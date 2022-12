Der Eröffnungsmonolog von ‚SNL‘ macht sich über Prinz Harry und Meghan Markle lustig, die Weltmeisterschaft

„Saturday Night Live“ startete am 10. Dezember mit einer Folge zum Thema Weihnachten in die Feiertage, moderiert von den Schauspielern Steve Martin und Martin Short mit dem musikalischen Gast Brandi Carlile.

Die Folge begann mit einer musikalischen Darbietung der Darsteller Bowen Yang, Cecily Strong und Kenan Thompson, die die Zuschauer ermutigten, in Weihnachtsstimmung zu kommen, indem sie die psychische Gesundheit ignorieren, zu viel trinken und die schlechten Dinge ausblenden, wie Elon Musk, der Twitter besitzt.

„Elon, warum besitzt er all das Zeug? Warum muss er Tesla und Twitter betreiben? War der Weltraum nicht genug?“ Stark gesungen.

Der Eröffnungsmonolog von Martin und Short begann damit, sich über Prinz Harry und Meghan Markle und die Weltmeisterschaft lustig zu machen.

„Niemand unterstützt uns, aber Sie werden sich trotzdem einschalten“, sagte Short über ihren gemeinsamen Auftritt und bezog ihn auf die Premiere der „Harry & Meghan“-Dokumentationen auf Netflix am Donnerstag.

Als erfahrener SNL-Moderator zählte Martin seine 15 früheren Auftritte in der Show, während er über die drei von Short scherzte und die Arbeit mit Short mit der Weltmeisterschaft verglich: etwas, auf das er sich einfach nicht einlassen kann.

Der Monolog ging weiter mit ein wenig darüber, wie jeder Gastgeber die Trauerrede des anderen schrieb und was gesagt werden würde. Während Sarah McLachlans „In The Arms of an Angel“ im Hintergrund lief, beleidigten sich die Männer gegenseitig mit witzigen Einzeilern, bevor sie zu den Sketchen übergingen.

Martin sagte, die letzten Worte von Short seien „Tesla Autopilot aktiviert“, während Short scherzte, dass Martin „bewegungslos, farblos, steif und doch so lebensecht“ aussehen würde.

Ihr Monolog endete mit einem kurzen Auftritt der Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez, die einsprang, als die Gastmoderatoren fragten, wer besser auf der Bühne stehen sollte als sie.

Jedes Segment in der Show vom 10. Dezember bezog sich auf die Feiertage, von einem PBS Kids-Sketch über die Entstehung von Schnee über eine blutige „Vorschau“ für den Klassiker „A Christmas Carol“ bis hin zu „This Way to Meet Santa“, in dem Martin Santa und Short war spielte Sprinkles the Elf.

Irgendwann bat ein Kind (Ego Nwodim) den Weihnachtsmann um Tickets für Taylor Swift, woraufhin Sprinkles (Short) ihr begeistert sagte, sie solle nicht noch einmal danach fragen und sich „einen Job suchen“, wobei sie sich scheinbar über die überwältigende Resonanz auf Tickets für Swifts bevorstehendes Ticket lustig machte „Die Epochen-Tour.“

Im „Weekend Update“, moderiert von Colin Jost und Michael Che, scherzte das Duo über eine Handvoll heißer politischer Themen, darunter Brittney Griners Freilassung aus russischer Haft, Kyrsten Sinemas Austritt aus der Demokratischen Partei und Raphael Warnocks Sieg über Herschel Walker in der Demokratischen Partei Stichwahl im Senat von Georgia.

„Ich glaube nicht, dass dies das letzte Mal ist, dass Sie von Walker hören, es sei denn, er ist Ihr biografischer Vater“, sagte Che über Walkers Verlust.

Che sagte dann, der Sieg der Demokraten in Georgia bedeute nun, dass Vizepräsidentin Kamala Harris auf eine größere Priorität wie einen „schlimmeren Fahrradunfall“ warten könne, und verwies auf den Sturz von Präsident Biden Anfang des Jahres.

Später schlug Che vor, dass der jüngste Antrag von Präsident Trump, die Verfassung zu kündigen, mit der Bitte „Walker, ihn in die Klinik zu fahren“ vervollständigt werden könnte.

Ein paar Sportwitze wurden in das satirische Nachrichtensegment geworfen. Jost erwähnte den überwältigenden Sieg Marokkos gegen Portugal bei der Weltmeisterschaft und sagte, es sei die „beste Leistung einer afrikanischen Mannschaft seit dem Bau des Stadions durch unbezahlte Arbeiter“.

Che fügte hinzu, dass Nike, der wegen antisemitischer Posts die Verbindung zu Kyrie Irving abbrach, den NBA-Star „so deprimiert machte, dass er vom Rand der Welt springen könnte“, und machte sich über Irvings Überzeugung lustig, dass die Welt eine Scheibe sei.

„Weekend Update“ endete mit ein paar Weihnachtseinkaufstipps von Mary Anne Louise Fisher (Ego Nwodim), die das Einkaufen im Kaufhaus Nordstrom während der Feiertage mit einer Tour durch den Irak verglich.

Sie gab auch Tipps für Weihnachtseinkäufe, zu denen auch gehörte, schwarz zu sein.

„Wenn Sie Weiß sind und sich so verhalten, wird jemand ein Video aufnehmen, und Sie werden Ihren Job verlieren“, sagte sie über aggressive Käufer während der Ferienzeit.

„SNL“ kehrt am 17. Dezember für die letzte Folge des Jahres 2022 mit Gastmoderator Austin Butler und musikalischem Gast Lizzo zurück. Die Yeah Yeah Yeahs waren ursprünglich geplant, mussten aber abgesagt werden, nachdem sich Gitarrist Nick Zinner eine Lungenentzündung zugezogen hatte.