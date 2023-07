Im Anschluss an die USA Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Millionen von Studiendarlehensnehmern fragen sich, was als nächstes kommt.

Obwohl das Weiße Haus wenige Stunden nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 30. Juni eine Erklärung veröffentlichte, in der darauf hingewiesen wurde, dass es möglicherweise andere Wege zu einem umfassenden Erlass von Studienkrediten gibt, empfehlen Experten nicht, auf das Potenzial einer künftigen Entschuldungsmaßnahme zu setzen.

„Bevor wir über das Was-wäre-wenn nachdenken, denken Sie darüber nach, was ist“, sagte Stacey MacPhetres, Senior Director of Education Finance bei EdAssist by Bright Horizons.

Experten halten es für unwahrscheinlich, dass eine alternative Maßnahme rechtzeitig verabschiedet wird, und empfehlen Kreditnehmern, sich darauf vorzubereiten, ihre Studienkredite im Herbst wieder zurückzuzahlen. „Wenn es einen anderen Plan B gäbe, der aus dem Holzwerk käme, würde das sie nur in eine bessere und nicht in eine schlechtere Lage bringen“, sagte Lawrence Sprung, Autor von Persönliche Finanzplanungund Gründer von Mitlin Financial.

Experten empfehlen, sich mit Ihren Finanzen und der bevorstehenden Rückzahlung des Studienkredits vertraut zu machen. „Wenn wir uns Sorgen um Geld machen, besteht oft die Versuchung, die Situation ganz zu vermeiden“, sagte Jonathan Petts, Anwalt und Mitbegründer von Upsolve, einer gemeinnützigen Organisation, die sich um einkommensschwache Amerikaner kümmert, die mit Studienkreditschulden belastet sind. „Aber es wird auf lange Sicht besser sein, sich dem direkt zu stellen.“

Da viele seit mehr als drei Jahren keine bundesstaatlichen Studiendarlehen zurückgezahlt haben – und junge Absolventen möglicherweise zum ersten Mal mit der Rückzahlung beginnen –, empfehlen Ihnen Experten, jetzt folgende Schritte zu unternehmen, bevor die Zahlungen wieder aufgenommen werden.

„Keine Panik, aber ignorieren Sie es auch nicht“

Unabhängig davon, was als nächstes passiert, empfehlen Experten, Ihre Finanzen bald zu überprüfen, damit Sie herausfinden können, wie Ihre Studienkreditzahlung in Ihr Budget passt. Obwohl die jüngste SCOTUS-Entscheidung für die 44 Millionen Kreditnehmer mit Studienschulden entmutigend sein mag, schlägt MacPhetres vor, eine Pause einzulegen, sich zu organisieren und dann Ihre Optionen zu prüfen.

„Erstens – geraten Sie nicht in Panik, aber ignorieren Sie es auch nicht.“ sagte MacPhetres. „Nachdem der Krediterlass gescheitert ist, ist es für Kreditnehmer an der Zeit, darüber nachzudenken, was sie tun müssen, damit ihre Finanzhäuser im Oktober mit der Rückzahlung beginnen können.“

Wenn Sie sich seit einigen Jahren nicht mehr bei Ihrem Studienkreditkonto angemeldet haben, erinnern Sie sich möglicherweise nicht mehr daran, wie viel Sie jeden Monat zahlen müssen oder wer Ihr Kreditverwalter ist.

„Viele Kreditnehmer werden ihre Kredite von einem anderen Unternehmen bedienen lassen als vor der Zahlungspause“, sagte Petts. „Das ist wichtig zu wissen, da Sie sich an Ihren Dienstleister wenden werden, um Ihren Zahlungsplan zu ändern oder weitere Fragen zu Ihren Krediten zu stellen.“

Sie können herausfinden, wer Ihr Dienstleister ist, indem Sie die Website der Federal Student Aid besuchen. Dort können Sie auch Ihre Gesamtschulden für das Studiendarlehen einsehen.

Überprüfen Sie als Nächstes Ihre Finanzen und vergleichen Sie die Rückzahlungsmöglichkeiten

Sobald Sie den Namen Ihres Dienstleisters kennen, melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um sicherzustellen, dass Ihr Rückzahlungsplan und Ihre Zahlungsdetails korrekt sind. Sie können auch den Kreditsimulator auf der FSA-Website nutzen, um Tilgungspläne zu vergleichen. Doch bevor Sie den richtigen Plan für sich finden können, müssen Sie einen Blick auf Ihre Finanzen werfen.

„Für viele Menschen ist es finanziell eine schwierige Zeit, aber Wissen ist hier Macht“, sagte Petts. „Sie müssen Ihre Einkommens- und Schuldenzahlen kennen.“

Sie sollten mit der Prüfung Ihrer Kontoauszüge beginnen. „Stellen Sie ein Budget zusammen und ermitteln Sie genau, wie viel Geld jeden Monat eingeht und wie viel Geld Sie ausgeben“, sagte Sprung.

