Der ehemalige Trainer von Emma Raducanu sagt, er sei wegen „roter Flaggen“ gegangen

Dmitry Tursunov sagt, er habe beschlossen, Emma Raducanu am Ende seiner Probezeit mit dem Tennisstar wegen „roter Flaggen“, die er nicht ignorieren konnte, nicht mehr zu trainieren.

Die Russin hatte mit der 19-Jährigen zusammengearbeitet, nachdem sie sich im April von Vollzeittrainer Torben Beltz getrennt hatte, sagte aber seitdem, das Paar könne sich nicht auf Bedingungen einigen.

Tursunov arbeitet jetzt mit Olympiasiegerin Belinda Bencic zusammen, sagt aber, dass dies nicht der Grund war, warum er Raducanu verlassen hat.

„Ich ging von Emma weg, egal ob es eine andere gab [player] verfügbar oder nicht“, sagte er gegenüber tennismajors.com in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

„Wir waren uns über die Bedingungen nicht einig und es gab einige rote Fahnen, die einfach nicht ignoriert werden konnten. Deshalb ist es ein wenig frustrierend, so etwas zu lesen.

„Ich bin nicht von einem Spieler zum anderen gesprungen, das würde ich nicht machen.“

Raducanu trat 2021 in Erscheinung und erreichte die vierte Runde in Wimbledon, bevor er die US Open gewann.

Der damals 18-Jährige war der erste Qualifikant im Herren- oder Damentennis, der ein Grand-Slam-Finale erreichte, geschweige denn eines gewann.

Verletzungen, schlechte Form und Veränderungen im Trainerstab haben seitdem zu enttäuschenden Ergebnissen geführt, und die Teenagerin liegt jetzt auf Platz 76 der Weltrangliste.

Anfang dieses Monats zog sie sich wegen einer Handgelenksverletzung aus den Transylvania Open zurück.

Obwohl sie Schwierigkeiten hatte, sich auf der WTA Tour zurechtzufinden, war Tursunov voller Lob für seine ehemalige Spielerin.

„Zuallererst ist sie absolut großartig, sie arbeitet hart und sie denkt oder handelt nicht wie ein Superstar“, fügte er hinzu.

„Sie ist hungrig, sich zu verbessern, und ist besessen von Tennis. Ich denke, es ist eine ziemlich seltene Kombination. Ich habe es wirklich geliebt, mit ihr zu arbeiten, und ich wollte es wirklich zum Laufen bringen. Es war eine sehr schwierige Entscheidung für mich, mich von einem Spieler zu trennen, den ich mag und respektiere.

„Meiner Meinung nach ist sie mindestens ein einjähriges Projekt, aber ich würde sagen, dass sie wahrscheinlich ein zweieinhalbjähriges Projekt ist, um auf der sicheren Seite zu sein.

„Natürlich ist es schwer, das zu sagen, und es ist für die Leute schwer zu verstehen, wie das möglich ist, weil sie bereits die US Open gewonnen hat. Aber meiner Meinung nach ist ihr Spiel sehr roh, und ich denke, in vielerlei Hinsicht könnte es viel verbessert werden.“

CNN hat das Team von Raducanu um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten.