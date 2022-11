Der Flughafen Heathrow steht vor „großen Störungen“, da sich die Bodenabfertiger auf einen Streik vorbereiten

(CNN) — Der Londoner Flughafen Heathrow steht vor „großen Störungen“, da 350 Bodenabfertiger am Freitag einen dreitägigen Streik wegen der Bezahlung beginnen werden, teilte die Gewerkschaft Unite am Donnerstag mit.

Laut einer Pressemitteilung werden die 350 Gewerkschaftsmitglieder, die laut Unite beim Luftfahrtunternehmen Menzies beschäftigt waren, am 18. November um 4.00 Uhr Ortszeit einen 72-stündigen Streik beginnen.

In der Pressemitteilung heißt es, der Streik am verkehrsreichsten Flughafen Großbritanniens würde „zu Störungen, Verspätungen und Annullierungen für Flüge führen, die die Terminals 2, 3 und 4 in Heathrow verlassen“.

American Airlines, Air Canada, Lufthansa, Qantas, Swiss Air, TAP Air Portugal, Austrian Airlines, Egyptair, Aer Lingus und Finnair seien von der Aktion besonders betroffen.

Der Flugverkehr in Heathrow war im Sommer von Störungen geplagt, als sich die Reisenachfrage von den Tiefstständen der Pandemie erholte.

Im Juli stellte Heathrow ein tägliche Obergrenze für Passagiere für den Rest des Sommers – und verlängert bis Oktober – um Personalknappheit und den Anstieg der Nachfrage zu bewältigen.

Seit Jahresbeginn hat der Flughafen etwa 74 % des Passagieraufkommens von 2019 erreicht.

Passagiere stehen am 27. Juni an den Check-in-Schaltern im Terminal 2 des Flughafens Heathrow in London an. (Henry Nicholls/Reuters)