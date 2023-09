Über den ehemaligen Jugendstar von Arsenal und England, Folarin Balogun, gibt es viel zu schwärmen, aber vielleicht nicht über seine Fähigkeiten aus 12 Metern.

Der 22-jährige Absolvent der Gunners-Akademie vollzog diesen Sommer für eine Ablösesumme von bis zu 35 Millionen Pfund einen Blockbuster-Wechsel nach Monaco und startete mit einem Paukenschlag, indem er in seinem zweiten Auftritt ein 2:2-Unentschieden gegen Lorient erzielte.

4 Balogun trat an, um Monaco in Führung zu bringen Bildnachweis: TNT Sports

4 Aber es war knapp rechts vom Torwart

Doch beim dritten Ausscheiden gegen Nizza im Derby de la Côte d’Azur fehlte Baloguns tödlicher Touch, der ihn letzte Saison zu einem der aufregendsten jungen Stürmer des Fußballs gemacht hatte.

Der US-amerikanische Nationalspieler verschoss bei einem torlosen Unentschieden zweimal den Elfmeterpunkt und wird mit Sicherheit eine schlaflose Nacht erleben.

In der letzten Saison für Rennes unter Will Still sorgte Balogun mit 21 Toren in 37 Ligue-1-Spielen für Weltruhm, sechs davon erzielte er per Elfmeter.

Doch gegen Nizza wirkte er, als hätte er noch nie zuvor einen Elfmeter geschossen, denn in der 12. Minute traf er den ersten Versuch hart, aber knapp neben der rechten Seite von Marcin Bulka.

4 Balogun sah im zweiten Moment nicht viel selbstbewusster aus Bildnachweis: BeIN Sports

4 Und der Versuch war auch kaum anders Bildnachweis: beIN Sports

Später in der 55. Minute hatte Balogun die Gelegenheit, seinen früheren schwachen Versuch wiedergutzumachen, und tat genau das Gleiche noch einmal, wobei Bulka nur dann eine Chance hatte, den Ball nicht zu retten, wenn er in die falsche Richtung ging.

Der Schweizer Torhüter krönte anschließend eine Leistung als Mann des Spiels und bereitete die Plattform für einen atemberaubenden Siegtreffer in der Nachspielzeit des ehemaligen Chelsea-Spielers Jeremie Boga im Stade Louis II vor, was Baloguns Misere noch verschlimmerte.

Arsenal ließ den Stürmer im Sommer gehen, da sein Weg in die erste Mannschaft eindeutig von Gabriel Jesus und auch Eddie Nketiah blockiert wurde.

Nicht nur Balogun hatte es satt, darauf zu warten, dass Mikel Arteta ihm eine Chance gibt, sondern auch Gareth Southgate, dessen Einsatz für die A-Nationalmannschaft der Three Lions trotz seiner Heldentaten in der Ligue 1 ausblieb.

Nachdem Balogun für die Jugendmannschaften Englands auf allen Ebenen gespielt hatte, ist er inzwischen in seinen US-amerikanischen Geburtsort gewechselt und hat in vier Spielen zwei Tore erzielt.