Gehen Sie Ihre Ausgaben durch, um herauszufinden, was Sie möglicherweise eliminieren, reduzieren oder sogar verhandeln können, schlägt Sprung vor. Möglicherweise können Sie bestimmte Ausgaben wie Ihre Handy- oder Internetrechnung verhandeln. „Ich hatte einen Aktionstarif bei meiner Alarmfirma, der abgelaufen ist“, sagte er. „Meine Zahlungen stiegen von etwa 20 US-Dollar pro Monat auf 80 US-Dollar pro Monat.“ Durch Verhandlungen mit dem Unternehmen konnte Sprung diese Kosten auf unter 40 US-Dollar pro Monat senken.

Sobald Sie Ihre monatlichen Finanzen verstanden haben und wissen, ob Ihr Budget noch Spielraum hat, können Sie mit dem Vergleich der Rückzahlungsoptionen für Studiendarlehen beginnen. „Wenn Sie sich den Standard-Rückzahlungsplan ansehen und er sich überwältigend anfühlt, ziehen Sie einkommensbasierte Programme in Betracht“, sagte MacPhetres.

Eine Option, die Sie in Betracht ziehen könnten, ist der neue Rückzahlungsplan Saving on a Valuable Education (SAVE), der am 1. Juli 2024 offiziell den früheren überarbeiteten Pay-As-You-Earn-Plan ersetzt. Dieser neue einkommensbasierte Rückzahlungsplan ist Nach Angaben des US-Bildungsministeriums wird erwartet, dass die Zahlungen für Bundesstudiendarlehen für mehr als eine Million Kreditnehmer auf 0 US-Dollar gesenkt werden.

„Wenn Sie im Verhältnis zu Ihrem Einkommen hohe Schulden haben, haben Sie wahrscheinlich Anspruch auf einen einkommensabhängigen Rückzahlungsplan“, sagte Petts.

Wenn Sie keinen Anspruch auf monatliche Raten von 0 USD oder nahezu Null haben, vergleichen Sie jetzt verschiedene Rückzahlungspläne, bevor der Zahlungsstopp aufgehoben wird. „Die meisten Kreditnehmer qualifizieren sich für ein einkommensabhängiges Programm, aber das bedeutet nicht immer, dass es das beste Programm ist“, sagte MacPhetres. Die aktuellen einkommensabhängigen Rückzahlungspläne können Sie auf der FSA-Website einsehen.

Kreditnehmer, die es sich leisten können, ihre monatlichen Studienkreditzahlungen fortzusetzen, oder diejenigen, die bereits Mittel für zukünftige Studienkreditzahlungen vorgesehen haben, sollten darüber nachdenken, dieses Geld auf einem hochverzinslichen Sparkonto anzulegen, wo sie eine konkurrenzfähige Rendite erzielen können. „Sie können aus den hochverzinslichen Ersparnissen auch Zahlungen direkt auf Ihr Studiendarlehen veranlassen“, sagte Sprung.

Wenn Sie in einer finanziellen Notlage sind, wenden Sie sich an Ihren Kreditdienstleister

Wenn Sie nach der Prüfung Ihrer Optionen zusätzliche Unterstützung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Kreditdienstleister wenden – insbesondere, wenn Sie sich in einer finanziellen Notlage befinden, wie z. B. dem Verlust Ihres Arbeitsplatzes oder einem geringeren Einkommen. Obwohl der SAVE-Rückzahlungsplan dazu beitragen kann, Ihre monatlichen Raten niedrig zu halten, sollten Sie sich an Ihren Studienkredit wenden, wenn Sie sich nicht qualifizieren oder private Studiendarlehen haben, die nicht für die Schutzmaßnahmen des Bundesstudiendarlehens in Frage kommen Dienstleister.

„Wenn es überwältigend ist, bitten Sie um Hilfe“, sagte MacPhetres. „Sprechen Sie mit Ihrem Kreditdienstleister. Er kann Ihnen Ratschläge zu Rückzahlungsprogrammen geben, aber bei Bedarf auch Nachsichtsoptionen und sogar Stundungsoptionen anbieten.“

Auf der FSA-Website können Sie mehr über die Stundung und Stundung von Studiendarlehen des Bundes erfahren.

Übersehen Sie nicht andere Optionen für Schuldenerlass und Schuldenerlass

Obwohl ein umfassender Erlass vorerst nicht möglich ist, haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen Schuldenerlass für Studenten über andere Bundes- und Landesprogramme, sagte MacPhetres. Beispielsweise können Regierungsangestellte, Lehrer, Ersthelfer und Feuerwehrleute im Rahmen des Public Service Loan Forgiveness-Programms Anspruch auf einen vollständigen Schuldenerlass haben.

Sie empfiehlt außerdem, sich mit staatlichen Schuldenerlassprogrammen sowie anderen branchenspezifischen Schuldenerlassoptionen zu befassen. Die FSA-Website bietet eine umfassendere Liste anderer Bundesprogramme zum Erlass von Studiendarlehen.

Ihr Arbeitgeber bietet möglicherweise auch Rückzahlungsvorteile für Studiendarlehen an, beispielsweise Zahlungen für Ihr Studiendarlehen. MacPhetres schlägt vor, alle Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen zu prüfen, um sicherzustellen, dass Sie die Erleichterungen bei Studienkrediten maximieren, die Sie möglicherweise übersehen haben.

Wenn Sie mit verschiedenen Arten von Schulden jonglieren, erfahren Sie hier, wie Sie Prioritäten setzen

Für viele ist die Rückzahlung des Studienkredits zu einem Zeitpunkt fällig, an dem die Zinssätze auf historischen Höchstständen liegen, was andere Arten von Schulden wie Kreditkartenguthaben und Kredite noch teurer macht. Und obwohl die Inflation seit ihrem Rekordhoch von 9,1 % im Juni 2022 gesunken ist – derzeit liegt sie im Mai 2023 bei 4 % gegenüber dem Vorjahr – sind die Preise immer noch hoch und die Löhne haben nicht mitgehalten.

Wenn Sie über andere Schuldenzahlungen nachdenken, mit denen Sie bereits jonglieren, ist es wichtig, auf jedem Konto mindestens den Mindestbetrag zu zahlen. Aber über Ihre Mindestzahlung hinaus gibt es bestimmte Schulden, die Sie vorrangig abbezahlen möchten, beispielsweise hochverzinsliche Kreditkartenschulden.

„Ich würde mindestens den Mindestbetrag für den Studienkredit zahlen, und ich würde nicht mehr zahlen, bis Sie diese Kreditkarten abschaffen“, sagte Sprung. Zahlen Sie zusätzliches Geld auf Ihre Kreditkarten ein, wenden Sie dann, wenn Sie das Guthaben einer Kreditkarte abbauen, das Geld, das Sie für diese Kartenzahlung reserviert hätten, auf die nächste Schuld an und so weiter.

Wenn Sie mit hohen Kreditkartenschulden zu kämpfen haben, könnten Sie einen Schuldenkonsolidierungskredit in Betracht ziehen, um Ihr Guthaben auf eine monatliche Festzinszahlung umzustellen, die Sie über mehrere Jahre verteilen können. Eine weitere Option ist eine 0 %-Einführungsguthabentransferkarte, die Ihnen für einen bestimmten Zeitraum eine Zinserleichterung verschafft, während Sie an der Tilgung Ihrer Schulden arbeiten.

Eine Saldoübertragung kann sinnvoll sein, wenn Sie Ihre Schulden während des Einführungsangebotszeitraums abbezahlen können. Wenn dies jedoch nicht möglich ist, seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Guthaben auf 0 %-Angebotskarten übertragen. „Es kann Ihnen etwas Linderung verschaffen, aber das ist keine langfristige Lösung. Außerdem können Sie, sobald das Interesse wieder einsetzt, wieder dort landen, wo Sie angefangen haben“, sagte Sprung.

Die Refinanzierung bestimmter Schulden könnte sinnvoll sein, aber seien Sie vorsichtig bei der Refinanzierung Ihrer bundesstaatlichen Studienkredite. „Im Allgemeinen bin ich etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, Leute zur Refinanzierung zu ermutigen (Bundesstudiendarlehen)“, sagte MacPhetres. „Damit entziehen Sie sich allen Rechten und Privilegien, die mit einer bundesstaatlichen Studienkreditaufnahme einhergehen.“ Zu diesen Rechten gehören die aktuelle Zahlungspause für Bundesstudiendarlehen, die einkommensabhängige Rückzahlung und alle künftigen Vorteile, die das Bildungsministerium den Bundeskreditnehmern gewähren könnte.

Obwohl es sinnvoll sein kann, ein privates Studiendarlehen zu refinanzieren, lohnt es sich in der Regel nur, wenn Sie sich einen niedrigeren Zinssatz sichern können – oder wenn Sie die Zahlungen strecken müssen, um sie erschwinglicher zu machen. Seien Sie sich jedoch darüber im Klaren, dass Sie, wenn Sie sich auf einen neuen Zahlungsplan festlegen, auf lange Sicht möglicherweise mehr Zinsen zahlen müssen, als Gegenleistung für eine günstigere monatliche Zahlung.

„Kreditnehmer sollten wissen, dass sie nicht allein sind, wenn sie sich gerade gestresst oder verwirrt fühlen“, sagte Petts. „Es ist keine leichte Aufgabe, von einem Zahlungsaufschub von mehr als drei Jahren zur Budgetierung einer Studiendarlehenszahlung überzugehen und sich gleichzeitig mit anderen Schulden und schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen auseinanderzusetzen. Wenn Studiendarlehen nur ein Teil Ihrer Gesamtschulden sind und Sie sich wie Sie fühlen Wenn Sie einfach nicht weiterkommen, lohnt es sich, einen Insolvenzantrag zu stellen oder zumindest mit einem Kredit- oder Finanzberater zu sprechen, um herauszufinden, welche Möglichkeiten Sie haben.“