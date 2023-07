Das Flugzeug startete am Sonntag um 16:20 Uhr Ortszeit in Houston, Texas, und zwei Stunden später befand es sich über dem Luftraum von Chicago. Dort ist auf dem Radar zu sehen, wie das Flugzeug plötzlich über dem O’Hare Airport zu kreisen beginnt.

Ein Flug der amerikanischen Fluggesellschaft „United Airlines“ musste auf dem Weg von Houston nach Amsterdam nach Chicago umgeleitet werden – weil einem Business-Class-Passagier das Essen nicht schmeckte. Laut The Guardian war der Passagier Berichten zufolge verärgert, weil seine gewünschte Mahlzeit nicht verfügbar war.

Denn das Problem: Für eine Landung war das Flugzeug zu schwer, es musste also zunächst genug Treibstoff verbrennen, um dann mit weniger Gewicht zu landen.

Der Luftfahrt-Insider XJonNYC veröffentlichte interne Mitteilungen von United auf Twitter und berichtete von einem „störenden (Passagier) an Bord“ und einer Bedrohungsstufe eins, der niedrigsten Bedrohungsstufe. In einem anderen Tweet berichtete er, dass der Passagier über die Essensauswahl verärgert zu sein schien.

Einen konkreten Grund für den Zwischenstopp in Chicago nannte United Airlines nicht, sagte aber in einer Erklärung: „United-Flug 20 vom George Bush Intercontinental Airport nach Amsterdam wurde zum O’Hare International Airport umgeleitet und landete nach einer Passagierstörung sicher.“ Die Polizei empfing das Flugzeug am Gate und begleitete den Passagier aus dem Flugzeug. Anschließend flog das Flugzeug weiter nach Amsterdam.