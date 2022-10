Der Einfluss der Technologie auf das BIP könnte überdimensioniert sein – POLITICO

Sten Tamkivi ist ein co-fBasis der Investmentplattform Plural.

Die Nachwirkungen eines wahllosen Technologie-Ausverkaufs mögen wie ein seltsamer Zeitpunkt erscheinen, um sich für ihn einzusetzen, aber die Volkswirtschaften in ganz Europa müssen ihr Vertrauen in diesen Sektor bewahren.

Von den Investitionen der US-Regierung in Verteidigungstechnologie in den 1960er Jahren, die das Umfeld für das Wachstum des Silicon Valley schufen, bis zu den Entscheidungen meines eigenen Landes Estland in den frühen 1990er Jahren, die zu dem Schluss kamen, dass der zukünftige wirtschaftliche Erfolg online und mit technologischer Innovation von den Regierungen bestimmt wurde schon lange die Wachstumschancen erkannt, die Technologie bieten kann.

Viele gehen jedoch davon aus, dass der Fortschritt linear sein wird, wie eine Reise von Paris nach Berlin, bei der jeder Kilometer so lange dauert wie der vorherige. Aber das Wachstum von Software und technologiegestützten Innovationen ist exponentiell. Aus diesem Grund gehört Software, die vor 10 Jahren kaum mehr als ein Witz war – einfach Kinder, die alberne Apps in ihren Schlafzimmern bauen – heute zu den Werkzeugen, ohne die die Gesellschaft nicht mehr leben kann. Europas herausragende technische Erfolge – Skype, Spotify und Wise – haben sich von null Benutzern zu Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt katapultiert.

In diesem Umfeld konzentrierten sich die Schlagzeilen rund um den Technologiebereich oft auf die Höhe der Risikokapitalinvestitionen und die einst sprunghaft ansteigenden Marktwerte einzelner Unternehmen, insbesondere der Konsumgütertechnologieaktien. Bald werden wir aber auch die Auswirkungen des technologischen Wandels auf die Volkswirtschaften als Ganzes sehen, in den gesamten BIP-Zahlen. Auf Stadtebene in Europa geschieht das bereits jetzt – in London, Lissabon und Berlin –, aber wir messen das BIP nicht so granular. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass die nächste Stufe das technologische Wachstum auf nationaler, regionaler und globaler Ebene ins öffentliche Bewusstsein rücken wird.

Wir wissen, dass die BIP-Zahlen Europas insgesamt aufgrund der COVID-19-Pandemie, der aktuellen Energiekosten und anderer dringender Belastungen der Lebenshaltungskosten im Allgemeinen schwach, wenn auch volatil sind, und der Block steht wahrscheinlich vor einer längeren Phase niedrigen BIP-Wachstums und niedriger Produktivität. Schaut man jedoch genauer hin, können die Zahlen für den Technologiesektor kaum umhin, Optimismus zu inspirieren.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellt BIP-„Wertschöpfungs“-Vergleiche nach Sektoren für die reicheren Nationen der Welt zusammen. Und zu konstanten Wechselkursen zeigen die Daten der Europäischen Union, dass sich der Informations- und Kommunikationssektor (IKT) seit 2002 mehr als verdoppelt hat und um etwa 25 Prozent größer ist als noch vor fünf Jahren. Inzwischen ist der Beitrag des Sektors zum gesamten BIP der EU seit 2002 von 4,6 auf 8 Prozent gestiegen.

Eine Kombination aus kräftiger Größe und schwächerem Wachstum in etablierten Industrien erklärt weitgehend, warum diese Auswirkungen auf das BIP schwer zu erkennen sind. Die Fertigung zum Beispiel trägt rund 18 Prozent bei – in diesem Jahrhundert ziemlich unverändert. Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft – ein weiterer seit langem etablierter Sektor, der in Bezug auf die Politikgestaltung als kritisch angesehen wird – macht etwa 2 Prozent des BIP der EU aus, das sich ähnlich wie das verarbeitende Gewerbe nicht verändert.

Auch im Vereinigten Königreich ist die Geschichte ähnlich, und obwohl der Anteil der Technologie am BIP in Großbritannien mit 6,2 Prozent geringer ist, ist das Wachstum schneller. 2002 betrug der Anteil der IKT am BIP gerade einmal 1,9 Prozent.

Aber es ist mein Heimatland Estland, das eines der besten Beispiele dafür liefert, wie Technologie einen übergroßen Einfluss auf das BIP haben kann.

In Estland – das als eine der fortschrittlichsten digitalen Gesellschaften gilt – hat sich der Wert des IKT-Sektors seit 2002 fast vervierfacht. Wo die Technologie im Jahr 2002 3,5 Prozent des BIP ausmachte, liegt die neueste Zahl bei knapp 8 Prozent, und Technologie-Startups in der Frühphase allein tragen 1 Prozent der Arbeitsplätze und 3 Prozent der Wirtschaft des Landes bei. Mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von über 25 Prozent sollen hochwertige Technologieexporte bis 2030 ein Drittel der Wirtschaft des Landes ausmachen.

Kein Wunder also, dass Estlands Gesamt-BIP im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt um fast ein Viertel gestiegen ist, während die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs um 16 Prozent größer ist und die EU nur einen Anstieg von 6 Prozent zu verzeichnen hat.

Aus diesem Grund sollten sowohl Regierungen als auch Investoren ihr Vertrauen in die Technologie nicht verlieren. Gute Unternehmen digitalisieren, und steigende Kosten werden ihren Wunsch und ihre Notwendigkeit verstärken, Technologie zur Steigerung der Produktivität einzusetzen. Die politischen Entscheidungsträger müssen sowohl Unternehmen als auch Investoren aus dem Weg gehen – wenn auch bei Bedarf mit steuerlicher, regulatorischer und bildungspolitischer Unterstützung.

Und damit könnte das, was in Estland passiert ist, sehr wohl beginnen, einen Unterschied in Europas größten Volkswirtschaften zu machen.

In der Start-up-Welt gibt es ein Konzept, das gemeinhin als MVP bezeichnet wird – Minimum Viable Product. Betrachten Sie es als das erste Produkt mit dem geringsten Aufwand, das ein Unternehmen auf den Markt bringen kann, um echtes Feedback und Einnahmen von echten Kunden zu erhalten, und einen entscheidenden Baustein für die Entwicklung der besten Software und Hardware.

Was wäre, wenn wir Estland als MVP für die gesamte künftige Wirtschaft Europas betrachten würden? Wenn die EU-Wirtschaft durchschnittlich um 2 Prozent pro Jahr wächst und es Städte oder Regionen gibt, die zehnmal so schnell wachsen, müssen wir einen Weg finden, diesen Erfolg auf den ganzen Kontinent zu exportieren.

In diesem Sinne sind wir bei Plural ehrgeizig, den Umfang und die Auswirkungen von Risikokapitalinvestitionen zu verändern. Als ehemalige Gründer und Betreiber möchten wir unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit beim Aufbau globaler Unternehmen – unser Narbengewebe – einbringen, um der nächsten Generation von Gründern zu helfen.

Da die Volkswirtschaften die Hauptlast eines ungewöhnlichen Zusammentreffens von Ereignissen tragen, könnte der Technologiesektor in Europa turbulente Zeiten erleben. Aber es besteht kein Zweifel, dass es sich stark erholen und Arbeitsplätze und Wohlstand auf dem gesamten Kontinent schaffen wird.

Jetzt ist es an der Zeit, die Technologie zu verdoppeln und das BIP-Niveau zu erreichen, das das kleine Estland erreicht hat – aber diesmal in ganz Europa.