Trumps beträchtlicher Siegvorsprung bei diesen wenigen Teilnehmern bescherte ihm eine enorme Wählerzahl. Im Jahr 2016 waren 39 Prozent aller republikanischen Wähler besuchte die Kirche weniger als einmal im Jahr. Im Vergleich dazu gaben nur 36 Prozent an, mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst zu besuchen.

Die Republikaner mit geringer Wahlbeteiligung bleiben ein entscheidender Wählerblock für jeden Kandidaten, der im Vorwahlprozess 2024 und darüber hinaus lebensfähig sein möchte. Und ihre Zahl wächst: 44 Prozent der Republikaner nahmen weniger als einmal im Jahr teil Ende 2022ein Anstieg um fünf Punkte seit Trumps erster Bewerbung für das Weiße Haus im Jahr 2016.

Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der regelmäßigen Kirchgänger zurückgegangen. Im Jahr 2008 gaben 44 Prozent der Republikaner an, mindestens einmal pro Woche in der Kirche zu sein. Bis 2022 war diese Zahl auf nur noch 35 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sank der Anteil der Demokraten, die wöchentlich anwesend waren, im gleichen Zeitraum nur um fünf Prozentpunkte (23 Prozent auf 18 Prozent).

Mit anderen Worten: Der Einfluss der religiösen Rechten auf die moderne Republikanische Partei wird mit jedem Wahlzyklus schwächer. Um zu überleben, muss sich die moderne Republikanische Partei mit der Tatsache auseinandersetzen, dass viele ihrer Wähler zwar gläubige Menschen sind, ein wachsender Anteil (insbesondere unter den jüngeren Republikanern) jedoch nicht so tief mit einer religiösen Tradition verbunden ist. Trumps Position zur Abtreibung könnte, ob er es weiß oder nicht, tatsächlich die politisch tragfähigste sein, da sich die Zusammensetzung der Republikanischen Partei weiterhin in Richtung nichtreligiöser Republikaner verschiebt. Dies spiegelte sich in den Ansichten eines Wählers in Iowa wider, der kürzlich erklärte: „Wenn ich persönlich mit den Fingern schnippen könnte, wäre das überhaupt nicht erlaubt.“ Aber ich muss realistisch sein.“

Ein weiterer Bereich, in dem Trump moderieren und Stimmen gewinnen könnte, ist die Frage der bundesstaatlichen Legalisierung von Marihuana. Im Jahr 2020 bekräftigte seine Regierung ihren Standpunkt, dass es auf Bundesebene illegal bleiben sollte. Umfragedaten besagen jedoch, dass nur die Hälfte der Evangelikalen und vierzig Prozent der Katholiken der Meinung sind, dass Marihuana illegal bleiben sollte. Seine Zuwächse bei den wenig anwesenden und nichtreligiösen Republikanern, die die Legalisierung weitgehend befürworten, würden diese kleinen Verluste bei den religiösen Konservativen leicht wettmachen.