Der Flügelspieler von Manchester United, Alejandro Garnacho, hat das Schlingel-Gen, das alle besten Spieler haben, sagt Jamie Redknapp | Fußball Nachrichten

Laut Jamie Redknapp von Sky Sports besitzt Alejandro Garnacho das „Teufels-“ und „Schurken-Gen“, das dem Teenager von Manchester United helfen könnte, nach seinem Sieg in der Nachspielzeit gegen Fulham ein großartiger Spieler zu werden.

Im letzten Spiel, bevor der Vorhang für die Premier League vor der WM-Pause fiel, schien die Beute geteilt zu werden, bis Garnacho dramatisch spät eingriff.

United war nach 14 Minuten in Führung gegangen, als Christian Eriksen aus einem gut gearbeiteten schnellen Konter der Gäste Kapital geschlagen hatte, bevor er den Ball in ein leeres Netz schoss.

Die Männer von Marco Silva wurden kurz nach einer Stunde für ihre Bemühungen belohnt, als der ehemalige United-Flügelspieler Daniel James ebenfalls aus kurzer Distanz zum verdienten Ausgleich traf – das erste Saisontor des ausgeliehenen Leeds-Spielers.

Obwohl Fulham über weite Teile des Spiels die bessere Mannschaft war, waren es die Gäste, die den Sieg errangen, als Garnacho kurz vor dem Schlusspfiff Bernd Leno überholte.

KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte des Sieges von Manchester United in Fulham



Nachdem der 18-Jährige beim 4:2-Sieg von United gegen Aston Villa am Donnerstagabend im Carabao Cup zwei Vorlagen von der Bank gegeben hatte, warnte Manager Erik ten Hag Garnacho, dass seine Chancen, es im Old Trafford zu schaffen, von seiner Einstellung abhängen .

Aber sein jüngster Cameo-Auftritt von der Bank veranlasste Sky Sports-Experte Redknapp dazu, Garnacho zu ermutigen, sich so auszudrücken, wie Wayne Rooney es unter Sir Alex Ferguson tun durfte.

„Alle besten Spieler haben das Schlingel-Gen – man will kein Team von Gary Nevilles haben“, sagte Redknapp. „Die Großen haben ein bisschen Teufelszeug. Schauen Sie sich Wayne Rooney an.

„Manchmal passt es nicht immer zusammen, aber sie machen die Dinge anders. Sie brauchen Matchwinner und das ist er.





Gary Neville spricht über Garnachos Sieger in der Nachspielzeit gegen Fulham für Manchester United und darüber, wie weit der junge Star der Red Devils in seiner Karriere kommen kann



„Wenn Sie die Großen der Geschichte durchgehen, haben die meisten in der Geschichte ein bisschen Genie und Wahnsinn daneben.

„Fulham hatte in der zweiten Halbzeit so gut gespielt, und wenn überhaupt, hätten sie es vielleicht als besseres Team geschlagen. Aber dieser große Moment kommt von Garnacho, als er (Marcus) Rashford in die Mitte brachte. United hatte den Funken verloren.

„Garnacho hat jetzt die Welt zu seinen Füßen. Angesichts der Woche, die er hatte, wird es in seinem Heimatland einen Aufruhr geben, aber er hat den argentinischen Kader verpasst. Er hat noch viele weitere Weltmeisterschaften, auf die er sich freuen kann.

Bild:

Garnacho feiert mit seinem Teamkollegen Lisandro Martinez





„Es war einer dieser Wow-Momente in der Premier League. Es war einfach ein fantastisches Stück Spiel, wie er es aufgreift und mit Eriksen einen Doppelsieg spielt.

„Man hört seit langem so viele Gerüchte über diesen jungen Mann, über das Talent, das er besitzt, und er hat es gerade auf der Weltbühne gezeigt. Es ist ein unglaubliches Tor nach den zwei Vorlagen unter der Woche. Wie gut muss er sich gerade fühlen?“ „

Neville: Garnacho hat etwas an sich





Gary Neville und Martin Tyler sprechen über den dramatischen Sieg von Manchester United in der Nachspielzeit gegen Fulham, als Garnachos Treffer in der 93. Minute den Red Devils einen 2:1-Sieg im Craven Cottage bescherte



Gary Neville von Sky Sports im Craven Cottage:

„Er hat etwas an sich – daran besteht kein Zweifel. Schlechte Einstellung oder nicht, er kann spielen. Er hat echte Energie mitgebracht, seit er mit seiner Geschwindigkeit über die linke Seite gekommen ist. Der Doppelsieg und dann das Finish sind Klasse.“

„Ich erinnere mich, dass Cristiano Ronaldo vor vielen Jahren ein Solo-Tor von dieser Seite erzielte, das Manchester United hier ein Spiel gewann, aber nicht so spät wie dieses.

