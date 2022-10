Der FC Schalte braucht nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch einen neuen Sportdirektor

Der FC Schalke 04 und Rouven Schröder gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Tabellenletzte der Bundesliga mitteilte, bat der Sportvorstand aus persönlichen Gründen um seinen vorzeitigen Ausstieg aus seinem Vertrag.

„Die Entscheidung, Schalke 04 zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen. Gemeinsam haben wir 18 hochintensive Monate erlebt. Ich wünsche den Mitarbeitern und Fans des FC Schalke 04 für die Zukunft alles Gute und drücke die Daumen, dass sie bleiben am Ende der Saison stehen“, kommentierte Schröder die überraschende Entscheidung. Sportdirektor Peter Knäbel und sein Team werden seine Aufgaben bis auf Weiteres übernehmen.

Schröder gebührt der Dank aller Schalker

Der 47-jährige Schröder übernahm zur Saison 2021/22 das Amt des Sportdirektors beim aus der Bundesliga abgestiegenen Revierclub und trug mit einem cleveren Transfer zur Rückkehr des Traditionsklubs ins Fußball-Oberhaus bei Politik. „Rouven hat sich um den Verein verdient gemacht, dessen Bedeutung von der Öffentlichkeit vielleicht erst in ein paar Jahren voll eingeschätzt und gewürdigt wird. Ich sage es ganz klar: Ohne die Arbeit von Rouven Schröder gäbe es den FC Schalke 04 nicht mehr in gewohnter Form, dafür gebührt ihm der Dank aller Schalker“, wurde Knäbel in der Vereinsmitteilung zitiert.

Ähnlich äußerte sich Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder. „Niemand hat ernsthaft damit gerechnet, dass Schalke 04 nach nur einem Jahr wieder in die Bundesliga zurückkehren kann. Diese einzigartige Erfolgsgeschichte unter finanziell äußerst herausfordernden Umständen wird für immer bleiben. Gerne hätten wir den mit Rouven eingeschlagenen Weg weiterverfolgt, sind aber dennoch seinem persönlichen Wunsch nachgekommen. »

Nach der Trennung von Frank Kramer sucht Schalke derzeit nach einem neuen Cheftrainer. Zuletzt betreute Matthias Kreutzer die Mannschaft beim 1:2 bei Hertha BSC als Interimstrainer.