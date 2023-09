Eines kann man beim FC Schalke 04 sicher sagen: Auch wenn es mit der Mannschaft nicht klappt, das Interesse bleibt groß. Die Fans stehen zu ihrem Verein, leidenschaftlich über die Zukunft diskutieren und Teil davon sein wollen.

Der letzte Punkt liegt dem FC Schalke 04 besonders am Herzen. Deshalb kündigt der Verein nun eine Neuerung an. Davon profitieren insbesondere Fans, die nicht in der Nähe von Gelsenkirchen wohnen.

Der FC Schalke 04 bietet neuen Service

Das öffentliche Training auf Schalke ist fester Bestandteil der Woche auf dem Berger Feld. Hier haben Fans die Möglichkeit zu sehen, wie sich ihre Idole auf das kommende Spiel vorbereiten. Als Highlight gibt es im Anschluss Autogramme und Fotos.

Der Trainingsbesuch Allerdings können es meist nur Menschen in der unmittelbaren Umgebung wahrnehmen. Für eine Trainingseinheit quer durch Deutschland zu reisen, wie es die Fans bei Auswärtsreisen tun, ist eher ungewöhnlich.

Und genau hier setzt das neue Angebot des FC Schalke 04 an. Wie der Pressesprecher des Vereins, Marc Siekmann, bekannt gab, wird S04 künftig regelmäßige Übertragungen von Trainingseinheiten anbieten.

Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten

Siekmann schrieb auf „LinkedIn“, dass man das Trainingserlebnis auch Fans vermitteln wolle, die nicht in der Gegend wohnen. Einige der Einheiten werden in Zukunft auch kommentiert.

Der Startschuss fiel am Dienstag mit der Sitzung vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg (4:3). Rund anderthalb Stunden lang konnten die Fans ihren Stars beim Kicken zusehen.

Die Reaktionen darauf folgten prompt. „Danke, dass Sie das Training jetzt live verfolgen können“, schrieb ein Follower. „Danke für dieses Format, man kann dem Team auch dann folgen, wenn man nicht im Ruhrgebiet lebt“, sagt ein anderer. Und: „Es ist toll für Leute, die arbeiten.“