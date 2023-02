Der Fall eines Multimilliardärs: Adani war der reichste Mann Asiens

Es ist unglaublich viel Geld, das innerhalb von anderthalb Wochen an der Börse verbrannt wurde: Das Firmenimperium des indischen Milliardärs Gautam Adani hat mehr als 120 Milliarden Dollar an Wert verloren, seit eine US-Investmentfirma schwere Vorwürfe gegen den 60-Jährigen erhob. alt. Inzwischen sind auch europäische Aktionäre und indische Politiker alarmiert. Der Fall im Überblick:

Wer ist Gautam Adani?

Adani wurde in Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat in eine bürgerliche Familie hineingeboren. Mit 16 Jahren brach er die Schule ab, zog in die Finanzmetropole Mumbai und arbeitete dort im Diamantenhandel. 1988 gründete er sein erstes eigenes Unternehmen, ein Import-Export-Unternehmen. Adanis Durchbruch gelang 1995, als er den Auftrag zum Bau eines Handelshafens in Gujarat erhielt. Der Hafen war zeitweise der größte in Indien. Später investierte Adani in alle möglichen Branchen, von australischen Kohlebergwerken bis zu israelischen Häfen, von Medien bis zu Lebensmitteln. Mehrere Projekte, insbesondere Kohlebergwerke und der Bau eines Hafens, haben heftige Proteste der Anwohner ausgelöst.

Adanis Hauptunternehmen, Adani Enterprises, hatte in den vergangenen fünf Jahren vor dem dramatischen Crash mehr als 1000 Prozent an Börsenwert zugelegt. Inzwischen hat der Gründer ein Vermögen von 130 Milliarden Dollar angehäuft, was ihn laut Forbes-Magazin zum reichsten Mann Asiens und zum drittreichsten der Welt macht. Im Gegensatz zu vielen anderen Mitgliedern der indischen Finanzelite gilt Adani als zurückhaltender Mensch. „Ich bin kein kontaktfreudiger Mensch, der Party machen will“, sagte er einmal in einem seiner seltenen Interviews.

Was wird Adani vorgeworfen?

Am 24. Januar veröffentlichte das US-Unternehmen Hindenburg Research Betrugsvorwürfe gegen Adani: Er habe indirekt Geld in seine eigenen Aktien investiert und deren Kurs damit künstlich aufgebläht. Adani nutzte die Konten seines Bruders in Steueroasen. Hindenburg sprach von einer jahrzehntelangen „dreisten Börsenmanipulation“. Das US-Unternehmen ist eine auf Leerverkäufe spezialisierte Investmentgesellschaft, spekuliert also auf fallende Aktienkurse. Adani hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Kritiker sind auch besorgt über die Beziehung des Tycoons zum indischen Premierminister Narendra Modi, der ebenfalls aus Gujarat stammt. Es gibt den Vorwurf, dieser Umstand habe Adani zu seinem legendären Aufstieg ohne allzu große staatliche Kontrolle verholfen – auch diesen wies der Milliardär zurück.

Was ist seit Bekanntwerden der Vorwürfe passiert?

Investoren flohen praktisch vor Adani-Papieren. Die massiven Verkäufe ließen den Marktwert seines Firmenkonglomerats um etwa die Hälfte einbrechen; die Aktien wurden mehrfach vom Handel ausgesetzt. Adani selbst verlor etwa 60 Milliarden Dollar und fiel laut Forbes auf Platz 16 der reichsten Menschen. Auch in Indien ist er nur Zweiter hinter dem Unternehmer Mukesh Ambani. Aufgrund der Börsenturbulenzen stornierte Adani Enterprises die Ausgabe neuer Aktien im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar. Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg News akzeptieren mehrere Großbanken, darunter Credit Suisse und Citigroup, Adani-Aktien nicht mehr als Sicherheit für die Kreditvergabe.

Nun äußerte sich sogar die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman zu der Angelegenheit: Die indischen Finanzmärkte seien gut reguliert und die jüngsten Turbulenzen würden das Anlegervertrauen nicht beeinträchtigen, sagte sie in einem TV-Interview. Auch der französische Konzern TotalEnergies, der mit bis zu 50 Prozent an mehreren Adani-Unternehmen beteiligt ist, sah sich zu einer Stellungnahme genötigt: Der Energieriese versicherte, nur „begrenzt“ an der Unternehmensgruppe beteiligt zu sein.