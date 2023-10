Der FC Schalke 04 schlägt Hannover 96 3:2 (1:0), gewinnt erstmals nach vier Niederlagen in Folge und feiert den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Karel Geraerts. Das sollte eigentlich für alle Schalke-Spieler ein Grund zum Feiern sein (Mehr hier!).

Eine Szene aus dem Spiel gegen Hannover 96 lässt die Fans des FC Schalke 04 auch einen Tag nach dem Spiel nicht kalt. Es ist der Elfmeter kurz vor Schluss. Dieser Pfiff sorgt sowohl bei den Fans als auch bei den Spielern für Unverständnis.

FC Schalke 04: Elfmeter-Entscheidung sorgt für hitzige Diskussionen

Was ist passiert? Die 88. Minute läuft. Der FC Schalke 04 führt gegen Hannover 96 mit 3:1 und versucht, den Vorsprung über die Zeit zu halten. Ein langer Ball kommt in den Strafraum. Ralf Fährmann stürmt heraus, schlägt den Ball weg, springt aber auch in den Rücken von Andreas Voglsammer. Der 96-jährige Stürmer bleibt benommen liegen. Schiedsrichter Timo Gerach bringt es auf den Punkt – sehr zum Unverständnis von Fährmann und den S04-Fans.

Gerachs Entscheidung wurde heftig diskutiert. Fährmann erklärte anschließend: „Der Schiedsrichter sagte mir, dass es aufgrund der Szene von Manuel Neuer gegen Gonzalo Higuain im WM-Finale 2014 eine Regeländerung gegeben habe.“ Damals traf Neuer in einer ähnlichen Szene den Argentinier hart mit dem Knie.

Strafe oder keine Strafe? Diese Szene löste heftige Diskussionen aus. Foto: IMAGO/Team 2

„Ich verstehe diese Regel, aber ich bin nicht mit dem Knie nach hinten gesprungen. Es ist unvermeidlich, dass wir in der Szene kollidieren. Und ich habe den Ball eindeutig getroffen. Deshalb sage ich: Das sieht hart aus, ist aber aus meiner Sicht keine Strafe“, erklärte Fährmann. Für ihn macht die Regel keinen Sinn: „Für jeden Torwart bedeutet das, dass man nicht mehr raus darf, obwohl man das Gefühl hat, rauskommen zu müssen.“ Nur wenn man mit dem Knie in den Gegner springt, ist es anders.“

„Was genau soll Ralle tun?“

Und auch die Schalke-Fans waren wegen der Elfmeter-Entscheidung wütend. Auch am Tag nach dem Spiel konnte sie diese Szene nicht loslassen. Sie diskutierten wild in den sozialen Medien. Wir haben einige Kommentare für Sie herausgesucht:

„Die lächerlichste Elfmeterentscheidung seit langem. Es ist also gottlos, es zu geben. Natürlich tut es weh, von einem 100 kg schweren Kampfgewicht über 2 m umgeworfen zu werden, aber was genau soll Ralle tun?“

„Mit der Strafe tue ich mich wirklich schwer. Eben weil der Fährmann NICHT mit dem Knie voran in den Rücken springt und der Gegner unkontrolliert nach hinten rennt. Auch wenn der Schlag sichtbar heftig war. Zum Glück war die Entscheidung nicht spielentscheidend.“

„Fährmann hat alles richtig gemacht, indem er sein Knie vom Körper wegbewegte, stellte er sicher, dass er sich nicht ernsthaft verletzen konnte. Wenn Torhüter nicht mehr springen dürfen, können wir den Sport sofort abschaffen.“

Allerdings gab es auch einige Stimmen, die die Strafe für absolut gerechtfertigt halten. Es heißt, der Fährmann gefährde durch seine Arbeit seine Gesundheit. Am Ende ist es Schalke egal, denn der Elfmeter änderte nichts am Ausgang des Spiels. Schalke konnte seinen Vorsprung über die Zeit retten.