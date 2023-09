Eigentlich wollte ein Autofahrer in den USA einen anderen Fahrer bei der Polizei anzeigen, weil dieser auf der falschen Seite fuhr. Allerdings war der Anrufer betrunken – und hat sich selbst getäuscht.

Ein Autofahrer in den USA wollte sich über die anderen Verkehrsteilnehmer beschweren – und landete selbst wegen Trunkenheit am Steuer in Polizeigewahrsam. Der Mann fuhr auf einer Autobahn im Bundesstaat Nebraska und rief 911 an, weil er dachte, es sei etwas anderes Automobil fuhr auf der falschen Fahrbahnseite.

Der Polizei in Lancaster veröffentlichte eine Aufzeichnung des Notrufs in den sozialen Medien. „Es sieht aus wie ein LKW, es wäre fast zum Zusammenstoß gekommen“, sagte der Anrufer. Doch die Situation vor Ort war ganz anders, als der Mann am Telefon beschrieben hatte. Es waren nicht die anderen Fahrzeuge, die auf der falschen Straßenseite fuhren, sondern er selbst.

Polizei stoppt Anrufer auf der Autobahn



„Glücklicherweise konnte ein Beamter den Fahrer anhalten, bevor jemand ernsthaft verletzt wurde“, teilte die Polizei auf Twitter mit. Der Polizist fuhr zum Fahrer und fragte ihn: „Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe?“ Auch der Kontrollierte war sofort schuldig: „Weil ich auf der falschen Seite gefahren bin.“ Er habe „wahrscheinlich einen Ausgang verpasst“, erklärte er auf die Frage nach dem Grund.

Der Fahrer bestätigte zudem, dass er den Notruf 911 angerufen hatte. Offenbar hatte er nicht bemerkt, dass er selbst der Täter war. Seine Reise endete auf der Stelle: Ein Alkoholtest ergab, dass er die gesetzliche Promillegrenze zweimal überschritten hatte. Die Polizei nahm ihn vorerst in Gewahrsam.

