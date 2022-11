Der französische Nationalspieler Kingsley Coman, der beim FC Bayern unter Vertrag steht, hält mi

Der Titel sei immer das Ziel für Frankreich, aber nach der schlechten EM gehe man Spiel für Spiel, sagte er dem „Kicker“. Man muss von Anfang an konzentriert sein.

„Bei einem Turnier wie diesem kann alles passieren.“ So verlor man beispielsweise in der Nations League zweimal gegen Gruppengegner Dänemark. Die Teilnahme an der WM ist ihm sehr wichtig. „Das wird meine erste und vielleicht auch meine letzte WM, denn im Fußball weiß man nie“, sagte Coman. „Ich bin jetzt 26, vielleicht geht es mir mit 30 besser, aber körperlich bin ich nicht in Bestform.“

