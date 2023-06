CNN

Der Oberste Gerichtshof hat den Fall eines ehemaligen Postboten, eines evangelischen Christen, wieder aufgegriffen, der sagte, der Postdienst der Vereinigten Staaten habe gegen Bundesgesetze verstoßen, weil er seiner Unfähigkeit, sonntags zu arbeiten, nicht angemessen Rechnung getragen habe.

Das Gericht erklärte einhellig, dass ein untergeordnetes Gericht den Antrag des Mitarbeiters auf Unterbringung zu schnell abgelehnt habe und die Auswirkungen des Antrags auf den Postdienst als Ganzes noch einmal prüfen sollte.

„Wir glauben, dass es ausreicht zu sagen, dass ein Arbeitgeber nachweisen muss, dass die Belastung durch die Gewährung einer Vorkehrung zu erheblichen Mehrkosten in Bezug auf die Führung seines jeweiligen Geschäfts führen würde“, schrieb Richter Samuel Alito, als er die Stellungnahme des Gerichts verfasste. Richterin Sonia Sotomayor verfasste eine Zustimmung, der sich auch Richter Ketanji Brown Jackson anschloss.

Ein niedrigeres Gericht hatte gegen den Arbeiter Gerald Groff entschieden und festgestellt, dass sein Antrag eine unzumutbare Belastung für den Postdienst darstellen und zu einer schlechten Arbeitsmoral am Arbeitsplatz führen würde, wenn andere Mitarbeiter seine Schichten übernehmen müssten.

Das neue Urteil, das frühere Präzedenzfälle für religiöse Anpassungen klarstellt, wird es einem Arbeitgeber wahrscheinlich erschweren, sich zu weigern, die religiösen Überzeugungen eines Arbeitnehmers gemäß Titel VII des Bürgerrechtsgesetzes zu berücksichtigen. Der Oberste Gerichtshof ließ die Tür offen, dass die Post in dem Fall noch obsiegen könnte, und die Richter sagten, sie würden es dem unteren Gericht überlassen, den Fall nach den geklärten Standards erneut zu prüfen.

„Ein Arbeitgeber, der es versäumt, eine Vorkehrung zu treffen, hat nur dann eine Verteidigungsmöglichkeit, wenn die Härte ‚unangemessen‘ ist, und eine Härte, die auf die Feindseligkeit des Arbeitnehmers gegenüber einer bestimmten Religion, der Religion im Allgemeinen oder dem bloßen Gedanken, religiöse Praktiken zu berücksichtigen, zurückzuführen ist, kann dies nicht tun.“ als ‚unangemessen‘ angesehen werden“, schrieb Alito.

Die Stellungnahme kam zu dem Schluss, dass „Titel VII verlangt, dass ein Arbeitgeber die Religionsausübung eines Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt und nicht nur die Angemessenheit einer oder mehrerer möglicher Vorkehrungen beurteilt.“

„Angesichts eines Antrags auf Unterbringung wie dem von Groff würde es für einen Arbeitgeber nicht ausreichen, zu dem Schluss zu kommen, dass es eine unzumutbare Härte darstellen würde, andere Arbeitnehmer zu Überstunden zu zwingen“, heißt es in der Stellungnahme des Gerichts. „Darüber hinaus wären auch Überlegungen zu anderen Optionen, etwa einem freiwilligen Schichtwechsel, notwendig.“

Die Zustimmung von Sotomayor machte einen Unterschied in der Meinung des Gerichts deutlich und stellte fest, dass das Gericht entschieden hatte, dass Titel VII verlangt, dass ein Arbeitgeber bei der Ablehnung einer beantragten Unterbringung nachweisen muss, dass die Unterbringung eine „unzumutbare Härte für ihn“ darstellen würde Benehmen des Unternehmens des Arbeitgebers.“ Ihre Zustimmung konzentrierte sich auf die Frage, inwiefern eine vorgeschlagene Regelung eine unzumutbare Belastung für die Mitarbeiter eines Unternehmens darstellen könnte.

„Tatsächlich ist die Arbeitskraft für viele Unternehmen wichtiger als jeder andere Faktor“, schrieb sie.

Nicht alle Auswirkungen, die eine Vorkehrung auf die Arbeitnehmer hat, stellen eine solche Härte dar, sagte Sotomayor, aber „wenn es eine unzumutbare Härte für die ‚Geschäftsführung des Arbeitgebers‘ gibt … dann ist eine solche Härte ausreichend, auch wenn es sich um eine Härte für die Arbeitnehmer handelt.“ .“

Aaron Streett, Groffs Anwalt, sagte am Donnerstag: „Dies ist ein wichtiger Sieg für Amerikaner aller Glaubensrichtungen, die nun am Arbeitsplatz ihrem religiösen Gewissen folgen können.“ Es ist besonders erfreulich, dass das Gericht bei der Auslegung des Civil Rights Act in seiner klaren Formulierung einstimmig war und feststellte, dass Arbeitgeber religiöse Praktiken berücksichtigen müssen, sofern keine „unzumutbare Härte“ für die „Geschäftsführung“ vorliegt.“

Groff, der in Pennsylvania lebt, war 2012 als Mitarbeiter für den ländlichen Zustelldienst beim United States Postal Service tätig, eine Stelle, die abwesenden Berufsangestellten, die sich die Möglichkeit erworben haben, am Wochenende frei zu haben, abdeckt. Den Mitarbeitern ländlicher Transportunternehmen wird gesagt, dass sie Flexibilität benötigen.