„Erik ten Hag wird es nicht glauben, sein Team war in den letzten 20 Minuten wirklich schlecht, aber er hat die angereisten Fans ins Chaos gestürzt.

„Wenn du ein junger Spieler bei Manchester United bist, musst du Arroganz haben, du musst Ego haben. Garnacho sieht so aus, als hätte er das – und auch Leidenschaft.“

„Er hat gerade einen Moment absoluter Brillanz geliefert und er hat Fulhams Herzen gebrochen.“

Ten Hag: Wir haben Zusammengehörigkeit als Verein





Erik ten Hag ist der Meinung, dass sich Kultur, Einstellung und Mentalität bei Manchester United verbessert haben, seit er dem Verein beigetreten ist, was der späte Sieger gegen Fulham gezeigt hat



Die Mannschaft von Erik ten Hag, die als Fünfter ins Wochenende gegangen war, verabschiedete sich positiv in die verlängerte WM-Pause, obwohl sie in London auf einige Schlüsselspieler verzichten musste, darunter Cristiano Ronaldo, Antony, Jadon Sancho und Raphael Varane .

Nach dem Ausgleich von James schien es wahrscheinlicher, dass Fulham alle drei Punkte holen würde – aber Garnacho würde das letzte Wort haben.

Mit 18 Jahren und 135 Tagen war der Argentinier der jüngste Spieler, der in der Premier League seit Federico Macheda gegen Aston Villa, ebenfalls für Manchester United, im April 2009 (17 Jahre und 226 Tage) einen Siegtreffer in der 90. Minute erzielte.

Bild:

Der 18-Jährige wurde wegen seiner Haltung gewarnt





Auf die Frage nach Garnachos Kombination aus Selbstvertrauen und Arroganz sagte Ten Hag: „Es ist eine große Fähigkeit, die er hat. Aber es ist immer das Gleichgewicht zu finden. Er kann unter Stress auftreten und er kam herein und zeigte eine gute Leistung wie am Donnerstag.

„In der letzten Woche hatten wir einige gute Entscheidungen mit Einwechslungen, die einen großen Einfluss hatten. Es ist ein massiver Sieg, es ist wirklich wichtig und ich bin sehr zufrieden damit.

„Es wäre seltsam, wenn ich sagen würde, dass ich es wüsste [what would happen] Vor [sending him on]. Es ist ein bisschen das Gefühl, das du hast. Dafür braucht man ein Auge. Manchmal liege ich auch falsch, aber in diesem Fall habe ich seine Verbesserung in den letzten Monaten gesehen und man konnte sein Potenzial sehen.

„Wir wussten, dass es der richtige Zeitpunkt war, ihn zu holen, aber man kann sich nicht vorstellen, dass er vorher einen solchen Einfluss haben wird, aber er hat es getan.

Bild:

Garnacho hält sein Trikot hoch, nachdem er ein Tor erzielt hat





„Das zeigt, was echte Talente können. Aber für ihn ist es noch ein langer Weg. Er muss mit den Füßen auf dem Boden bleiben.

„Er muss viel mehr investieren, weil er für alle erkennbar sein wird, also ist es viel wichtiger, es zu bestätigen. Große Spieler wissen das. Junge Spieler nicht.“

„Jetzt ist eine vierwöchige Pause schon eine Gefahr für ihn, weil er jetzt Schwung hat. Mal sehen, wie er zurückkommt. Das müssen wir mit ihm schaffen, aber wenn seine Energie gut ist, bin ich sicher, dass er eine haben wird.“ Einschlag.

„Ich denke, wir haben eine Basis. Wir gehen in die richtige Richtung, die Kultur hat sich geändert. Die Einstellung hat sich geändert und das ist gut. Wir haben uns auch verbessert. Wir haben eine bessere Mentalität und das haben Sie heute mit dem Gewinner gesehen die letzte Minute.

„Wir sind jetzt vereint, wir haben Zusammengehörigkeit. Die Umkleidekabine, das Personal, die Direktoren, der ganze Verein und die Fans. Ich bin wirklich glücklich über diese Entwicklung.“