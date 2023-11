Der erste offen schwule Gouverneur des Landes will nach fast 20 Jahren wieder in die Politik einsteigen

JERSEY CITY, NJ – Der erste offen schwule Gouverneur des Landes möchte fast 20 Jahre nach seinem Abgang wieder in die Politik einsteigen.

Der frühere Gouverneur von New Jersey, Jim McGreevey, gab am Donnerstag bekannt, dass er sich im Jahr 2025 um das Amt des Bürgermeisters in Jersey City bewerben wird. Er gab die Ankündigung in einem online veröffentlichten Video bekannt und plante, seine Kampagne später am Tag mit einer Pressekonferenz offiziell zu starten.

McGreevey, ein Demokrat, ist ein ehemaliger Bürgermeister von Woodbridge Township, der 2002 zum Gouverneur gewählt wurde. Im August 2004 gab er bekannt, dass er „ein schwuler Amerikaner“ sei und gab zu, eine außereheliche Affäre mit einem männlichen Mitarbeiter gehabt zu haben. In diesem Jahr trat er zurück.

„Ich war unvollkommen und werde immer unvollkommen sein“, sagte McGreevey, 66, zu Beginn des Videos, in dem er einen Teil seiner Rücktrittsankündigung sieht. „Es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen und das nächste Richtige zu tun.“

Der Gouverneur von New Jersey, Jim McGreevey, gibt am 12. August 2004 in Trenton seinen Rücktritt bekannt. Steve Hockstein / Bloomberg über Getty Images-Datei

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt gründete McGreevey die New Jersey Reentry Corporation, die Berufsausbildung, Beratung und viele andere Dienstleistungen für Menschen anbietet, die aus dem Gefängnis entlassen werden und in Gemeinden zurückkehren, die sie möglicherweise vor Jahrzehnten verlassen haben.

McGreevey ist der erste, der seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt bekannt gibt. Er hofft, die Nachfolge des dreimal amtierenden Bürgermeisters Steve Fulop anzutreten, der bereits angekündigt hat, für das Amt des Gouverneurs im Jahr 2025 zu kandidieren.

Jersey City, auf der anderen Seite des Hudson River von New York City gelegen, hat etwa 284.000 Einwohner und ist die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates.