Der ehemalige Trainer von Simona Halep sagt, „keine Chance“, dass sie wissentlich verbotene Substanzen genommen hat

Der ehemalige Trainer von Simona Halep ist zu ihrer Verteidigung gesprungen, nachdem die ehemalige Nummer 1 der Welt bei den US Open Anfang dieses Jahres positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden war.

Laut der International Tennis Integrity Agency (ITIA) wurde Halep positiv auf Roxadustat getestet, eine verbotene Substanz, die in der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) von 2022 aufgeführt ist.

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin, die vorläufig suspendiert wurde, bestritt, die verbotene Substanz wissentlich eingenommen zu haben, und versprach, ihren Namen reinzuwaschen.

Seitdem hat sie von Darren Cahill, ihrem ehemaligen Trainer, mit dem sie sechs Jahre lang zusammengearbeitet hat, ein Vertrauensvotum erhalten.

In einem langen Post, der am Sonntag auf seinem Instagram-Account geschrieben wurde, sagte er, es bestehe „keine Chance“, dass Halep absichtlich eine verbotene Substanz genommen hätte.

„Sie ist eine Athletin, die sich über alles Sorgen macht, was ihr von einem Arzt verschrieben wurde (was selten vorkam), oder über Nahrungsergänzungsmittel, die sie verwendet oder in Betracht gezogen hat“, schrieb er neben einem Bild der beiden.

„Simona hat die Worte ‚Bitte überprüfen Sie dies doppelt, dreifach, um sicherzustellen, dass es legal, sicher und zulässig ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, nehme ich es nicht.’“

Halep wurde am 7. Oktober über den Verstoß informiert und machte von seinem Recht Gebrauch, eine Analyse der B-Probe zu verlangen, was den Befund in der A-Probe bestätigte.

Nach Angaben der Anti-Doping-Agentur der Vereinigten Staaten (USADA) gehört Roxadustat zu einer Klasse von Arzneimitteln, die als HIF-stabilisierende Mittel bezeichnet werden.

„Athleten können diese Produkte verwenden, um ihre Anzahl roter Blutkörperchen zu erhöhen, was eine sehr effektive Dopingtechnik ist, die die Sauerstoffzufuhr zu den arbeitenden Muskeln erhöht, um die Ausdauerleistung zu steigern“, sagte die USADA auf ihrer Website.

Der 31-Jährige ist nicht berechtigt, an Tennisveranstaltungen teilzunehmen oder daran teilzunehmen, die von den Leitungsgremien des Sports organisiert werden, während er suspendiert ist.

„Simonas Integrität ist tadellos, sie respektiert ihre Kollegen, sie liebt das Spiel und sie steht als bescheidener, zugänglicher Champion immer fest auf dem Boden“, fügte Cahill hinzu.

„Ich habe stolz und voller Ehrfurcht vor der Person gesessen, zu der sie gereift ist, und das Mitgefühl beobachtet, das sie anderen gezeigt hat.

„Ich spreche nicht über die Dinge, die die Tenniswelt zu sehen bekommt, ich spreche über die Freundlichkeit und Fürsorge, die nur sehr wenige das Glück haben, zu erfahren. Die Art von Aktionen, die aus Liebe und nicht für die Öffentlichkeit getan werden.

„Ehrlichkeit war schon immer ihre größte Stärke und ihre größte Schwäche. Wir haben oft darüber gelacht, dass sie nicht schauspielern und keine kleine Notlüge erzählen kann.

„Stellen Sie ihr eine Frage in einer Pressekonferenz und sie wird mit einer ehrlichen Antwort herausplatzen. Sie trägt ihre Stimmung auf ihrer Schulter, damit die Welt sie sehen kann, im Guten wie im Bösen. Das ist Simo.

„Was du siehst ist was du kriegst. Sie hat eine erstaunliche Karriere und ein Vermächtnis aufgebaut, indem sie die Dinge auf die harte Tour gemacht hat. Der richtige Weg.“

Halep wäre 2021 fast in den Ruhestand getreten, sagte aber, sie habe sich dieses Jahr wieder in Tennis verliebt.

Sie wurde im August aus der ersten Runde der diesjährigen US Open ausgeschieden und verlor in drei Sätzen gegen die damalige Nummer 124 der Welt, Daria Snigur.

Halep gewann 2018 ihren ersten Grand Slam bei den French Open und 2019 ihren zweiten in Wimbledon.

Als Halep die Ergebnisse des Dopingtests in einer Erklärung in den sozialen Medien bestätigte, sagte er: „Heute beginnt das härteste Spiel meines Lebens: ein Kampf um die Wahrheit.“

Laut The Guardian reagierte ihr neuer Trainer, Patrick Mouratoglou, später auf die Aussage in seinen Instagram-Geschichten und schrieb: „Ich unterstütze dich zu 100 % in diesem Kampf, Simona. Den ganzen Weg durch.“