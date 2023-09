Französische Beamte beschlagnahmten im vergangenen Jahr fast 400 Affenschädel.

Die meisten wurden aus Kamerun in die USA geschickt.

Die Schädel sollten vermutlich an amerikanische Jagdvereine gehen, wo sie als Trophäen verteilt werden.

Zollbeamte am Flughafen Charles de Gaulle in Paris gaben an, im vergangenen Jahr in sieben Monaten fast 400 Schädel geschützter Affenarten beschlagnahmt zu haben.

Zollbeamte am größten Flughafen der französischen Hauptstadt sagten am Donnerstag, dass sie von Mai bis Dezember 2022 392 verschickte Pakete abgefangen hätten, die Primatenschädel enthielten, die größtenteils aus Kamerun stammten und für Empfänger in den Vereinigten Staaten bestimmt waren.

Außerdem beschlagnahmten sie Hunderte weitere Pakete mit Schädeln oder Knochen anderer Arten. Keiner der beschlagnahmten Gegenstände enthielt eine gesetzliche Genehmigung für den Verkauf geschützter Arten, sagte der Zoll.

„Der Handel mit geschützten Arten ist nach Drogen-, Waffen- und Menschenhandel eines der lukrativsten Geschäfte“, sagte Gilbert Beltran, Zollchef des Flughafens, gegenüber Reportern, als er Hunderte von Schädeln, Kiefern und Hörnern geschützter Arten zeigte.

Dieses „schmutzige“ Geschäft generiert 160 bis 400 Milliarden Rand Euro pro Jahr, sagte Beltran.

Nachrichtenberichten zufolge waren die Schädel wahrscheinlich für Sammler und Jagdclubs in den USA bestimmt, wo die Schädel als Geschenke oder Preise überreicht werden.

Teilweise enthielten die Pakete auch ganze Tiere oder Unterarme mit Händen.

Auf den Handel mit Affenschädeln wurden Zollbeamte erstmals im Mai 2022 aufmerksam, als sie sieben Schädel entdeckten, die aus Afrika verschickt worden waren.

Sie intensivierten ihre Suche und fanden Dutzende weitere, hauptsächlich aus der Familie der Cercopithecoiden, zu der Makaken, Paviane und Mandrills gehören, sowie von Schimpansen.

Die Primaten würden normalerweise wegen ihres Fleisches gejagt, sagte Fabrice Gayet, Zollexperte für Tierhandel. „Der Verkauf der Schädel ist ein Folgegeschäft“, sagte er.

Die Schädel kleiner Primaten kosten jeweils bis zu 1.000 Rand, größere bis zu 10.000 Rand und Schimpansenschädel bis zu 20.000 Rand, sagte er.

Es gibt auch ein florierendes Geschäft mit den Überresten anderer Arten, darunter Otter, Großkatzen, Eidechsen und Greifvögel.

Die Schädel werden zur wissenschaftlichen Auswertung an das Naturhistorische Museum im südfranzösischen Aix-en-Provence übergeben.

„Ich bin verblüfft, wenn ich daran denke, dass unsere engsten Verwandten, Affen und Menschenaffen, dezimiert und Regenwälder ihrer gefährdeten Artenvielfalt beraubt werden – für ein ebenso dummes wie empörendes Geschäft“, sagte die Affenexpertin des Museums, Professorin Sabrina Krief.