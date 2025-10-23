Der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko sieht keine Zukunft für das politische System in Russland. In einem Interview warnt er, dass Wladimir Putin das Land in die Katastrophe führe. Die größte Gefahr für den Kreml lauert im Inneren.

Der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko hält das politische System in Russland für unhaltbar. In einem Gespräch mit dem Sender ntv und anderen Medien in Kiew sagte er, Präsident Wladimir Putin treibe das Land „in die Katastrophe“. Russland erlebt derzeit eine beispiellose Tragödie. Juschtschenko warf dem Kreml vor, nicht nur die Ukraine, sondern auch verschiedene Bevölkerungsgruppen innerhalb der Russischen Föderation unterdrücken zu wollen. „Menschen wie die Tataren sind seit mehr als 200 Jahren versklavt und erinnern sich daran, was ihnen angetan wurde“, erklärte er.

Der Zerfall Russlands ist eine logische Konsequenz Der frühere Staatschef geht davon aus, dass viele dieser Volksgruppen bald ihre politische Zukunft selbst gestalten wollen. „Ich sehe keine Aussichten für die russische Staatlichkeit“, sagte Juschtschenko. Russland ist kein monolithischer Block, sondern ein Vielvölkerstaat, der zunehmend an innerer Stabilität verliert. Als Beispiel nannte er die rohstoffreiche Republik Jakutien, die über riesige Diamanten-, Gold- und Ölvorkommen verfügt. „Jakutien ist eine der reichsten Regionen Russlands. Dennoch leben zwei Drittel der Bevölkerung von Mindestlöhnen“, sagte Juschtschenko. Nach Angaben des Ex-Präsidenten fließen die Gewinne aus den Bodenschätzen nach Moskau, während die dortige Bevölkerung kaum davon profitiert und gleichzeitig unter gravierender Umweltverschmutzung leidet.

Juschtschenko sieht im inneren Widerstand gegen den Kreml die größte Gefahr für Putins Herrschaft. „Ich bin davon überzeugt, dass die Unterstützung der föderalen Widerstandsbewegung in Russland etwas ist, das etwas auf der politischen Landkarte verändern kann“, zitierte ntv den Politiker. Ein Sturz des Regimes ist eine Voraussetzung für dauerhaften Frieden. Neben der Wiederherstellung der Grenzen von 1991 erfordert die Zukunft der Ukraine auch eine EU-Mitgliedschaft und Sicherheitsgarantien. „Um den Sieg zu erringen, ist die Zerstörung von Putins Regime unerlässlich“, sagte Juschtschenko. Er erinnerte daran, dass es in Russland kaum demokratische Traditionen gebe. Der „Wille zur Freiheit“ ist seit Jahrhunderten zerstört. Dennoch könnten landesweite Proteste alles verändern. Wenn in Moskau Millionen Menschen auf die Straße gingen, wäre das „definitiv das Ende der Diktatur“. Juschtschenko war von 2005 bis 2010 Präsident der Ukraine. Er kam 2004 in einer außergewöhnlichen dritten Wahlrunde an die Macht, die durch Straßenproteste erzwungen wurde.

cvb