Im Jahr 2013 änderte sich Groffs Leben, als der USPS einen Vertrag mit Amazon über die Zustellung von Paketen an Sonntagen schloss. Groffs christlich-religiöse Überzeugung verbietet ihm die Sonntagsarbeit.

Die Post erwog, Groff entgegenzukommen, etwa anzubieten, seinen Zeitplan anzupassen, damit er nach dem Gottesdienst zur Arbeit kommen könne, oder ihm zu sagen, er solle nachsehen, ob andere Arbeiter seine Schichten übernehmen könnten. Irgendwann erledigte der Postmeister selbst die Zustellung, weil es schwierig war, Mitarbeiter zu finden, die bereit waren, am Sonntag zu arbeiten. Schließlich schlug der USPS Groff vor, einen anderen Tag für die Einhaltung des Sabbats zu wählen.

Die Atmosphäre unter seinen Kollegen war angespannt und Groff sagte, er sei mit zunehmender Disziplin konfrontiert. Als Reaktion darauf reichte er Beschwerden bei der Equal Employment Opportunity Commission ein, deren Aufgabe es ist, Bundesgesetze durchzusetzen, die die Diskriminierung eines Arbeitnehmers aufgrund seiner Religion illegal machen.

Groff gab seinen Job schließlich im Jahr 2019 auf. In einem Kündigungsschreiben sagte er, es sei ihm nicht gelungen, eine „entgegenkommende Arbeitsatmosphäre beim USPS zu finden, die seinen religiösen Überzeugungen gerecht würde“.

Groff klagte und argumentierte, dass der USPS gegen Titel VII verstoßen habe. Bezirksrichter Jeffrey Schmehl, ein Beauftragter des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, entschied gegen Groff mit der Begründung, dass sein Antrag, sonntags nicht zu arbeiten, eine „unzumutbare Härte“ für den USPS darstellen würde. Das 3. US-Berufungsgericht bestätigte das Urteil mit einer 2:1-Entscheidung.

Als der Fall vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt wurde, sagte Groffs Anwalt Aaron Streett den Richtern, dass der USPS mehr hätte tun können und zu Unrecht behauptete, dass „Groffs Glauben zu respektieren sei zu belastend.“ Er forderte die Richter auf, Präzedenzfälle einzuschränken oder für ungültig zu erklären und eine Regelung zuzulassen, die es dem Arbeitnehmer ermöglichen würde, „sowohl seinem Arbeitgeber als auch seinem Gott zu dienen“.

„Für mich geht es nicht nur darum, in die Kirche zu gehen“, sagte Groff in einem Video, das auf der Website seines Anwaltsteams bei First Liberty veröffentlicht wurde. „Es geht darum, dem Herrn zu gehorchen und sich den ganzen Tag Zeit zu nehmen, um ihn zu ehren und zu verherrlichen“, fügte er hinzu.

Die Biden-Regierung hatte das Oberste Gericht aufgefordert, lediglich das Gesetz klarzustellen, um klarzustellen, dass ein Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, die Einhaltung des Sabbats eines Arbeitnehmers dadurch zu berücksichtigen, dass er „Unterbesetzung betreibt oder regelmäßig Überstunden zahlt, um Ersatzkräfte zu finden“.

Der Becket Fund, eine Organisation, die sich für Religionsfreiheit einsetzt und Groff in einem Schriftsatz mit einem Freund des Gerichts unterstützte, lobte die Stellungnahme vom Donnerstag.

„Große Unternehmen kamen jahrzehntelang damit davon, Mitarbeiter wegen ihrer religiösen Praktiken zu entlassen, dank einer grundlegenden Fehlinterpretation des Bürgerrechtsgesetzes“, sagte Mark Rienzi, Präsident und CEO des Becket Fund, in einer Erklärung. „Dieser Fehler des Gerichts verdrängte den Glauben lange Zeit aus dem täglichen Leben, indem er den Arbeitgebern freie Hand ließ, religiösen Mitarbeitern den Vorzug zu geben, Feiertage zu begehen und sich Zeit zum Beten zu nehmen. Das heutige Urteil korrigiert jahrzehntelange Urteile gegen religiöse Amerikaner.“

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.