderlich sei, damit Investitionen in den Frauenfußball so effektiv wie möglich seien.

„Wir müssen uns sehr darüber im Klaren sein, dass wir jetzt ein System haben, in dem die Popularität der Männer die Popularität der Frauen bremsen kann“, fügt sie hinzu.