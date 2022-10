Der FC Bayern hat es beim BVB vermasselt: Ausrastendes Boot rutschte vom Stuhl und schlug Alarm

Bis zur 95. Minute scheint alles so zu laufen wie in den Vorjahren: Wenn der FC Bayern auf Borussia Dortmund trifft, gewinnt der Rekordmeister. Doch an diesem Samstag ist alles anders. Der BVB setzt den Glücksstempel. Dies verursacht einen Wutanfall.

Das Westfalenstadion in Dortmund erlebte am Samstagabend erneut einen dieser legendären Oliver-Kahn-Momente. Nach einem Kung-Fu-Tritt und einem Nackenknabbern ging der Titan diesmal jedoch nicht gegen den Körper eines schwarz-gelben Gegners. Als der FC Bayern, jetzt sein FC Bayern, in der 95. Minute von Anthony Modeste geschockt wurde, rutschte der Chef des Rekordmeisters von seinem Stuhl, pardon, Stadionsitz. Er flippte vor Wut aus, schlug mit den Händen auf die Brüstung vor sich und verzog das Gesicht. Denn eigentlich hatten die Münchner das Spitzenspiel, das sie bis zur 70. Minute souverän gespielt hatten, abgegeben. 2:2 (0:1) stand es nach 95 Minuten, die lange wenig unterhaltsam waren, aber in einem wahnsinnigen Finish endeten.

„Wir haben alles für das 2:2 getan“, sagte Kahn laut Sport1 in der Mixed Zone. Der BVB war zuvor „ziemlich tot“, wurde aber vom fahrlässigen Rekordmeister-Team „wieder ins Spiel gebracht“. Der Ex-Titan ringt mit einer „wahnsinns Saison. Wie wir es immer wieder schaffen, uns die verdienten Belohnungen vorzuenthalten.“ Er muss lange nachdenken, um sich an eine solche Saison erinnern zu können, in der die Mannschaft regelmäßig vergisst, „den Sack zuzumachen“. Kahn wechselt aktiv in den Alarmmodus. „Wir müssen jetzt schnell loslegen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Mannschaften über uns nur Unentschieden spielen oder verlieren. Wir müssen schnell Erster werden.“ Klare Ansage: Der FC Bayern braucht „Ergebnisstabilität“.

„Es tut weh, weil es spät ist“

Acht Siege in Folge hatten die Münchner vor diesem Duell gegen ihren ewigen Rivalen errungen. Trainer Julian Nagelsmann hatte den neunten als absolutes Ziel ausgerufen. Und es sah so aus, als würden sie das Ziel bis weit in die Nachspielzeit hinein treffen. An der Strobelallee deutete kaum etwas darauf hin, dass sich etwas ändern würde. Nicht einmal die Einwechslung von Modeste in der 70. Minute, der Matchwinner war, aber auch eine Riesenchance zum Ausgleich in der 83. Minute verpasste, als er den Ball frei in den Armen von Manuel Neuer stehen ließ, ja, was machte er eigentlich? Quatsch, das ist wahrscheinlich der beste Weg. Jetzt wissen wir: Solche Szenen bleiben selten ungesühnt. Vor allem nicht gegen den FC Bayern.

Doch was seit Jahren die Regel war, wurde am 8. Oktober mit einem Paukenschlag gebrochen. Und eigentlich wusste niemand warum. Denn nach dem 0:2 durch Leroy Sané (53.) – zuvor hatte Leon Goretzka (33.) getroffen – glaubte Dortmund wirklich nicht mehr an ein Comeback. Irgendwie war alles etwas nervös, auch Torhüter Alexander Meyer, der mit Sanés Distanzschuss nicht glücklich wirkte. „Wir haben in der zweiten Halbzeit viele Chancen zu wechseln, wo wir das dritte Tor verfehlen“, haderte Nagelsmann. Und solche Szenen (siehe oben) bleiben selten ungesühnt. Nagelsmann analysierte sachlich: „Einmal haben wir das erste Gegentor nicht verteidigt und am Ende nicht mehr richtig nachgelegt. Am Ende ist es fair. Es tut weh, weil es spät ist.“ Und niemand lebte diesen Schmerz so leidenschaftlich wie Kahn. Ein Twitter-Nutzer spottete über den Kultsong des französischen BVB-Stürmers: „Wer gibt Oliver Kahn den Rest? ANTHONY MODESTE!“

„Man kann es nicht in Worte fassen“

Für München ist es ein Dämpfer auf dem Weg zurück auf die Titelstrecke. Nach einer regelrechten Ergebniskrise in der Bundesliga hatte man gegen den stark angeschlagenen Bayer Leverkusen (4:0) und gegen die nur schwach verteidigte Viktoria Pilsen sanfte Schritte in eine bessere Zukunft unternommen. Nagelsmann hatte Lösungen gefunden, um die Schlusskrämpfe seiner Spieler zu lindern. Ein massiver Befreiungsschlag wäre ein Sieg beim BVB gewesen. Auch für sein Ansehen. Eine Reife weg vom talentierten Trainer zum erfahrenen Trainer. Dieses Etikett hängt noch immer an ihm. Das Etikett des Talents, das ihn eher als Lernenden denn als Lehrer auszeichnet. Das nagt offensichtlich an Nagelsmann. Auch weil es aus dem Vereinsumfeld kommt. „Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. Meiner Meinung nach sagen es zu viele. Ich bin ein talentierter Trainer, und ich bin stolz darauf. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, den Rest beurteilen andere.“

Der verpasste Sieg in Dortmund ärgerte nicht nur den Trainer und den wilden Boss Kahn, sondern auch den Torschützen Goretzka, der nach langer Verletzung wieder in Topform ist. „Man kann es nicht in Worte fassen. Es ärgert und regt uns sehr auf. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben nur die letzte Konsequenz verpasst. Das passiert uns in letzter Zeit zu oft.“

Es ist ein Murmeltier-Day-Ärgernis. Vorne am Ende nicht entschlossen genug, hinten nicht kompromisslos genug bei der Klärung der Situationen. Drei Szenen symbolisieren dies: Vor dem 2:0 lässt Sadio Mané mit dem Kopf eine Riesenchance liegen. Wunderbar freigeschaltet von Joshua Kimmich und Goretzka. Dann die Szene vor Youssoufa Moukoko zum 1:2, das Modeste gelassen entfesseln konnte. Dayot Upamecano blieb gegenüber den Franzosen seltsam passiv. Und schließlich einen Moment vor dem Ausgleich. Als Sané seinen Gegenspieler Jude Bellingham flankte, wodurch die Bayern nicht ausreichend klären konnten und von Modeste bestraft wurden, der Noussair Mazraoui geschickt davongerutscht war. Die Übergabe hat nicht funktioniert. Allerdings lag dies auch an wildem Personalrochaden in der Abwehrreihe. Sie können alles erklären. Vorbeugen wäre aus Münchner Sicht besser.

Vierkette wird mächtig umgebaut

Zunächst musste Alphonso Davies gehen. Er wurde kurz vor der Pause von Bellingham, der verwarnt wurde, am Kopf getroffen. Ungewollt, aber kraftvoll. Der Linksverteidiger musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Bellingham durfte weitermachen. Bayern konnte das nicht verstehen. Nagelsmann monierte, dass es nach dem regulären Training rot hätte sein müssen. Und Kapitän Manuel Neuer sagte: „Wir haben in der Halbzeit gehört, dass der Kopf zu tief war. Meiner Meinung nach ist er nicht zu tief. Zu Beginn der Saison haben uns die Schiedsrichter gesagt, dass ein Kopftreffer eher bestraft wird.“ mit einer roten Karte. Das muss der Schiedsrichter mit seiner Unterstützung in Köln abwägen.“ Für Davies kam Josip Stanišić, der mit Dortmunds eingewechseltem Karim Adeyemi reichlich Probleme hatte. Mazraoui ersetzte später den angeschlagenen Matthijs de Ligt. Benjamin Pavard rückte in die Innenverteidigung. Mit den Änderungen ging die Souveränität den Bach runter. Und später noch ein Spieler mit Kinsgley Coman. Er erhielt in der 90. Minute nach einem Foul an Adeyemi die Gelbe Karte.

Kimmich hatte zuvor für Souveränität gesorgt. Nach überstandener Corona-Infektion saß er zunächst nur auf der Bank. Weil sich die Münchner nach einem Anführer sehnten und einen Tempomacher brauchten, reagierte Nagelsmann zur Pause. Und auf dem Platz war der Nationalspieler gleich der Boss. Seine Chipbälle sorgten immer wieder für Gefahr. Kimmich dominierte das Tempo und Bayern München das Spiel. Aber er brachte sie nicht ins Ziel. Neuer klagte: „Im Fußball passieren kleine Fehler, aber vielleicht sind in letzter Zeit zu viele passiert.“ Nicht vielleicht. Oliver Kahn akzeptierte diese Einschränkung auf der Tribüne.