Fritz über den FC Bayern: „Keine Zeit zum Durchatmen“

In der vergangenen Saison präsentierten sich die Bayern äußerst schwach und belegten in der Bundesliga hinter Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart nur Platz drei. Nun scheint der deutsche Rekordmeister schon wieder ein anderes Kaliber zu sein.

„Bayern hat einem in der Vergangenheit immer Phasen gegeben, in denen man in Ballbesitz kommen und eine eigene Struktur finden konnte“, sagte Fritz, doch diesmal wunderte er sich über „solche Intensität. Auch in der 88. Minute hat Kompany die Spieler noch von außen angetrieben – und die Spieler wollten auch weitermachen. Dieses Gegenpressing hat uns keine Zeit zum Verschnaufen gegeben. Sie waren sofort wieder da.“

Am kommenden Wochenende wartet auf die Bayern ein echter Kracher: Der Tabellenführer empfängt den amtierenden Meister Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr).