Der Erdölindustrieverband Fuels and Energy hat die Vorschläge des Finanzministeriums für die Um gebilligt

Für die Jahre 2022 und 2023 sollen nach Angaben des Ministeriums Öl- und Gasunternehmen die geplante Abgabe auf „Mehrgewinne“ zahlen. „Insofern geht der Vorschlag der Bundesregierung hundertprozentig über das von der EU vorgegebene Minimum hinaus. “, sagte „Kraftstoffe und Energie“-Geschäftsführer Christian Küchen dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagsausgaben).

Die EU-Verordnung sieht die Einführung einer Solidaritätsabgabe für den Raffineriesektor für mindestens ein Jahr vor. „Die Bundesregierung will die Sondersteuer nun für zwei Jahre einführen“, kritisierte Küchen. Zur angestrebten Höhe der Steuer auf „ungewollte Gewinne“ von 33 Prozent merkte Küchen an, dass diese zusätzlich zu den Körperschaftsteuern anfallen würden, die in Deutschland im Schnitt rund 31 Prozent betragen und damit an der Spitze liegen würden EU-Vergleich. „Insgesamt werden durch diesen Vorschlag bereits fast zwei Drittel der Gewinne für 2022 und 2023 abgeschöpft“, befürchtet der Verbandschef. Für einige Unternehmen dürfte diese Steuerbelastung bereits ab dem ersten Euro greifen, da im Bezugszeitraum coronabedingt zum Teil erhebliche Verluste entstanden seien, so Küchen.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH