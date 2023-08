Der FCB sucht den Tritt: Trainer Schultz is van slag

GC nutzt de Müdigkeit van FC Basel aus en verteidgt die frühe Führung mit einer solidarischen Leistung. Der FCB-Trainer Timo Schultz zegt sich von seiner Mannschaft «schwer enttäuscht».

Nachdenklich: Der FCB-Trainer Timo Schultz speelde 1:3 tegen de Grasshoppers. Patrick B. Kraemer / Keystone

Het is een bitterere Nachmittag voor FC Basel. Onder trainer Timo Schultz macht nach dem Spiel keine Mördergrube aus seinem Herzen, als er een von einer «schweren Enttäuschung» spricht was, was seine Spieler im Letzigrund geboren. Schultz niet die «Basics», die gefehlt haben, ook «die grundsätzliche Aggressivität und die Körperspannung, mit der man auf den Platz geht».